Legemiddelverket undersøker dødsfall etter AstraZeneca-vaksine

Det er ikke konkludert med at det er en sammenheng mellom vaksinen og det uventede dødsfallet.

– Vi avventer flere opplysninger før hendelsen kan vurderes nærmere, opplyser Statens legemiddelverk i en pressemelding fredag.

Det er ikke mistanke om at personen døde av blodpropp slik som tilfellet i Danmark.

Tynset kommune opplyser i en pressemelding at en kvinne i 30-årene som var ansatt i helsetjenesten i kommunen, døde av akutt sykdom ti dager etter vaksineringen.

– Vi er ikke kjent med at hun hadde noen underliggende sykdommer. Vi har snakket med Legemiddelverket to ganger, og vi vet at de tar dette veldig på alvor, sier kommuneoverlege Tor Halvor Tuveng-Bjørnstad til NTB.

Vaksinering med vaksinen er satt på vent i Norge og en rekke andre land etter at en vaksinert person døde som følge av blodpropp i Danmark.

10. mars var det rapportert om 30 tilfeller av blodpropp blant 5 millioner mennesker som har blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen i EU og EØS.