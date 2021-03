Så mye koster koronatiltakene per innbygger

– Det så skummelt ut for et år siden. Det gikk dårlig for bedrifter over hele verden. Det var ikke bare at inntjeningen gikk ned, men salget stoppet opp, sier investeringsdirektør Robert Næss om da Norge stengte ned for et år siden.

Markedene ble skremt av den usikre situasjonen, og børsene stupte. Men panikken varte ikke lenge.

– Det er et uttrykk som er at du skal ha is i magen, og det stemte definitivt. Fra 12. mars 2020 og fram til i dag har Oslo børs steget med 64 prosent. Du må tilbake til tiden etter finanskrisen for å ha like stor oppgang på 365 dager, sier Næss.

– Har ristet av seg pandemien

I USA har oppgangen vært på 60 prosent, mens verdensindeksen er opp 55 prosent siste 365 dager.

Foto: Nordea

– Hele verden har hatt det fantastisk bra det siste året når vi ser på kursene. Markedet ristet pandemien av seg for lenge siden, sier Næss.

Også om man ser fra 1. januar 2020 har avkastningen vært god.

– Oslo børs har steget 14 prosent, mens USA har 25 prosent oppgang. Det er litt mer enn vanlig på en 14 måneders periode.

Foto: Nordea

– Betydelig beløp

Selskapene på Oslo børs har totalt sett gjort det bra, og ifølge analytikerne skal selskapenes inntjening i 2021 bli 14 prosent bedre enn i 2019. Men mens bedriftene har gjort det bra, og mange nordmenn har gjort det greit personlig, er det én aktør som har fått svi.

– Staten i Norge og stater i resten av verden måttet betale ut. Det oljekorrigerte underskuddet i Norge i 2020 ligger på over 416 milliarder kroner, og hele 150 milliarder av dette skyldes koronatiltak, sier Næss.

Oljekorrigert underskudd viser statsbudsjettets inntekter og utgifter uten oljen.

– I 2021 venter man at det vil brukes 90 milliarder kroner i koronatiltak, og det betyr at koronakrisen har kostet samfunnet rundt 240 milliarder kroner.

Deler du det på antall innbyggere, betyr det at staten gjennomsnittlig bruker rundt 50.000 kroner per innbygger på koronatiltak.

– Det et ganske betydelig beløp.

Foto: Nordea

Venter videre oppgang

I et notat i anledning ettårsdagen for nedstengningen av Norge skriver Nordea Markets at det er grunn til å være optimistiske for framtiden.

– Vaksineringen er godt i gang, og med risikogruppene ferdigvaksinert i løpet av april, vil belastningen på helsevesenet bli kraftig redusert. Da kan de mest inngripende tiltakene fjernes en gang for alle, skriver meglerhuset.

Analytikerne ser for seg en kraftig rekyl i økonomien når de strenge tiltakene forsvinner. Dette innebærer også en høyere rente.

– Dagens rentenivå er tilpasset en økonomi i krise. Det endelige beviset på at økonomien og arbeidsledigheten er tilbake nær normalen, får vi når sentralbanken hever renta første gang, skriver Nordea Markets i notatet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) spår også at aktiviteten i økonomien vil ta seg kraftig opp. I en ny rapport skriver SSB at styringsrenta trolig vil være tilbake på 1,5 prosent, nivået fra før koronakrisen, i 2024.

– Når mange nok er vaksinert og tiltakene kan lettes på, vil økonomien gire opp og aktiviteten skyte fart. Det tror vi vil skje til sommeren. For mange vil det likevel være en krevende situasjon også i årene som kommer, og det er ikke før i 2024 at økonomien vil være tilbake på et helt normalt nivå, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

SSBs prognoser er at renta vil heves til 0,25 prosent i løpet av siste halvdel av 2021, for så å øke gradvis til 1,5 prosent mot slutten av 2024. Det understrekes at det til grunn for prognosene er lagt at «mange tiltak kan lettes på fra sommeren».

(TV 2 / NTB)