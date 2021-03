TV 2 arrangerer norsk kvalifisering til Blast Nordic Masters

Denne helgen får de beste norske Counter-Strike-lagene en stor mulighet når TV 2 arrangerer en ny lukket kvalifisering inn i BLAST-sirkuset.

Ni lag skal måle krefter og kjempe om den ene plassen inn til Blast Nordic Masters, som spilles i slutten av mars. Der kan turen bære videre inn i Blast Spring Showdown og deretter Blast Spring Final, en av Counter-Strikes største turneringer.

Se semifinalene og finalen på Sumo søndag fra klokken 14:00. Den avgjørende delen av kvalifiseringen sendes også på TV 2 Sumo.

Apeks ikke invitert

Ola Solheim i TV 2 røper at Apeks ikke er blant de inviterte lagene etter at de nylig gikk over i en svensk satsing. Dermed er også Bitfix fra nest øverste nivå invitert til helgens styrkeprøve. Midgard har takket nei til invitasjonen.

– TV 2 er veldig glade for at vi nok en gang har muligheten til å sende et norsk lag videre til å konkurrere i en av verden største Counter-Strike-turneringer, Blast. Norge har flere gode lag, så for å avgjøre hvem som får muligheten til å spille Nordic Masters arrangerer TV 2 en lukket kvalifisering hvor Telialigaens øverste divisjon skal kjempe om plassen, forteller Solheim.

Kvalifiseringen starter lørdag klokken 14:00 når Bifrost og Bitfix skal kjempe om en plass i kvartfinalen. TV 2 vil sende en utvalgt semifinale og finalen på sin Twitch-kanal og TV 2 Sumo.

– Dette er en unik mulighet for norske lag å få prøve seg mot topp motstand fra Skandinavia og et utstillingsvindu i den internasjonale scenen. TV 2 forventer at lagene er sultne og at kvalifiseringen gir oss spennende og god Counter-Strike, det beste Norge har å tilby, avslutter Solheim.