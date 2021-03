Slik holdt Isabelle Eriksen fengselsoppholdet skjult

GOD KVELD NORGE (TV 2): Før den tidligere reality-deltakeren dro avgårde for å sone dommen sin, lagde hun en plan slik at ingen skulle fatte mistanke.

Etter at influenseren ble dømt for to tilfeller av vold, måtte hun i fjor vinter tilbringe to måneder i fengsel.

På daværende tidspunkt ønsket hun ikke at fengselsoppholdet skulle bli offentlig kjent. Derfor lagde hun en omfattende plan for å oppdatere Youtube og Instagram mens hun var borte.

– Jeg visste at folk kom til å skjønne at jeg var i fengsel. Det jeg ikke ville var at folk skulle skjønne at jeg var der mens jeg var der, forklarer hun og fortsetter:

– Jeg ville bli ferdig med det selv først. Før jeg fortalte det til hele Norge, sier 24-åringen.

Se hele intervjuet fra God kveld Norge-studio her:

Overlot mobilen til moren

Tidspunktet for når hun skulle inn i fengsel ble hun tildelt kun tre uker i forkant.

– Så jeg hadde skikkelig dårlig tid. De tre ukene var «24/7» med filming og redigering, forteller hun.

Deretter ga hun en bruksanvisning til moren sin, som var den som skulle oppdatere Youtube-kanalen og Instagram-profilen hennes mens hun var borte.

– Hun bare fikk mobilen min, også sa jeg bare «lykke til».

Eriksen er strålende fornøyd med morens innsats, og forteller at det kom ut omtrent to videoer i uka mens hun satt inne.