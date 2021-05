Jeep Compass er ikke akkurat et bilnavn du hører hver dag – eller ser ofte på veiene. Men nå som både den, og lillebror Renegade, er blitt ladbare – har det blitt mer fart på sakene.

Jeep har vært nede i en seriøst dyp bølgedal her hjemme. I fjor endte de på 142 registrerte biler. Og det igjen var mer enn dobbelt så mange som de registrerte i 2019. I år ligger det an til en pen økning. De de vil fortsatt ligge et godt stykke bak Topp 20-lista, men har i alle fall fått et løft, etter at de ble elektrifisert.

Litt sent

For Jeep er ikke timingen den beste. Hadde disse bilene kommet bare noen år tidligere, ville de trolig gjort langt større innhogg på statistikken. Nå har det rukket å komme mange konkurrenter på banen.

Men som vanlig har Jeep noen styrker som de andre ikke klarer å matche. Hva som er den viktigste? Ja, du gjettet det: Framkommelighet. Her har den amerikanske bilprodusenten skapt seg et rykte for å være i særklasse.

De ladbare modellene har riktignok et annet 4x4-system enn de andre. Her er det elmotor på bakhjulene - som gir betegnelsen 4xe. Det er imidlertid fortsatt ulike kjøreprogram, du kan låse den i 4x4 og det er lavgirserie. Med andre ord: Denne kommer seg fram stort sett der du behøver. I dette prisssegmentet er Compass råeste i klassen på dette området.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen drivlinje. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Det tradisjonelle 4x4-systemet er byttet ut med 4xe. Det betyr at du nå har elmotor som driver bakhjulene.

Hva er nytt:

Dette handler først og fremst om drivlinje. Det meste annet er ganske likt som før. Compass er tilgjengelig med to ulike motorkombinasjoner: En med totaleffekt på 190 hk og en på 240 hk. Det er sistnevnte vi har på test.

Her starter prisene på 478.00 kroner om du vil ha den godt utstyrte Trailhawk-utgaven. Da har du egentlig det meste av utstyr – men merkelig nok inkluderer ikke dette adaptiv cruisecontrol.

Elektrisk rekkevidde er oppgitt til 50 kilometer. Velger du modellen med 190 hk koster denne fra 389.250 kroner, mens testbilen med 240 hk koster fra 431.300 kroner.

Bagasjerommet er noe større enn i Renegade. Her får du 420 liter. Det gir merkbart bedre fleksibilitet. For noen vil dette duge som fullverdig familiebil. Legger du ned ryggen på baksetene (40/60), øker volumet til 1.230 liter.

For øvrig er bakseteplassen betydelig bedre, og Compass klarer også noe mer både nyttelast (465 kg) og hengervekt (1.250 kg).

Interiøret er ryddig – men domineres av mye hardplast. I tillegg er infotainmentsystemet et godt stykke bak det vi forventer i 2021.

Hvordan fungerer det?

Vi har testet denne drivlinjen tidligere, og ble overrasket over hvor mye den "lugger" i overgangen mellom ren strøm og hybrid. Historien gjentar seg i Compass. Overraskende, fordi vi er blitt vant med at overgangen mellom ren strøm og hybrid er mer eller mindre sømløs.

Som nevnt er det ulike kjøreprogram. I Sport blir Compass ganske frisk ut av startblokka. Ellers er det offroad-kjøringen som virkelig får denne bilen til å skinne. Her er den i særklasse. God bakkeklaring hjelper på, i tillegg til det allerede nevnte 4xe-systemet.

Jeep Compass 1,3 PHEV Motor og ytelser: Motor og ytelser: Drivstoff: Bensin + el Effekt: 240 hk / 270 Nm 0-100 km/t: 7,3 sek. Toppfart: 199 km/t Forbruk (WLTP): 0,22 l/mil Batteri/lading: Lithium batteri: 11,4 kWt Rekkevidde: 50 km. Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 439 x 181 x 164 cm Bagasjerom: 420 / 1.230 liter Vekt: 1.860 kg Tilhengervekt: 1.250 kg Nyttelast: 465 kg Pris: Fra: 394.250 kroner (190 hk) Testbil: 431.300 kroner (240 hk)

Vi har testet rekkevidde – og fant ut at det var fullt mulig å klare mellom 35-40 kilometer på ren strøm. I testperioden var det mellom minus to og pluss to grader. Med andre ord, ikke spesielt kaldt. Når vi tester rekkevidde, gjør vi det med normal kjøring, ikke ekstra forsiktig eller sakte.

Det skal sies at du må være litt forsiktig med gassen, for at ikke bensinmotoren skal slå inn. Og når det blir skikkelig norsk vinter, og gradestokken viser 10-15 minus, er det vanskelig å få utnyttet strømmen godt.

Verdt å merke seg, er dessuten at bensintanken er liten. Bare 36 liter. Så hvis du er på langtur, må du nok stoppe ganske ofte.

Der du merker at Jeep fortsatt henger etter, er på interiøret. Her føles det billig, med mye hardplast – og et infotainmentstystem som ligger flere hakk bak det vi forventer. Heldigvis er det både Apple Car Play og Android Auto - og Jeep har laget en egen App til bilen.

Men at ikke adaptiv cruisecontrol er standard på en av de høyest utstyrte modellene, overrasker oss. Det burde det helt klart være i 2021.

I forhold til "lillebror" Jeep Renegade, er det bedre plass både i baksetet i bagasjerommet.

Bilen for deg hvis?

Du trenger en hyttebil som ikke koster så mye å kjøpe eller bruke

Ikke bilen for deg hvis?

Du er opptatt av høy opplevd kvalitet og et moderne infotainmentsystem

Jeep har lagt vekt på at det skal være mulig å kjøre litt ordentlig offroad.

