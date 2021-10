Forening fikk koronastøtte for avlyst konsert til minne om døde barn – blir nå politietterforsket

Pandemien førte til utbetaling av milliarder i koronastøtte fordelt på flere tusen Iag og organisasjoner. Foreningen Georgs gave ble opprettet til støtte for etterlatte som har mistet barn og fikk 260 tusen kroner i støtte. Nå viser etterkontroller at Georgs gave er blant flere som urettmessig har fått tildelt støtte.

«Etter at Jannike Mittet for tiende gang måtte føde en liten kropp som hadde dødd i magen hennes, bestemte hun seg for å hjelpe andre.»

Høsten 2020 fortalte Mittet en personlig og sterk historie til magasinet KK om sorg etter å ha mistet barn i svangerskapet, og hennes ønske om å hjelpe andre.

STERK HISTORIE: Jannike Mittet oppgir at hun har mistet ti barn. Og hun ønsker å hjelpe andre. Foto: KK / screenshot

I 2017 stiftet hun foreningen «Georgs gave». Den veldedige organisasjonen er oppkalt etter et av barna hun mistet under graviditeten.

Krav om tilbakebetaling

Foreningen søkte Lotteritilsynet om kompensasjon på 467.000 kroner etter at flere arrangementer ble avlyst i 2020 som følge av koronapandemien.

Til sammen fikk Georgs gave utbetalt 262.400 kroner i kompensasjon for inntektsbortfall i forbindelse med Covid-19-utbruddet.

Nå har Lotteritilsynet krevd at foreningen betaler tilbake hele beløpet. Tilsynet opplyser at «inntektsbortfallet ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort».

Oslo politidistrikt bekrefter overfor TV 2 at de har mottatt en anmeldelse fra et tidligere styremedlem i foreningen Georgs gave.

Frivillig basis

«Enten det er ditt barn du har mistet, en nær venn, bestefar, søsken, ektefelle eller ditt kjæledyr du må ta en siste avskjed med, så er vi her for deg».

«Vi som jobber i Georgs gave, gjør dette på frivillig basis. Ingen mottar lønn eller andre kompensasjoner for sitt arbeide», opplyser foreningen på sin nettside.

Georgs gave opplyser at organisasjonen jobber tett med flere av landets sykehus, begravelsesbyråer, veterinærer og andre aktuelle støtteorganisasjoner.

Georgs gave har i praksis har vært driftet av styreleder Jannike Mittet.

Koronapandemien

Private, bedrifter og det offentlige har bidratt med gaver og pengestøtte til foreningen Georgs gave.

Ifølge regnskapene hadde foreningen i sitt første fulle driftsår i 2018 beskjedne 7000 kroner i driftsinntekter. Driftskostnadene var knappe 4000 kroner.

I 2019 steg driftsinntektene til 44.000 kroner, mens utgiftene lå på omtrent samme nivå.

Så skjer det noe uventet i 2020.

Koronapandemien treffer Norge. Og driftsinntektene til Georgs gave mangedobles.

Koronastøtte

I koronaåret 2020 delte Lotteritilsynet ut drøyt 2,1 milliarder i «krisepakker». Flere tusen lag og foreninger som slet økonomisk, mottok støtte. En av disse var Georgs gave.

Senvinteren 2021 kontaktet TV 2 Lotteritilsynet og fikk innsyn i to søknader fra Mittet og Georgs gave som ble sendt til Lotteritilsynet, den 11. september 2020 og den 14. januar 2021.

I søknadene oppga Mittet at Georgs gave hadde planlagt syv inntektsbringende arrangementer i løpet 2020, men alle ble avlyst på grunn av korona.

Mittet søkte kompensasjon for et inntektstap på til sammen 431.000 kroner.

De to søknadene fra Georgs gave ble behandlet og innvilget automatisk. Ingen saksbehandlere var involvert i prosessen.

Etter det TV 2 kjenner til, har ikke foreningen noen gang tidligere avviklet inntektsbringende arrangementer. Det fremkommer heller ikke av foreningens årsregnskap.

KOMPENSASJON: Georgs gave fikk tildelt 262 400 kroner i en søknadsprosess som gikk automatisk uten saksbehandlere involvert. Foto: TV 2

Til sammen fikk Georgs gave innvilget og utbetalt til sammen 262.400 kroner i kompensasjon for inntektsbortfall i forbindelse med Covid-19 utbruddet.

– Den hurtige og automatiserte behandlingen er en konsekvens av behovet for raskt å behandle tusenvis av søknader og samtidig sørge for å hurtig å utbetale penger til kriserammede lag og organisasjoner, opplyser Marianne Alværen Torset, seniorrådgiver i Lotteritilsynet.

Konsert til minne om døde barn

Foreningene Georgs gave søkte om 60.000 kroner for tapte inntekter knyttet til en planlagt konsert til minne om døde barn. I søknaden til Lotteritilsynet oppga Mittet at konserten skulle avvikles ved idylliske Sjøholmen kunst og kulturhus i Sandvika den 14. juni 2020.

IDLYLLISKE SJØHOLMEN: Mottok aldri noen bestilling eller booket noe arrangment på den datoen som Mittet har oppgitt. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

TV 2 oppsøkte Sjøholmen kunst- og kulturhus som har tilhold i en «Arneberg-villa» fra 1898. Huset er omtalt som et «unikt kulturhus med fokus på kunstformidling til barn og lavterskel kultur».

– Vi har aldri mottatt noen bestilling eller booket et arrangement på denne datoen. Og vi har heller ikke registrert noen avbestilling, bekrefter Mette Torstensen, som er faglig ansvarlig Sjøholmen AS.

«Det ble ikke booket noe konsert eller avbestilt konsert», bekrefter også daglig leder Kristine Lie Fjørstad ved Sjøholmen kunst og kulturhus i epost til TV 2.

UKJENT: Mette Torstensen er faglig ansvarlig Sjøholmen AS og bekrefter at de aldri har mottatt en bestilling eller avbestilling fra Georgs Gave vedrørende konserten. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Georgs gave mottok 42 000 kroner fra Lotteritilsynet for tapte inntekter for konsert til minne om døde barn.

Loppemarked

AVLYST: Loppemarkedet skulle avvikles i bakgården hvor Mittet bor i en stor leilighet. Foreningen Georgs Gave har også adresse her.

I søknaden til Lotteritilsynet ble det også søkt om kompensasjon for et planlagt loppemarked som skulle avvikles 30. mai 2020.

Mittet, som aldri før har avviklet loppemarked i regi av Georgs gave, oppga et inntektsbortfall på 135.000 kroner. Foreningen fikk utbetalt 94.500 kroner i kompensasjon.

Lotteritilsynet konkluderer med at det ikke er «tilstrekkelig sannsynliggjort» at foreningen skulle være arrangør, og finner det ikke «tilstrekkelig sannsynliggjort» at foreningen har hatt inntektstap fra loppemarkedet i 2020.

Planla nye aktiviteter

Til tross for at koronapandemien var et faktum våren 2020, usikkerheten rådet og store deler av landet ble stengt ned, planla Mittet ifølge søknaden til Lotteritilsynet fire ulike og inntektsbringende kurs høsten 2020.

AVLYST: Ved ærverdige Clarion hotel Gabels hus i Oslo ble det booket fire kursdagen høsten 2020. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Kursene skulle arrangeres ved Clarion hotel Gabels hus i Oslo. TV 2 får opplyst fra hotellet at alle arrangementene ble booket den samme dagen; 21. august 2020.

«Kurs i utførelse – skape islykt til gravsted», «Kurs i kransebinding - pynt til gravsted» og «Kurs i miljøvennlig gravsteinpynt» skulle avvikles i løpet av høsten, men ble alle avlyst.

Lotteritilsynet kompenserte tapet med 123.800 kroner.

Åpner etterkontroll

Den 10. mai 2021 får TV 2 bekreftet at Lotteritilsynet vil ta kontakt med Mittet og Georgs Gave.

– Hva gjør dere konkret med Georgs gave?

– Henvendelsen fra TV 2 gjør at vi nå går inn i saken. Vi vil nok opprette en etterkontroll og vi vil innhente dokumentasjon og undersøke om andre etater har registrert forhold knyttet til denne foreningen, sier seniorrådgiver Marianne Alværen Torset i Lotteritilsynet.

ETTERKONTROLL: I mai besluttet Lotteritilsynet å åpne etterkontroll av Georgs Gave, bekrefter seniorrådgiver Marianne Alværen Torset i Lotteritilsynet. Foto: Lotteritilsynet

Det betyr at Lotteritilsynet vil innhente kontoutskrifter og andre dokumenter som kan avklare saken bedre.

– Lotteritilsynet har nå bedt foreningen dokumentere at disse syv ulike arrangementene skulle finne sted på en angitt dato. Det betyr ulike beviser i form av annonsering, kopi av korrespondanse etc., opplyser tilsynet til TV 2.

På generell basis kan Lotteritilsynet kreve utbetalt beløp tilbake samt politianmelde forhold dersom nærmere undersøkelser viser at det er riktig.

- Vi er veldig rause

Den 10. mai 2021 møter TV 2 Jannike Mittet på et hotell sentralt i Oslo. Smilende og imøtekommende forteller hun at Georgs gave er en 100 prosent ideell organisasjon.

– Ingen som tar noen penger ut, vi er veldig rause. Rett før jul så sendte vi to minnebokser til alle fødeavdelingene i hele Norge, 100% kostnadsfritt, forteller Mittet.

SØKTE KORONAMIDLER: Initiativtaker til Georgs gave, Jannike Mittet, mener koronastøtteordningen har vært viktig for foreningen. Foto: Ole Enes Ebbesen

Mittet har stått hardt på siden 2017 og sier foreningen først var ordentlig oppe og gå i løpet av 2018.

– Det kan jo hende at noen tro at Georgs gave er større enn det vi egentlig er, men Georgs gave er meg, sier Mittet.

– Det koster ikke noe å være medlem, hvis du vil støtte oss så kan du det med et beløp, men du får ikke så veldig mye for det. Du får et nyhetsbrev i ny og ne, men for de pengene vi får inn i kontingent, så gir vi ut minnehjerter og da legger vi ut bilde av det på Facebook, forklarer Mittet.

Hun erkjenner at koronastøtten foreningen mottok, var viktig for foreningen:

– Den støtteordningen der, den gjorde at vi kunne fortsette driften, forklarer Mittet.

På spørsmål om hvorfor Mittet har søkt støtte til arrangementer som foreningen i realiteten ikke har hatt utgifter til, mener hun at dette er inntekter som foreningen har gått glipp av på grunn av koronapandemien.

TAPTE INNTEKTER: I søknaden budsjetterte Mittet med en inntekt på 60 000 kroner på Konsert til minne om døde barn. Foto: TV 2

– Det er jo fordi det er penger som kommer inn. Det er jo det krisepakkene er til for.

– Men du har jo ikke hatt disse inntektene før. Er det ikke litt rart at du da plutselig fører disse opp?

– Nei, jeg har jo et årshjul hvor vi planlegger, og Georgs gave som begynte i det små i 2018, har bare vokst og vokst og vokst.

– Er dette helt ryddig?

– Ja, jeg tenker det, fordi det er jo penger vi har planlagt å få inn og hvis du leser beskrivelsen til Lotteritilsynet også, med planlagte arrangementer, det er jo tap av inntekt som blir dekket.

I søknad til Lotteritilsynet oppgir Mittet at foreningen skulle arrangere «Konsert til minne om døde barn» ved Sjøholmen kunst- og kulturhus på Blommenholm. Arrangørstedet som er oppgitt i søknaden sier at de aldri har mottatt noen bestilling på denne datoen og har heller ikke avbestilt noe.

– Ja, der skulle vi ha billettinntekter, folk skulle komme, sier Mittet til TV 2.

ADVOKATBISTAND: Etter møtet med Jannike Mittet har TV 2 kun hatt kontakt med advokat Per Zimmer. Foto: Ole Enes Ebbesen

Etter møtet forsikrer Mittet at TV 2 kan ta kontakt for å få svar på flere spørsmål.

Noen dager senere forsøker vi å få kontakt, men Mittet oppgir via SMS at hun er svært travel og ønsker derfor at vi skal sende henne en epost. Den 8. juni sender TV en rekke spørsmål til Mittet hvor vi ber om å få dokumentasjon knyttet til de ulike arrangementene.

Den videre kontakten med TV 2 ønsker Mittet skal gå via advokat som svarer TV 2 i epost den 11. juni.

– Kritiske spørsmål fra TV 2

Advokat Per Zimmer i Vaag & Zimmer advokatfirma svarer på vegne av Jannike Mittet og Georgs gave.

«Mittet har etter samtalen med TV 2 blitt litt betenkt i forhold til bakgrunnen for alle de spørsmål som stilles, og derfor anmodet om min bistand. Mittet har ikke noe i mot å svare på alle spørsmål TV2 måtte ha, men ønsker en bedre forståelse for hva som ligger bak interessen for hennes privatøkonomi, organisasjonen Georgs gave og selskapet Adjø lille venn. Både samtalen Mittet hadde med TV 2 og de spørsmålene hun ble stilt da og senere i e-post av 8. juni, ble av henne oppfattet som kritiske.»

DONASJONER: Foreningen Georgs gave har mottatt donasjoner blant annet i form av pengegaver via Spleis. Foto: Screenshot

– Fremsto som en fin organisasjon

I forsøket på å kartlegge foreningens aktiviteter har TV 2 blant annet kommet i kontakt med et tidligere styremedlem i foreningen Georgs gave.

Firebarnsmor Monica Wathne bor på Stord. Sommeren 2019 mistet hun en gutt under graviditeten, så sent som i uke 39.

MILANO: Gutten til Monica Wathne kom til verden - og ble begravet uken etter. Foto: Privat

– Jeg var på ultralydkontroll og fikk beskjed om at han var død. Så ble jeg sendt opp på sykehuset for å føde, det var et ubeskrivelig sjokk, forteller Wathne til TV 2.

Hun sørget tungt over gutten, som fikk navnet Milano. Nærmere jul samme år fikk hun via en venninne tips om foreningen Georgs gave.

– Det fremsto som en fin organisasjon. Jeg tok kontakt og så ble det etablert et lokallag på Stord, sier Wathne.

Watne og Mittet holdt tett og nærmest daglig kontakt våren 2020. Den 10. mai blir Wathne spurt om hun vil tre inn som styremedlem, og sier ja til dette.

Wathne oppgir at hun jobbet ulønnet for foreningen fra mars 2020 frem til februar 2021.

Ikke kjent med konserten

Tidligere styremedlem Monica Watne sier hun aldri har hørt et eneste ord om «Konserten til minne om døde barn».

TIDLIGERE STYREMEDLEM: Monica Wathne var styremedlem, men hørte aldri om konserten til minne om døde barn. Foto: Privat

– Som styremedlem er det helt naturlig at jeg burde visst om dette, men dette er helt ukjent for meg. Jeg kan ikke se at hun har orientert om dette i epost eller de vanlige nyhetsbrevene som ble sendt ut, sier Wathne til TV 2.

Watne forteller at de to snakket sammen daglig. De tekstet hverandre ofte, ofte flere ganger om dagen.

– Du var styremedlem frem til januar i år. Har du vært informert eller deltatt i planleggingen av noen av arrangementene i 2020, som foreningen fikk kompensert inntektstap for?

– Hun har aldri informert meg eller diskutert planlegging eller gjennomføring. Spørsmålet er hvor påmeldingene og informasjonen om disse arrangementene er, for jeg har aldri sett dem omtalt på sosiale medier eller i nyhetsbrev, sier Wathne.

– Er du kjent med at foreningen har fått over 260.000 kroner i støtte?

– Nei, jeg kjenner kun til at den første søknaden ble sendt inn, men har ikke visst hvor mye hun søkte om, hva som var grunnlaget og om foreningen fikk kompensasjon.

Diskuterte krisepakke

Wathne forteller at Mittet kontaktet henne via telefon 8. september 2020 i forbindelse med å lage en søknad om krisepakke. Det ble også sendt en tekstmelding samme dag.

KRISEPAKKE: Tre dager før Georgs Gave sendte søknaden, kontaktet Mittet styremedlem Wathne. Foto: Screenshot

– Jannike sendte meg en melding med link fra Lotteritilsynet. Hun skulle søke støtte for planlagte avlyste arrangement i forbindelse med covid-19. Jeg snakket med henne dagen etterpå og sa at det ikke var lurt og at det kunne bli oppdaget, forklarer Wathne til TV 2.

Den 11. september, kun tre dager senere, sendte Mittet inn søknad til Lotteritilsynet.

Trakk seg som styremedlem

Wathne sier hun ikke hørte ikke noe mer om saken, men får plutselig en melding av Mittet i oktober som bekrefter at Lotteritilsynet har gitt 138.600 kroner i kompensasjon.

– Jeg visste ikke den gang da, hvilket grunnlag Jannike Mittet hadde søkt på. Det vet jeg nå. Planlagte fiktive arrangement. Jeg spurte hva skal du gjøre med alle disse pengene og fikk til svar at det skulle dekke mobiltelefon, leie av lokaler og andre ting, sier Wathne.

JULEKULER: Monica Wathne mistet sønnen Milano. Gjennom foreningen Georgs gave fikk hun laget julekule med sønnens navn. Foto: Privat

Den andre søknaden om kompensasjon, for tapte inntekter høsten 2020, ble sendt inn 14. januar 2021. Her får Mittet utbetalt 123.800 i kompensasjon.

– Dette kjente jeg ikke til før TV 2 informerte meg.

Wathne oppgir til TV 2 at hun trakk seg som styremedlem 6. februar 2021. Hun sendte epost til Mittet.

– Hvorfor valgte du å trekke deg?

– Årsaken var dårlig økonomistyring og uklare retningslinjer. Jeg og min mann Richard, som også var involvert, syntes etter hvert at dette ble for uryddig, Vi reagerte på pengebruk og satte spørsmålstegn ved økonomien, men vi ble nektet innsyn. I ettertid kan jeg se at vi nok har vært litt naiv og godtroende, mener Wathne.

Ukjente arrangementer

– Jeg har hatt kjennskap til Georgs gave fra organisasjonen startet opp og fulgt med på prosjektene, sier Pia Cyren.

Pia Cyren driver eget begravelsesbyrå og var arbeidsgiver for Jannike Mittet fra januar 2020 til juli 2020. Hun opplyser at hun har kjent Mittet fra noen år tilbake.

Den 21. desember 2019 deltok Cyren på TV 2 Nyhetskanalen. Her snakket hun blant annet om «julekulene» som Mittet solgte via foreningen Georgs gave.

– Jeg kjøper Minnehjerter av Georgs gave som vi gir til pårørende. Vi har også støttet Georgs gave med frivillig arbeid.

BERØRER EN NERVE: Pia Cyren har aldri hørt om hverken loppemarkedet til tross for at hun jobbet tett med Jannike Mittet. Foto: Privat

Hun mener Georgs gave berører noe av det vanskeligste og vondeste et menneske kan oppleve, det å miste et barn.

– Det berører en nerve i oss alle, sier Cyren til TV 2.

– Kjenner du til disse arrangementene, for eksempel det planlagte loppemarkedet?

– Jeg kjenner ikke til at det ble planlagt eller annonsert noe for et loppemarked, heller ikke at det ble samlet inn «lopper» i den perioden Mittet var hos meg.

Cyren kjenner heller ikke til «Konsert til minne om døde barn» eller noen av de andre korona-støttede arrangementene som TV 2 har omtalt.

Krever penger tilbake

Den 12. mai sender Lotteritilsynet brev om etterkontroll med svarfrist 4. juni.

Tilsynet ber blant annet om årsregnskap, kontoutskrifter, dokumentasjon knyttet til arrangementene, budsjetter og regnskapstall fra tidligere sammenlignbare arrangementer.

Den 16. september sender Lotteritilsynet et vedtak til Georgs gave og krever at hele kompensasjonen tilbakebetales.

«Vi har nå gått gjennom dokumentasjonen vi har mottatt og basert på denne gjennomgangen er det vår vurdering at størrelsen på inntektsbortfallet ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort.»

LOTTERITILSYNET: Inntektsbortfallet ikke tilstrekkelig sannsynliggjort. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Foreningen Georgs gave ble opprettet i april 2017 og hadde i 2019 totale inntekter på 44.265 kroner. Ifølge søknaden om kompensasjon er sum budsjettert inntekt for planlagte arrangement i 2020 på 467.000 kroner.

I sin begrunnelse oppgir Lotteritilsynet at man ikke kan se at foreningen har gjennomført tilsvarende arrangementer før hvor en har hatt inntekter. Tilsynet opplyser videre at man ikke kan finne noen invitasjoner til de ulike arrangementene på Facebook, slik foreningen har forklart.

Når det gjelder Konsert til minne om døde barn, finner Lotteritilsynet det «ikke sannsynliggjort at foreningen hadde planlagt billettinntekter fra konserten slik det er oppgitt i søknaden.»

KRAV: Lotteritilsynet krever tilbakebetalt 262.400 kroner fra Georgs gave. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Ifølge søknaden hadde foreningen planlagt å gjennomføre kreative kurs 28. oktober, 8. og 14. november og 12. desember. Dette tror ikke Lotteritilsynet på og gir en omfattende begrunnelse i vedtaket.

«Oppsummert er det vår vurdering etter gjennomgang av all tilsendt dokumentasjon, at inntektsbortfallet det er søkt om ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort. Foreningen kan etter vår vurdering ikke sannsynliggjøre i tilstrekkelig grad at arrangementene var planlagt gjennomført av foreningen i 2020, med de budsjetterte inntekter som er oppgitt i søknaden.»

Georgs gave har fått krav om å betale tilbake 262.400 kroner til Lotteritilsynet og skal dokumentere at dette er gjort innen 8. oktober.

Ifølge Lotteritilsynet er det etter etterkontrollsaker fattet totalt 19 vedtak om tilbakebetaling på til sammen 2,4 millioner kroner.

Vanskelig å sette ord på

I epost til TV 2 opplyser advokat Zimmer i advokatfirmaet Vaag & Zimmer at det er nødvendig å gjøre TV 2 kjent med relasjonen mellom Watne og Cyren og Mittet.

«Mellommenneskelige relasjoner er ofte svært vanskelig å sette ord på, men dette er personer som har et anstrengt forhold til Mittet, noe Mittet erkjenner.»

Zimmer sier at Jannike Mittet beklager sterkt at organisasjonen Georgs gave har fått utbetalt penger fra kompensjonsordningen som Lotteritilsynet mener hun ikke var berettiget til.

130.000 kroner er allerede tilbakebetalt. Resten blir betalt innen utløpet av mars i henhold til en avtale organisasjonen har med Lotteritilsynet.

«Georgs gave har ikke hatt noen intensjon om å berike seg på egne eller andres vegne. Georgs gaves engasjement for mennesker i sorg er 100 % non-profit.»

«Lotteritilsynet har vist til at organisasjonen ikke tidligere har hatt arrangementer av den typen det er søkt om. Dette er det heller ikke noen absolutt krav om, og fremgår heller ikke av forskriftens ordlyd. Lotteritilsynet har dessuten vist til at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at arrangementene skulle finne sted.»

At dokumentasjonskravet ikke er oppfylt, sier Zimmer er beklagelig, men ikke det samme som at arrangementene ikke var reelle.

Mittet erkjenner at hun på en grundigere måte burde ha satt seg inn i kompensasjonsordningen, men handlet ifølge Zimmer i god tro.

«Påstander fremsatt fra Watne og Cyren endrer ikke dette. Mittet har samarbeidet fullt ut med Lotteritilsynet, og hun vil gjøre det samme med politiet.»

Politianmeldt

Den 2. juni oppga Monica Wathne at hun hadde politianmeldt Jannike Mittet for svindel.

TV 2 får bekreftet at saken formelt sett er under etterforskning i regi av Oslo politidistrikt.

– Vi kan bekrefte at anmeldelse er mottatt. Av hensyn til etterforskningen, kan vi dessverre ikke kommentere den konkrete saken nærmere, sier politiadvokat Marthe Notøy ved Oslo politidistrikt.