Da Regina Nasr i 2011 fikk stipend fra staten for å reise til utlandet og studere, ble hun glad. Men siden saudiarabiske kvinner har mannlige verger, måtte hun først få godkjenning av vergen sin. På det tidspunktet var det faren hennes.

Like etterpå giftet hun seg, og Nasrs ektemann overtok «verge-ansvaret».

Før de giftet seg var ikke stipendet noe problem for ektemannen, men plutselig endret det seg.

– Etter at vi giftet oss ville han ikke lenger gi meg tillatelse til å reise ut og fullføre mastergraden min. Deretter kansellerte han stipendet mitt. Som vergen min hadde han rett til å gjøre dette, sier Regina Nasr til TV 2.

Ekteskapet tok slutt etter dette, og Nasr flyttet tilbake til familiehjemmet. Ifølge loven blir faren vergen til en skilt kvinne. Om faren dør, overtar broren.

Broren ble verge

Slik ble det også for Nasr. Den fem år yngre broren ble hennes nye verge etter skilsmissen fordi faren hadde dødd.

I praksis betød det at hun måtte ha brorens tillatelse for å reise, foreta operasjoner eller gifte seg.

– Det var svært urettferdig. Jeg hadde mastergrad og god utdanning. Jeg jobbet og tjente penger. Av og til ga jeg penger til broren min. Likevel var det han som hadde lov til å bestemme over livet mitt, sier Nasr.

Hun ville ikke akseptere situasjonen, og oppsøkte en advokat for å forsøke og få en slutt på vergepraksisen.

– Det eneste jeg ønsket var å være fri, sier den saudiarabiske feministen.

Men hun kom ingen vei, og lillebroren forble vergen hennes.

Til slutt bestemte hun seg for å forlate Saudi-Arabia, og etter en risikabel reise ankom hun i 2016 Australia.

– Da jeg kom hit, ble jeg 100 prosent fri for første gang i mitt liv, sier Nasr og legger til:

– Saudiarabiske kvinner vil ha retten til å bestemme over eget liv. Vi er mennesker, ikke dyr som skal kontrolleres.

Fra Australia har den saudiarabiske aktivisten fortsatt kampen for kvinners rettigheter i hjemlandet.

Hun mener hun enten hadde blitt drept eller havnet i den kvinnelige fengselsinstitusjonen Dar Al Reaya dersom hun hadde blitt værende i Saudi-Arabia.

– Hva er Dar Al Reaya?

– Det er rett og slett kvinnefengsel i landet. Hvis vergen din anmelder deg for ulydighet, blir du plassert her. Kvinner som er utsatt for vold hjemme blir også satt i senteret. Du slipper ikke ut uten vergens tillatelse.

Får jobbe i militæret

I 2018 ga Saudi-Arabia kvinner tillatelse til å skaffe seg pass og reise til utlandet. Reformene var en del av moderniseringsplanen til kronprins Mohammed bin Salman. Nå har kvinner også fått lov til å jobbe i militæret.

Hala Al Dosari er en saudiarabisk skribent, forsker på vold mot kvinner og menneskerettsaktivist i USA.

– Som følge av arbeidsoppgavene i militæret, må de reise mye. Men kvinner er pålagt å være i samme område som vergen befinner seg i. Hvordan skal kvinner da få jobbet? Dette er svært problematisk, sier hun til TV 2.

Dosari sier staten har gitt kvinner noen flere rettigheter, men de har beholdt vergesystemet.

– Reformene rokker ikke ved vergens makt, dermed gjør de stort sett reformene meningsløse, sier Dosari.

Aktivisten sier at Saudi-Arabia heller ikke har gjort noe for å stenge institusjoner som Dar Al Reaya, som myndighetene selv karakteriserer som et rehabiliteringssenter.

– En verge kan anmelde en kvinne som er ulydig eller borte fra hjemmet. Kvinner som forsøker å flykte fra landet blir også anmeldt. Da sendes hun til dette senteret. For å slippe ut må kvinnen ha tillatelse fra vergen, sier Dosari.

Tok sitt eget liv

Dosari forteller at det foregår maktmisbruk og brudd på menneskerettighetene i de kvinnesenterne. Aktivisten nevner et eksempel på 15 unge kvinner som hadde havnet i en krangel. De ble da satt i total isolasjon i 20 dager, til tross for at grensen for isolasjonsbruk er på 15 dager.

– En av kvinnene som ble satt i isolasjon tok sitt eget liv. De andre ble sendt til et vanlig fengsel, og de ville ikke tilbake til Dar Al Reaya igjen. Det sier noe om hvor dårlig forholdene i Dar Al Reaya er, sier Dosari.

Dosari mener kvinnesenterne er særlig problematiske for kvinner som flykter fra vold i hjemmet, og som på grunn av vergesystemet, sendes tilbake til den voldelige vergen.

– Hva skjer dersom en verge nekter å ta imot kvinnen?

– Da blir kvinnen holdt i senteret til det kommer en mann som ønsker å gifte seg med henne.

– Det er galskap

Regina Nasr sier de såkalte rehabiliteringssentrene er forferdelige og mange kvinner derfor flykter fra landet.

– Mennene kan for eksempel si: «Jeg ønsker meg en jomfru eller en slank kone». De vet at kvinnene er sårbare, og at det å gifte seg er den eneste måten å bli fri på, sier hun og legger til:

– Det er greit at kvinner får reise fritt til utlandet eller kjøre bil. Men vi risikerer fortsatt å bli anmeldt som ulydige når vi kommer hjem. Da havner vi i dette kvinnefengselet. Det er galskap, sier Nasr.

Slik svarer ambassaden

I en epost til TV 2 svarer den saudiarabiske ambassaden i Oslo at Kongeriket har gjort viktige forandringer og reformer innen menneskerettigheter de siste fem årene.

– Til sammen er det over 70 reformer, og vi jobber med flere, sier ambassaden.

Slik svarer ambassaden på TV 2s spørsmål angående kvinnesenterne, Dar Al Reaya:

– Omsorgsinstitusjoner er etablert for å ta vare på personer med nedsatt funksjonsevne, foreldreløse barn og eldre mennesker, og for personer som lider av psykiske og fysiske problemer.

– En annen omsorgsinstitusjon er for kvinner og jenter som er utsatt for vold i hjemmet. Her er regjeringen veldig nøye med å gi riktig psykisk oppfølging. En hotline er også opprettet for hjelpe kvinner som er utsatt for vold hjemme.

Ambassaden legger til at det også er en annen omsorgsinstitusjon for kvinner som har sonet ferdig straff.

– Her får de sjansen til å bli rehabilitert og lære seg et yrke slik at de kan møte livet seg selv. Dette senteret har vært en suksess. Mange kvinner fikk jobb og klarte å leve selvstendig. Dette tilbudet heter “Half Way Home” og det er obligatorisk.

