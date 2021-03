For litt over en uke siden var det premiere på Porsches andre elbil: Taycan Cross Turismo.

Dette er en litt mer praktisk og høyreist utgave av sedanen Taycan, som vi har blitt godt kjent med det siste året.

Den første Taycan-modellen har mildt sagt vært en hit på det norske markedet. Det er solgt godt over 1.000 eksemplarer så langt. Lille Norge er dermed faktisk det femte største markedet i verden, på akkurat denne bilen. En slik posisjon har Norge aldri vært i nærheten av tidligere.

Ny storselger

Men nå kan det fort hende at vi skal klatre ytterligere på statistikken. For Cross Turismo er nemlig enda mer tilpasset det norske markedet: Større og mer romslig bagasjerom, bedre plass i baksetet og bedre bakkeklaring.

Her er Taycan som sedan.

Firehjulsdrift og luftfjæring er standard i alle modeller som selges nye i Norge. Sistnevnte gir deg ytterligere 30 mm bakkeklaring, når du bruker kjøreprogrammet Gravel.

Cross Turismo 4 er innstegsmodellen – med en startpris på 848.000 kroner. I den andre enden av skalaen finner vi Turbo S. Verstingen har opptil 761 hk (overboost) – og en prislapp som fort nærmer seg to millioner kroner, med litt utstyr.

Taycan Cross Turismo er blitt "stasjonsvogn" – og mer praktisk.

Mange vil ha

Porsche Norge vil ikke gå ut med offisielt antall som har bestilt bilen, etter at den ble lansert 3. mars. Men de ryktene Broom har fått nyss om, tilsier at antallet er rundt 400 biler. Hvis du legger til en snittpris på over 1 million kroner – tilsier det en rimelig heftig omsetning.

– Den er blitt godt mottatt. Vi merker mye trøkk nå – og det er moro, sier administrerende direktør i Porsche Norge, Morten Scheel.

Han er gjest i BroomPodden denne uken, og forteller mer om både Taycan Cross Turismo, utviklingen rundt Porsche i Norge – og litt om seg selv.

Du kan få en egen offroad-pakke, som gjør bilen litt mer SUV-aktig.

Bagasjerom

Vi i Broom har også hatt med en av de aller første Cross Turismo-utgavene på God Morgen, Norge på TV 2.

Foreløpig får vi ikke kjøre den, men redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen testet i alle fall ut baksetet.

– Det er imponerende god takhøyde. Den er blitt 47 mm bedre her, enn i vanlige Taycan. Dessuten virker bagasjerommet romslig. det er på 445 liter. Det er lett å utnytte, og har en liten ekstra luke til oppbevaring av ladekabler.

Taycan har også et bagasjerom foran (frunk). Og et eget sykkelstativ, som skal la deg frakte opptil tre sykler, er laget spesielt for bilen. Bestiller du glasstak, kan du også bruke skistativ eller takboks. Men hengerfeste, det må du se langt etter...

