Høie: Du kan reise på hytta i påsken

Om to uker har mange nordmenn planer om å sette kursen mot fjellet for å tilbringe påsken på hytta.

Det skal du få lov til i år, men følg smittevernreglene, sier helseminister Bent Høie (H).

– Selv om reiser til fritidseiendommer i Norge ikke anses som nødvendige, kan folk dra på hytta i påsken hvis de tar ekstra smittevernhensyn, sier Høie.

Det blir altså ikke noe hytteforbud i år, slik det var i fjor. Det fikk regjeringen mye kritikk for.

Regjeringen har kommet med en rekke råd i forkant av påskeferien. Det er særlig de som kommer fra områder med mye smitte som må ta særlige hensyn.

Dette er påskerådene Generelt Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19. Reiser Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge.

Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med de du bor med eller tilsvarende nære, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre.

Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.

Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.

Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.

Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.

Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.

Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.

Dersom ubetjente hytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig.

Dersom hytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt.

Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake.

Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene. Sosialt Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.

Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.

Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel. Gudstjenester og andre markeringer Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune. Kilde: Regjeringen.no

Unngå overnatting

Du kan dra på hytta kun med de du bor med.

Regjeringen fraråder blant annet overnattingsbesøk i påsken hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.

– Du må forholde seg til reglene du kommer fra og dit du reiser, og du bør følge det strengeste regime, sier helsedirektør Bjørn Guldvog om personer som reiser fra et sted med høyt smittetrykk, som for eksempel Oslo.

Folkehelseinstituttet har ikke regnet på hvor stor smittespredning som kan oppstå i kommuner med mindre smitte, når det kommer folk fra områder med mer smitte.

LYS I TUNNELEN: Helseminister Bent Høie (H) håper fortsatt at alle voksne skal få tilbud om vaksine før sommeren. Slik har mange planer om å tilbringe påsken. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nye karanteneregler

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) anbefaler «veldig sterkt» at alle holder seg i Norge i påsken og at ingen reiser til utlandet, med mindre det er sterkt nødvendig.

En unødvendig reise er hvis du skal på ferie. En nødvendig reise kan være at du må på jobb eller ha samvær med barna dine.

Dersom du drar til utlandet på en «unødvendig fritidsreise», må du gjennomføre karantenen på hotell.

Du må legge fram bevis for om du har vært på en unødvendig og nødvendig reise.

Denne nye reglen blir innført natt til onsdag neste uke, og vil vare i utgangspunktet fram til 7. april.

TILTAK: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland ber på det sterkeste folk om å ikke reise til utlandet. Foto: Berit Roald / NTB

Kommer du fra utlandet, må du være på hotell fram til du har framvist en negativ test, tidligst tre dager etter ankomst.

De resterende karantenedagene skal tilbringes hjemme.

Mæland sier at de fleste som reiser nå, er personer bosatt i Norge.

– Det vi så i julen var en veldig høy reiseaktivitet og en økende smitte. Når karantene er det beste rådet mot importsmitte, ved siden av innreiserestriksjoner, er dette den beste måten sikre oss at folk tar det på alvor, sier Mæland på spørsmål fra TV 2.

Strengere grenser

På forhånd av pressekonferansen anbefalte Helsedirektoratet at Norge bør opprettholde sine strenge restriksjoner ved innreise, i første omgang til midten av april. Det betyr i praksis at grensen til Norge er stengt for ordinære reiser.

De vil ikke gi unntak for toppidrettsutøvere.

Regjeringen forlenger de strenge innreisereglene i tråd med anbefalingen.