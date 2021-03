Måtte øve seg på én spesiell ting før innspilling

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det er mange måter å forberede seg på for deltagerne i «Kompani Lauritzen». Ulrikke Brandstorp (25) dro på turer i skogen der målet var å lære seg noe helt spesielt.

Det forteller Brandstorp når hun gjestet God morgen Norge fredag.

Lørdag er det premiere på sesong to av Kompani Lauritzen. Innspillingen skjedde høsten 2020, hvor Dag Otto Lauritzen og Kristian Ødegaard tok imot 14 nye kjendis-rekrutter ved Setnesmoen leir på Åndalsnes.

Blant disse var fjorårets MGP-vinner Ulrikke Brandstorp.

Måtte øve ute i skogen

25-åringen fra Sarpsborg har selv søsken med erfaring fra militæret, nærmere sagt en bror som har vært i utenlandstjeneste og en søster som har vært i forsvaret.

Men det var ikke mye hjelp å få fra familiemedlemmene før avreise.

ÅRETS DELTAKERE: 14 ferske rekrutter skal kjempe om å bli fullverdige kompanijegere. Foto: Matti Bernitz

– Der føler jeg de har sviktet litt, forteller Brandstorp, og legger til at hun gikk inn for å forberede seg på alle mulige måter før innspillingen.

– Jeg dro på telttur med ett mål, og det var å bæsje ute, forteller hun.

– Jeg er ikke så glad i å bæsje på offentlige toalett eller noen ting, så skulle jeg klare dette, måtte jeg komme over den frykten, legger hun til og forteller at det var en «seier på teltturen».

Presset til det ytterste

Brandstorp forteller at du virkelig trenger den energien du har og at alle gjør sitt for å forberede seg, noe Dag Otto Lauritzen kunne bekrefte.

– De presset seg til det ytterste, forteller han og beskriver første episode hvor alle måtte hoppe i sjøen.

Se hele intervjuet med Ulrikke fra God morgen Norge her:

– De ble litt tatt på senga for de har sett programmet før og tenkte at de skulle ta båt så buss inn for å hente utstyr, men plutselig må de hoppe i sjøen.

Lauritzen, som selv har bakgrunn som fallskjermjeger, forteller også at det var godt å endelig få sjefe litt igjen.

– Jeg digger militæret. Jeg føler den rollen jeg har fått sammen med Kristian Ødegaard er fantastisk moro. Det er moro å vise at folk pushes til det ytterste, men kommer ut med hodet høyt hevet, forteller han og skryter av årets deltakere.

– Det er et fantastisk samhold i militæret, du er helt avhengig av alle, og det er vi også her.