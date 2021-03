Det er mye som kan være til irritasjon i trafikken. Nylig hadde vi i Broom en artikkel om hva som provoserer folk aller mest.

En av tre reagerer for eksempel av mobilbruk, nær halvparten svarer at manglende bruk av blinklys er et irritasjonsmoment. Men helt på topp finner vi farlige forbikjøringer. Hele 58 prosent irriterer seg over det.

Dette har vi diskutert i siste episode av BroomPodden.

Og da fikk vi også anledning til å lufte litt av våre egne frustrasjoner rundt det som skjer i trafikken.

I andre episode av BroomPodden snakker vi også om nye Mercedes S-Klasse, Audi e-tron GT og vi får besøk av Porsche-sjef i Norge, Morten Scheel.

Hør andre episode av BroomPodden her:

– Får fram det verste i folk

Brooms bilekspert Benny Christensen irriterer seg over folk som på død og liv skal ligge enten helt opp i bakfangeren – eller snike seg inn rett foran i køen.

– Jeg har en bil som får fram det verste i folk. Norges mest stigmatiserte bilmerke, sier han. Bruksbilen er nemlig en Tesla Model S.

– Men for å snu litt på det. Folk blir veldig overrasket hvis jeg stopper for fotgjengere. Tesla-eiere gjør tydeligvis ikke det. Eller bruker blinklys, sier Broom-Benny.

Fotoboks-irritasjon

Journalist Mats Brustad har også en spesiell situasjon som irriterer han. Det handler om fotobokser. Men kanskje ikke helt det du tror. Det er nemlig de som bremser ned slik at farten blir 10-20 km/t under fartsgrensen, som irriterer Mats. Han bor i nærheten av en fotoboks i 70-sonen - og opplever dette ofte.

– Det slår aldri feil! Med en gang fotoboksen nærmer seg, kaster folk seg på bremsepedalen, og legger seg 20 km/t under (fartsgrensen). Jeg legger meg da ut i venstre felt – og ligger i 70 km/t. Hva er det de andre tror om meg nå? Alle sitter og godter seg og tror jeg får bot. Men jeg gjør jo ikke det! Jeg bare følger fartsgrensa. Det begynte med at jeg syntes det var moro og fascinerende å se – men nå blir jeg bare irritert.

Hør Broom-gutta snakke om hva som irriterer i trafikken her, fra cirka 36 minutter

Redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen, journalist Mats Brustad, Brooms bilekspert, Benny Christensen og redaktør Knut Skogstad (ikke med på bildet) er alle delaktige i BroomPodden.

Flytt deg!

Redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen får også luftet litt frustrasjoner. Han fyrer seg skikkelig opp over biler i venstrefeltet, som ikke kjører forbi bilene i høyrefelt.

– Hvis du skal legge deg i venstre feil, får du til helsike kjøre forbi bilene i høyrefila, eller pelle deg tilbake i høyrefila selv.

Hør mer om den relativt opphetede debatten i ukens podcast. Der kommer det også en tips til de av oss som koker over, bak rattet.

I tillegg til dette snakker vi med sjefen for Porsche i Norge, Morten Scheel, om den nye elbilen Taycan Cross Turismo. Vegard forteller hva som skjedde, da han krasjet sin første bil – og Benny gir råd til deg som trenger hjelp til å prute på bilpriser.

NB: Vi vil gjerne høre hva du som lytter synes om BroomPodden. Send oss gjerne en mail på redaksjonen@broom.no.

