Her ankommer Per (61) og Nina (58) Tromsø - på en måte

Da koronaen stengte ned landet, satte ekteparet Per og Nina Veby seg et mål om å gå fra Langhus til Trondheim virtuelt før pandemien ble ferdig. Men det målet måtte de utvide.

– Det har gått sport i å se hvor langt vi kan nå. Alta må vel være neste mål, sier Nina Visjø Veby.

Hun og mannen har gått turer hver dag siden 12. mars. Hver dag har de registrert hvor langt de har kommet, og hvor langt det ville tilsvart dersom de gikk Norge på langs.

– Det har blitt en morsom greie som har tatt fokuset vårt litt bort fra det kjipe i pandemien. Det er jo litt spennende å se hvor langt vi kan nå til slutt.

Sjarmøretappen

Når en ny by ankommes, feires det med hjemmespikkede medaljer, gallamiddag for to, og dagsaktuelle fotografier fra byen de har kommet til.

DIPLOM: Når paret ankommer en ny by så gir de hverandre hjemmesnekret diplom. Foto: Nina Visjø Veby

I mai nådde de Trondheim, i september nådde de Bodø, og i november nådde de Narvik.

Lørdag, et år etter de begynte å gå, har turen kommet til Tromsø.

– Sjarmøretappene er alltid de morsomste. Nå kan vi se for oss at vi er i Tromsø.

Avstanden fra Langhus til Tromsø er cirka 175 mil. Paret har med andre ord gått nesten fem kilometer i snitt hver dag.

Lørdagens tur fant sted på Hvervenbukta i Oslo.

– Vi går forskjellige lengder hver dag. Noen dager er det over en mil, andre ganger nøyer vi oss med en liten kilometer.

Forsterker forskjeller

Paret står i kontrast til resten av landet. Mer enn hver tredje nordmann har vært mindre aktive det siste året, viser en undersøkelse fra Norsk Koronamonitor utført av Opinion.

Forsker ved Institutt for sirkulasjon på NTNU, Bjarne Martens Nes, tror forskjellene mellom vår fysiske helse har blitt forsterket under pandemien.

– Dessverre så har nok de som i utgangspunktet er i dårligst form, blitt i enda dårligere form. Forskjellene øker. De aktive har blitt mer aktive, og de inaktive har blitt mer inaktive.

Halvparten av Norges befolkning under 30 år mener de er i dårligere fysisk form nå enn de var før pandemien. Det bekymrer Nes.

– Treningsvanene vi har i ungdomstiden tar man med seg videre inn i voksenlivet. Samtidig så er det denne gruppen som nok lettest kan snu og komme tilbake i form.

Advarer mot hjemmekontor

Professor i folkehelse på UiB, Torill Bogsnes Larsen, forteller at det spesielt er hverdagsaktiviteten som er forsvunnet under pandemien.

– Tidligere så fikk mange en gåtur hver dag til og fra jobb. Nå er det mye mer opp til oss selv om vi er i bevegelse hver dag. Det fører til at dørstokkmila blir lenger.

BEKYMRET: Professor i folkehelse, Torill Bogsnes Larsen, er bekymret for konsekvensene pandemien kan ha hatt for folkehelsen Foto: Eivind Senneset/NTNU

Larsen er redd for at vi tar med oss for mye av våre digitale vaner når verden er tilbake til normalen.

– I dag er det så mange digitale løsninger som gjør at vi ikke behøver å forlate huset vårt hver dag. Hvis vi fortsetter å leve slik, så fjerner vi den lille aktiviteten vi har hver dag. Det er bekymringsfullt.

Nordkapp

Per og Nina har noen tips til å kunne motivere andre til å ikke være for stillesittende mens pandemien fremdeles pågår.

– Vi prøver å gjøre hver tur litt minneverdig. For eksempel så har vi gått innom Circle-K for å kjøpe kake, som vi så tar med oss på turen.

SJARMØRETTAPEN: Per og Nina Veby går alltid med flagg når en ny by står for tur. Foto: Espen Roness

Deres virtuelle «Norge på langs»-prosjekt har gjort pandemien litt morsommere.

– Det er jo kjipt når pandemien blir forlenget, men kanskje gjør det at vi kommer oss til Nordkapp før samfunnet åpner opp.