Mener fenrik ikke er slik du ser ham på TV: – Det går til huet på meg

Kompani Lauritzen-rekruttene ble overrasket over hvor streng fenrik Geir Aker (45) er.

Etter at kjendisene hadde vært på Setnesmoen et par dager, hadde de ikke mye til overs for fenrik.

God kveld Norge-programleder Marte Bratberg (30) kan avsløre at det var slik i fjor også, og at det tar lang tid før man får sansen for det strenge befalet.

POPULÆR: Fenrik Geir Aker er elsket blant TV-seerne, men ikke alltid av rekruttene. Foto: TV 2

Føler han lusker rundt

Skuespiller og komiker Jakob Schøyen Andersen (31) har et anstrengt forhold til Kompani Lauritzen-fenriken.

– Jeg glemmer at det er TV og at fenriken har en jobb med å arrestere oss på alt mulig han finner. Jeg blir sånn: «Søren! Nå må jeg få tangering på sokkene». Det går til huet på meg.

Selv på pressedagen klarte han ikke å slappe av, selv om om befalet var sendt bort for dagen.

REDD: Schøyen sier han er redd for det meste: høyder, fart, spenning og fenrik Aker. Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Når vi har pressedag nå, så går jeg og tar på meg lua. Jeg føler han lusker bak hvert hjørne.

– En superstjerne

Schøyen sier fenrik Aker ikke passer til inntrykket han fikk som TV-seer.

– Han virket så grei. Han er en superstjerne når du ser på TV, men du må jo også ha blitt gal av ham, spør han God kveld Norge-programleder Marte Bratberg, som var med i forrige sesong. Hun svarer kontant:

– Jeg hatet han. De andre begynte å si at «han er jo litt artig». Jeg var en av de siste som syns det. Jeg syns ikke han var noe artig, sier Bratberg, og Schøyen puster lettet ut og sier at det er godt å høre.

IRRITERT: Brandstorp har allerede blitt mektig irritert over befalet. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Artist Ulrikke Brandstorp (25) sier hun er litt redd for alle med oransje berrett.

– Fenrik er en type. Det kan man si. En sterk karakter. Jeg håper han har en snill frue hjemme, som balanserer ut det forholdet litt. Det er noen ganger når han snur seg, at man bare har lyst til å ..., så stopper Branstorp og mimer at hun kveler han.

Hodeløse høns

Selv om Brandstorp til tider kan bli irritert på fenrik, er hun også imponert.

– Han gjør jo jobben sin da. Han får skikk på oss. Vi var en gjeng med hodeløse høns, vi begynner å få litt mer hode nå.

SKRIKER: Berge sier hun har blitt skreket til av fenriken mange ganger. Det liker hun ikke noe særlig. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Sangeren får støtte fra Paradise Hotel-vinner og programleder Vida Lill Berge (31), som sier at fenrik er en hard nøtt å knekke.

– Jeg får hint av at han er en varm person innimellom. Så tenker jeg: «Der er det et eller annet!», men så bare forsvinner det.

Influenser og forfatter Linnea Myhre (30) sier til God kveld Norge at hun ble så irritert at hun ba fenrik om å skyte seg selv. Hør mer om dette i videoen under: