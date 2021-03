Ståle Solbakkens presenterte sin første landslagstropp og avslørte Norges første kaptein

Se Ståle Solbakkens første landslagstropp nederst i saken!

Det var knyttet stor spenning til hvem Ståle Solbakken ville ta ut i sin aller første landslagstropp. Solbakken erstattet som kjent Lars Lagerbäck i fjor høst, men først fredag kom svaret på hvem han foretrekker i troppen.

Han avslørte også hvem som erstatter Stefan Johansen som kaptein.

– Den nye kapteinen på landslaget blir Martin Ødegaard, sa Solbakken.

– Martin har levd et langt liv med fotballen allerede, i en av de største klubbene i de største ligaene. Han har en evne til å være en lagspiller på og utenfor banen, og har alle forutsetninger for å bli en god kaptein for Norge i mange år, utdypet Solbakken på pressekonferansen.

Han hyllet tidligere kaptein Stefan Johansen, som nylig offentliggjorte at han gir seg på landslaget.

– Jeg har hatt noen gode samtaler med Stefan Johansen. Stefan bestemte seg denne uken at det ikke er aktuelt å spille lenger på landslaget. Det er på sin plass å hylle ham for innsatsen på landslaget, sa Solbakken.

Spillere som Kristoffer Ajer, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland var selvsagt bankers i troppen, men den nybakte landslagstreneren kom også med en del overraskelser. Patrick Berg fikk blant annet sjansen sammen med Kristian Thorstvedt, Jørgen Strand Larsen og Julian Ryerson.

– Den første som fikk troppen var faktisk Drillo, røpet Solbakken da han avslørte sine 30 utvalgte.

– Thorstvedt spiller dypere på midten, men er best rundt boksen og er en målscorer. Han er stor og flink og tung i feltet. Strand Larsen har prestert godt i lang tid, men er litt småskadet, sa Solbakken.

Han benyttet anledningen til å rose Erling Braut Haaland, som har en sentral plass i Solbakkens planer.

– Vi har snakket litt sammen. Vi skal prøve å sette ham i så mange gode situasjoner som mulig, og dyrke ham for alt det er verdt. Samtidig er det kamper og situasjoner der det ikke går av seg selv. Da må han bruke fysikken og lagspilleren Haaland på best mulig måte for laget, poengterte han.

Her troppen til Ståle Solbakken:

Keepere: Rune Almenning Jarstein, André Hansen og Sten Grytebust og Kristoffer Klaesson

Forsvar: Birger Meling, Haitam Aleesami, Martin Linnes, Jonas Svensson, Julian Ryerson, Kristoffer Vassbakk Ajer, Stefan Strandberg, Ruben Gabrielsen, Stian Gregersen, Marius Lode, Leo Skiri Østigård

Midtbane: Fredrik Midtsjø, Mathias Normann, Morten Thorsby, Iver Fossum, Patrick Berg, Martin Ødegaard, Sander Berge, Mohamed Elyounoussi, Jens Petter Hauge, Mats Møller Dæhli

Angrep: Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Joshua King, Jørgen Strand Larsen, Kristian Thorstvedt, Tokmac Nguen

Disse kampene skal Norges A-landslag spille i 2021:

24/3: Gibraltar – Norge

27/3: Norge – Tyrkia (spilles i Spania)

30/3: Montenegro – Norge

1/9: Norge – Nederland

4/9: Latvia – Norge

7/9: Norge – Gibraltar

8/10: Tyrkia – Norge

11/10: Norge – Montenegro

13/11: Norge – Latvia

16/11: Nederland – Norge

* Alle inngår i VM-kvalifiseringen.

* I tillegg ligger det an til landskamper i forkant av EM-sluttspillet til sommeren. Der deltar ikke Norge.