The Times: – Chris Wilder ferdig i Sheffield United

Det melder den anerkjente avisen The Times fredag.

Ifølge avisen vil Sheffield United offentliggjøre at Wilder er sparket i løpet av dagen. Det stemmer overens med den informasjonen TV 2 har fått.

TV 2 har vært i kontakt med Sheffield United, som ikke ønsker å kommentere saken.

Wilder tok over Sheffield United da klubben var i League One i 2016, og ledet klubben helt opp til Premier League.

Forrige sesong endte Sheffield United på en sterk niendeplass i Premier League, til tross for at klubben hadde det laveste lønnsbudsjettet i ligaen.

Denne sesongen har imidlertid laget ligget på jumboplassen, og har omtrent allerede begge føttene i Championship. Derfor gjør klubbledelsen nå endringer på managersiden.

Wilder vil ifølge The Times i møte med klubbledelsen i dag for å bli enige om betingelsene i sin sluttpakke, før Sheffield United vil offentliggjøre at Sander Berges sjef er ferdig i klubben.

– Det er kanskje ikke så overraskende med tanke på at de ligger håpløst til på tabellen, men jeg var ganske sikker på at Wilder ville få sjansen til å ta dem opp igjen. For Sander Berge har ikke dette noe å si. Jeg tror uansett ikke han spiller der neste sesong, for jeg tror en annen klubb kommer til å kjøpe ham. Så det kommer til å gå bra med Sander Berge, mener TV 2-ekspert Erik Huseklepp.



Etter 0-2-tapet mot Southampton gjorde Wilder det klart at han etterlyste større støtte fra klubbledelsen.

– Det er så mye ting vi må ta tak i. Vi må sørge for å beholde våre beste spillere. Samtidig er det et par spillere som må finne seg nye klubber ved sesongslutt. Jeg hadde ønsket å ryddet litt opp tidligere, sa Wilder til pressen.

Foreløpig har Sheffield United ikke bekreftet at Wilder er sparket, eller kommentert opplysningene i engelske medier.

Wilder skulle etter planen møte pressen 14.30 i dag, i forbindelse med Sheffield Uniteds møte med Leicester søndag.