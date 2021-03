Hyttekommunens påskebønn: – Ikke gjør dette

Helsetoppene legger ikke ned forbud mot å reise på hytta i påsken. I Trysil ønsker de hytteeierne velkommen, men ber innstendig om at alle følger ett råd.

– Situasjonen er så uoversiktlig og uberegnelig, og det kan endre seg i løpet av timer. Men vi ønsker velkommen, så lenge man holder seg innenfor de nasjonale rådene. Vi tenker det er bra at folk kommer seg på hytta, sier ordfører Erik Sletten (Sp) i Trysil kommune.

Fredag ble det klart at regjeringen ikke legger ned et nasjonalt forbud, og heller ikke råder folk ifra å oppsøke hytta si i påskeuken.

Helseminister Bent Høie (H) sa på fredagens pressekonferanse at folk blir rådet til å følge strenge smittevernsråd, men at hyttetur ikke er frarådet.

– Selv om reiser til fritidseiendommer i Norge ikke anses som nødvendige, kan folk dra på hytta i påsken hvis de tar ekstra smittevernhensyn, sier Høie.

Dette er påskerådene Generelt Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19. Reiser Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge.

Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med de du bor med eller tilsvarende nære, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre.

Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.

Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.

Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.

Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.

Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.

Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.

Dersom ubetjente hytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig.

Dersom hytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt.

Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake.

Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene. Sosialt Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.

Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.

Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel. Gudstjenester og andre markeringer Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune. Kilde: Regjeringen.no

To generalprøver

Ordførere i hyttekommunene Hemsedal og Trysil mener rådene på det nåværende tidspunkt virker rimelige. Likevel er begge forberedt på at det raskt kan skje endringer.

– Hvor aktuelt dette er om noen dager, og når påsken begynner, det vet vi ikke. Det kan endre seg raskt, sier ordfører Pål Rørby i Hemsedal kommune.

Han sier at på tross av at de venter storinnrykk, og kan forvente så mye som 16000 mennesker i en kommune med 2500 fastboende, så mener han de er godt forberedt.

– Vi har hatt to generalprøver med begge vinterferieukene og jul- og nyttårsuken. Ved begge anledninger har vi klart å skjerme lokalbefolkningen. Vi har hatt importsmitte fra andre steder i landet, men den har vi fått raskt kontroll på, sier Rørby.

ORDFØRER: Pål Rørby (Sp) ønsker hyttefolket velkommen. Foto: Yngve Sem Pedersen.

– Begrens alkoholinntaket

I tillegg til å ha mange besøkende barnefamilier er de to kommunene kjent for afterski, fest og moro.

Det håper Sletten de slipper å se mye av i år.

AFTERSKI: Skistua i alpinanlegget i Hemsedal blir neppe slik i år. Bildet ble tatt i 2019. Foto: Erik Johansen

– I påska sitter man gjerne tett i sola og koser seg med alkohol. Vi anmoder alle å begrense alkoholinntaket i år. Man må gjerne sitte i sola, men vent med alkoholen, sier han.

På sine nettsider skriver Trysil kommune at de er forberedt på storinnrykk de neste ukene, og de ber alle om å bruke munnbind og holde avstand.

«I tida framover kommer det tradisjonelt mange til Trysil for å feste og ha det moro. Kriseledelsen har noen klare anbefalinger som de ber alle besøkende følge,» skriver kommunen.

– Men hytteeierne er selvsagt velkommen innenfor rammene som er. Det har de vært hele tiden, sier Sletten.

Bekymret

De siste ukene har smitten steget kraftig i hele landet, og det var en periode usikkert om helsetoppene ville tillate at folk reiste på hytte og risikerte å spre smitte ytterligere til flere kommuner.

Rørby sier at kommunen er redde for at de kan få store utbrudd som en direkte konsekvens av påsken.

– Selvfølgelig er vi bekymret, men vi er så klare som vi kan bli for en påske.

Han er spesielt glad for at regjeringen nå ba alle om å ikke ta karantene på hytta.

– Jeg merket meg oppfordringen om å holde seg hjemme og å ikke reise til hyttekommune når du skal i karantene. Det har vært en utfordring at folk tar karantene på hytta, så det håper jeg alle følger, sier han.