Herbert (47) ble dømt for drap fordi Hertz rotet bort denne kvitteringen

Alford var tiltalt for å i 2011 ha skutt og drept 23 år gamle Michael Adams etter en krangel om narkotika i Lansing Michigan, skriver The New York Times.

Han var sikker på at en kvittering fra leiebilselskapet Hertz kunne bevise at han leide seg en bil 12 kilometer unna bare minutter etter drapet.

ARRESTERT: Herbert Alford på politiets arrestasjonsbilde. Foto: Politiet

Retten stevnet Hertz for å få tak i kvitteringen, men til ingen nytte.

Ifølge Alfords advokat, Jamie White, ble de møtt med øredøvende stillhet da de kontaktet leiebilselskapet.

– Det er vanskelig å tro, med tanke på at Alford var en fattig, svart mann fra Michigan som var beskyldt for drap, ikke spilte en rolle her. Han var ikke verdt tiden deres, hevder Alfords advokat, Jamie White.

Aktoratet hadde ingen tekniske bevis mot Alford, men takket være to vitnebeskrivelser, ble han i 2016 dømt for forsettlig drap.

Han fikk beskjed om at han tidligst ville slippe ut i 2047.

Til søksmål

Alford anket dommen, og i 2018 klarte Hertz å finne kvitteringen.

En dommer avgjorde at saken skulle bli tatt opp på nytt.

Ettersom kvitteringen beviste at Alford umulig kan ha vært i nærheten av åstedet da 23-åringen ble drept, ble han løslatt etter totalt 1700 dager i fengsel.

– Hertz-beviset var en svært viktig faktor i vår avgjørelse om å ikke tiltale herr Alford på nytt, sier assisterende statsadvokat Michael S. Cheltenham.

Nå går Alford til søksmål mot Hertz, og krever både oppreisning og en ny rettssak, skriver The Washington Post.

KRITISK BEVIS: Denne kvitteringen gjorde at Herbert Alford i dag er en fri mann. Foto: Politiet

Utgjorde hele forskjellen

I søksmålet som ble levert retten i Ingham County denne uka, hevder Alford at selskapet ignorerte de mange forespørslene fra retten om å få utlevert kvitteringen.

Hertz blir anklaget for både sivil forakt og uaktsomhet, ettersom Alford kunne ha sluppet unna fengsel hvis selskapet reagerte tidligere.

– Jeg visste at kvitteringen skulle utgjøre hele forskjellen, sier Alfords advokat Jamie White til nettstedet.

White forteller at Alford saksøker Hertz for å forsikre seg at ingen opplever det samme som ham.

– Når alt kommer til alt, ønsker Alford at Hertz blir holdt ansvarlig. Han vil forsikre seg om at dette ikke skjer med andre.

Søksmålet til Hertz kommer ifølge White til å ta tid, ettersom selskapet i fjor erklærte seg konkurs.

Skylder på teknologien

En talsperson for Hertz erkjenner overfor The Washington Post at selskapet brukte lang tid, men sier at tekniske problemer var årsaken.

– Vi er svært lei oss for å høre om Alfords opplevelse. Selv om vi ikke klarte å finne leiehistorikken fra 2011 da den ble forespurt i 2015, fortsatte vi å prøve å finne den, sier talspersonen.

Og:

– Med utviklingen i datasøk de følgende årene, klarte vi å finne leiehistorikken i 2018 og raskt utlevere den.

Alfords advokat sier til The New York Times at det er ufattelig at det tok Hertz så lang tid.

– Han ba dem ikke om å finne frem alle sine dokumenter for de seks siste månedene. Han ville bare ha kvitteringen sin, sier han.

– Bestukket av politiet

På kvitteringen blir det bekreftet at Alford klokka 15 den 18. oktober 2011 brukte kortet sitt i en Hertz-filial på Capital Region internasjonale lufthavn i Lansing.

Seks minutter tidligere ble Michael Adams skutt og drept i nærheten av et shoppingsenter som ligger en 20 minutter lang kjøretur unna.

Selv om Alford hardnakket nektet for å ha noe med drapet å gjøre, ble han rettsforfulgt fordi et vitne, Jessie Bridges, hevdet å ha sett Alford på åstedet.

Dette førte til at Alford ble etterlyst med navn og bilde i hele Michigan.

«Aktoratet etterlyser ham for drap, ulovlig besittelse av et våpen, forbrytelse med våpen og for å være en vanekriminell,» skrev Michigan Live.

Etter at Alford ble dømt, har Bridges påstått at politiet tilbød ham 1000 dollar for å vitne mot Alford. Dette nekter myndighetene for.

Det kom også frem at det andre vitnet, Gilbert Bailey, vitnet mot Alford i bytte mot en mildere straffeutmåling etter at han var blitt tatt for narkotikasmugling.

Sliter psykisk

Alford har nå vært en fri mann i over ett år, men han har fortsatt psykiske problemer etter å ha sittet i fengsel for noe han ifølge advokat White aldri har gjort.

Det å tenke at du aldri kommer ut igjen, er ganske hardt for de fleste. Å bli løslatt var fantastisk, men folk undervurderer hvor tungt det er å ligge i en seng i en liten celle og tro at du aldri i ditt liv vil komme ut igjen, sier advokaten.