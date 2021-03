Solbakken: – Får bare be til høyere makter om at det går bra

Se hele intervjuet med Solbakken øverst!

Ståle Solbakken presenterte fredag sin første landslagstropp.

Den nybakte landslagstroppen tok imidlertid ut troppen i en tid der alt annet enn det som skal skje på banen har stjålet fokus.

De siste dagene har det heftig blitt diskutert om Norge bør boikotte Qatar-VM på grunn av dødsfallene til alle fremmedarbeiderne i landet.

I tillegg fortsetter koronapandemien med uforminsket styrke, noe som gjør det svært vanskelig å planlegge fremover i tid.

– Vi er i en situasjon vi aldri kommer i igjen. Det er uoversiktlig sportslig, og det er en stor utfordring for hele trenerteamet og støtteapparatet. Jeg har heller ikke møtt spillerne, og vi får kun en kort trening før hver kamp, sukker Solbakken til TV 2, før han legger til:

– Men vi må bare lære å styre unna støyen, med tanke på Qatar-debatten må vi ikke være fordømmende, men åpne. Så må vi presse på så mye vi kan på UEFA og FIFA slik at de kommende kampene blir mest mulig fair, og be til høyere makter om at det går bra, konstaterer han.

Tre forskjellige tropper?

Koronasituasjonen i Europa fører nemlig til usikkerhet om hvem Solbakken kan bruke i de ulike kampene. Overfor TV 2 bekrefter han at det kan bli forskjellige tropper til kampene mot Gibraltar (24/3), Tyrkia (27/3) og Montenegro (30/3).

– Ja, i ytterste konsekvens kan det bli det. Koronasituasjonen forandrer seg hele tiden. Det handler om ulike regler for forskjellige land, og hvilke sone du er i, om hvilke land spillerne kommer fra og reglene som gjelder når de kommer tilbake, sier han.

Solbakken håper både FIFA og UEFA vil sørge for at det blir mest mulig like konkurransevilkår for de ulike nasjonene som deltar i den kommende VM-kvalifiseringen.

– Det som vi hørte for 2-3-dager siden gjelder ikke i dag. Det forandrer seg hele tiden. Akkurat nå er det vanskelig å si noe eksakt. Det er 12 dager til vår kamp, og det forandrer seg nok frem til da. Så vi får bare håpe at UEFA og FIFA hjelper oss så det blir mest mulig fair, poengterer han.

Ødegaard fikk velge selv

I tillegg til å presentere en tropp på 31 spillere, inkludert en skadet Sander Berge, avslørte Solbakken også sin nye kaptein. Landslagssjefen understreker at Ødegaard ble spurt i forkant av valget.

– Jeg hadde ingen andre betenkeligheter med det enn at Ødegaard måtte ville det selv. Han måtte selv ta stilling til det, sier Solbakken, og gjør det klart at å være kaptein for Norge var noe Ødegaard veldig gjerne hadde lyst til.

Ødegaard har spilt 25 A-landskamper og står med ett mål. Han debuterte allerede i 2014.

– Martin kan spille som en hengende spiss og i en fri rolle ute til høyre. Jeg tror også han kan spille sentralt på midtbanen fordi han har stor løpskapasitet, er pasningssikker og har stor fotballforståelse, roser Solbakken.

Den første kampen Ødegaard leder Norge ut på banen, blir oppgjøret borte mot Gibraltar i VM-kvalifiseringen 24. mars. Dagene etter venter Tyrkia og Montenegro.

Mange nye fjes

Solbakken tok mange nye fjes i sin første landslagstropp. Midtstopperne Marius Lode (Bodø/Glimt) og Leo Østigård (Coventry) er spillere som ikke står med A-landslagskamper. Landslagssjefen fant også plass til folk som Patrick Berg (Glimt), Jørgen Strand Larsen (Groningen), Kristian Thorstvedt (Genk) og Tokmac Nguen ( Ferencvaros).

– Jeg tenker vi kan spille flere formasjoner med denne troppen, sier Solbakken, som er spent på å se hva blant annet Tokmac Nguen kan bidra med.

– Han er en veldig spennende spiller, i Champions League-kampene har han vist solid gjennombruddskraft, selv om han ikke har vært så god i det siste. Han har startet litt på benken, og har ikke hatt den samme kraften i spillet sitt. Men det blir spennende å se ham på trening, han er en av de spillerne som har den x-faktoren over seg. Jeg håper at han får seg noen gode opplevelser før vi møtes om ti dager, mener han.

- Hvor mange poeng forventer du i de tre neste kampene?

– Vi vil jo ha flest mulig. Ni poeng er fantastisk, seks er okey. Under det er ikke så bra, svarer Solbakken.