Gudrun (110) overlevde både spanskesyken og korona

Hun er en av få i landet vårt som både har overlevd spanskesyken, som rammet verden i 1918, og koronapandemien.

– Jeg klarer meg, vet du. Jeg er kanskje sprek til å være 110 år, smiler Gudrun.

Pleierne Hege Vangli og Kari Rønningen ved Pensjonistheimen har gjort intervjuet med Norges eldste person, etter å ha fått tilsendt spørsmål fra TV 2. Strenge koronaregler gjør det vanskelig å komme på besøk.

Ikke bekymret

– Andre snakker mye om alderen min. Men det tenker ikke jeg så mye på. Jeg føler meg omtrent som før, sier 110-åringen som fortsatt spaserer rundt på heimen med en gåstol.

Helt fram til nylig har hun lest aviser daglig og løst kryssord. Men den siste tiden har det blitt vanskelig fordi synet har blitt dårlig.

Gudrun er født i 1910, ett år før Roald Amundsen nådde sydpolen. Hun vokste opp i fattige kår på en husmannsplass med åtte søsken. Det fantes ikke biler i bygda Osen der hun bodde.

– Gjennom hele skoletiden min var det ikke en bil, sier Gudrun og minnes barndomstiden.

– Vi gledet oss sånn til jul. Det var ikke så fine gaver da. Men jeg fikk hjemmestrikkede strømper, og det gjorde meg så glad.

Åtte år da spanskesyken kom

Da hun var åtte år, kom spanskesyken til Norge. Influensaviruset tok over 50 millioner liv i verden. I Norge døde rundt 15000 mennesker. Barn og unge ble spesielt hardt rammet. Koronaen har derimot rammet de gamle og syke hardest.

GLEDER SEG: Gudrun, som her er avbildet i fjor sommer, gleder seg over at hun har fått begge vaksinedosene. Foto: Privat

Gudrun husker at både hun og noen søsken ble smittet.

– Vi var sjuke også. Og vi barna lå på det samme rommet i huset. Jeg tror det var da det var viktig at vi ikke skulle få lys inn i værelset. Det må ha vært veldig tøft for moren min å passe på oss. Mange mistet livet, og jeg husker at vi synes dette var noe farlig.

Roser innsatsen

Nå er hun en av få som har overlevd både spanskesyken og koronapandemien. Hun roser innsatsen som er gjort i Norge, og har selv fått begge vaksinedosene.

– Jeg er selvfølgelig heldig. Det kan være mye av styringen vi ikke liker. Men det går ikke an å gjøre alle til lags, sier Gudrun og tar seg en runde med gåstolen i leiligheten sin.

Hun kan nå fortsette å nyte livet og stelle blomstene sine. Og hun har håp for framtiden.

Det største ønsket må jo være å ha fred i verden. Og ingen krig mer, sier Norges eldste person.