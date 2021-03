I det mørke året var det ett lyspunkt for det tradisjonsrike hotellet

– Det føles helt uvirkelig. Jeg er faktisk glad for at vi ikke visste hvor lenge dette skulle vare, sier Elisabeth Brochmann, eier av Hotel Continental og Theatercafeen i Oslo.

Continental er regnet som et av Norges mest luksuriøse hoteller, og restauranten Theatercafeen er kjent som en kulturinstitusjon i Norge. Nå har både hotellet og restauranten vært stengt siden skjenkeforbudet ble innført i Oslo i november i fjor.

I et sjeldent intervju i TV 2-programmet Bare business forteller Brochmann om det siste året med koronarestriksjoner - og hvordan hun ser på tiden som kommer. Foreløpig vet hun ikke når dørene kan åpne igjen.

– Det er veldig vanskelig å planlegge for å åpne på et gitt tidspunkt. Det kan vi ikke. Men vi er i beredskap, og kan snu oss fort rundt, sier hun.

Elisabeth Brochmann er fjerde generasjons eier av Hotel Continental og Theatercafeen Foto: Per Haugen / TV 2

Business-gjester

Elisabeth Brochmann er fjerde generasjon i familien som eier og driver Continental. Hennes oldeforeldre kjøpte hotellet i 1913, og selv tok Brochmann over etter sin mor i 1985.

I mange år har hotellet satset på internasjonale business-gjester og pengesterke amerikanske turister. Det har gitt god omsetning og overskudd - inntil koronapandemien bredte seg i fjor. Nå venter mange at nettopp antall forretningsreiser vil bli lengst preget av pandemien.

– Vårt segment er internasjonal business. Og det er klart at det kommer til å ta tid, veldig lang tid. Folk har vent seg til å jobbe på Teams og Zoom, og det fungerer fint. Så vi må være tålmodige, sier hun.

– Når tror du de vil begynne å komme tilbake?

- Jeg vet ikke, men kanskje i 2022, sier Brochmann, som også tror det vil ta tid før turismen fra USA vil begynne å ta seg opp:

– Det kommer til å gå sakte. Forsiktig fra 2022, og så vil det ta flere år før det er tilbake til normalen, er jeg redd, sier hun.

Nye markeder

Hotellet må derfor framover tiltrekke seg gjester i andre markeder for å holde trykket oppe.

– Europa er jo ikke så langt unna, og jeg tenker at reiserestriksjonene innen Europa kommer til å løses opp om ikke altfor lenge. Så det er et marked som ligger der. Til nå har europeere vært mest opptatt av naturopplevelser på Vestlandet og i Nord-Norge, men vi må lokke dem til Oslo, sier Brochmann.

Hun har også tro på mer innenlands turisme til Oslo.

– Heldigvis har vi sett at det norske ferie- og fritidsmarkedet er blitt forsterket de siste årene. Det så vi også i fjor, at vi får mange norske turister som ønsker å dra til Oslo og unne seg litt ekstra, forteller Brochmann.

Lyspunkt med nordmenn

For både Continental og flere hotellkjeder hadde i fjor kampanjer for å få nordmenn til å ta en overnatting eller helg på hotell, som et avbrekk i koronahverdagen. Det ble et lyspunkt i et ellers vanskelig år for Continental - før de stengte ned igjen i november.

– Vi så en veldig økning i weekend-belegget vårt. Folk skulle rett og slett kose seg i Oslo, og de unnet seg å bo på fine rom, gjerne suiter. Og de drakk champagne, forteller Brochmann.

– Men når nordmenn kan begynne å reise igjen, så vil de kanskje ta en helg i London i stedet for en helg i Oslo? Hvor lenge kan dere klare dere med et vedvarende lavere hotellbelegg?

– Den som visste det. Nei, vi skal klare oss. Vi må følge godt med, og anpasse kostnadene etter inntektene, sier Brochmann.

Hun er svært optimistisk for at Theatercafeen og de andre restaurantene i kvartalet raskt vil få en boom med gjester når restriksjonene lettes på. For hotellet har hun mer dempede forventninger for en stund framover:

– Jeg tenker at det skal gå bra, men jeg er redd det blir noen dårlige år for hotellet, sier Brochmann.

Se hele intervjuet med eieren av Hotel Continental i Bare business denne helgen på TV 2 Nyhetskanalen, eller når som helst her på Sumo.