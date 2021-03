Lånte bort 23.000 kroner til svindler i fengselet

Isabelle Eriksen har tidligere vært med på Paradise Hotel og Love Island. Dessuten er hun en etablert profil på YouTube og Instagram, med tusenvis av følgere.

I fjor vinter sonet hun to måneder i Ravneberget kvinnefengsel som følge av en voldsdom. Mens hun satt inne skrev hun dagbok, noe som senere ble til boka «Innsatt nummer 19/227».

Da Eriksen besøker God kveld Norge studio forteller hun at hun møtte mange fine mennesker i fengsel. Én av dem endte hun opp med å gjøre en stor tjeneste.

Måtte ringe mamma

Eriksen forteller at en av jentene hun møtte i fengsel manglet penger, og risikerte å miste leiligheten sin dersom hun ikke betalte husleie. Eriksen fikk vondt av henne og ønsket å hjelpe.

– Ironisk nok så låner jeg bort ganske mange tusen kroner til en som sitter i fengsel for svindel og bedrageri, sier hun.

Siden Eriksen selv satt inne bak lås og slå, hadde hun ikke muligheten til å gjøre overføringen selv. Hun ble derfor nødt til å ringe hjem.

– Så jeg ringer mamma og spør om hun kan overføre pengene, og da trodde jo mamma at jeg ble truet på livet, forklarer 24-åringen.

Moren mistenkte nemlig at noen presset henne for penger. Etter litt overtaling klarte imidlertid Eriksen å overbevise moren om å overføre pengene.

Se hele intervjuet fra God kveld Norge-studio her:

Tilbakebetalingen uteble

Programleder Niklas Baarli spør:

– Men har du fått tilbake disse pengene eller har du blitt svindlet av svindleren?

Eriksen forklarer at hun skulle få tilbake pengene i mars i fjor, men at de ikke kom som avtalt. Siden vedkomne fortsatt befant seg i fengsel, var planen at et familiemedlem skulle betale tilbake de lånte pengene.

– Det endte med at jeg måtte ringe inn til fengselet og si at «hun der har jeg lånt bort penger til, og hun har ikke betalt de tilbake».

Etter at de fengselsansatte snakket med henne, endte Eriksen opp med å få tilbake pengene sine et halvt år på etterskudd.