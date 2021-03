Langt færre fornøyd med myndighetenes håndtering

For et år siden nøt myndighetene stor tillit, også blant dem som hadde mistet jobben som følge av de strenge tiltakene. Siden har mange endret mening.

Det viser en stor undersøkelse TV 2 har gjort blant over 1500 personer som i mars/april i fjor ble sagt opp, permittert eller mistet store deler av sin inntekt.

To ganger tidligere, i april og september i fjor, har den samme gruppen svart på TV 2s spørsmål. Nå har vi spurt dem igjen.

Undersøkelsen viser at mer enn én av tre fremdeles ikke er tilbake i jobb som før pandemien. Mange forteller om stor økonomisk utrygghet.

Høie: – Må jobbe for tilliten

Første gang TV 2 spurte utvalget om hvordan de, på en skala fra 1-5, mener at norske myndigheter har håndtert koronakrisen, ga 62 prosent en av de to høyeste karakterene.

Nå, ett år senere, har tallet falt til 43 prosent.

Meningene gjenspeiles også i andre spørsmål TV 2 har stilt.

Andelen som har stor grad av tillit til regjeringens beslutninger, har falt fra 62 prosent til 47 prosent på et år.

– Det er ikke så rart i den gruppen som opplever at de er i den vanskeligste situasjonen, de som har fått mest av utfordringene, oppgir det. Jeg skjønner at folk er lei seg, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

Helseminister Bent Høie (H) mener det er helt naturlig at tilliten synker samtidig som folk begynner å bli slitne.

– Det er sånn at vi må jobbe for den tilliten vi har hver eneste dag. Da tilliten var veldig høy i april i fjor, så var vi i en veldig unik situasjon som land. Nå har folk blitt slitne, det har vært oppturer og nedturer. Det er ikke rart at folk da begynner å stille litt mer spørsmålstegn, sier Høie.

Statsråden sier han har stor forståelse for at de som merker tiltakene hardest på kroppen kan bli kritiske til myndighetenes håndtering.

– Samtidig er tilliten i befolkningen fortsatt høy, og jeg tror ikke folk ønsker at vi skal gi opp, sier han.

Om undersøkelsen I perioden 8. - 16. april 2020 ba TV 2 Nyhetene personer som var rammet økonomisk av koronapandemien om å svare på en spørreundersøkelse. Totalt oppga 2126 personer at de var blitt permittert, oppsagt eller hadde mistet mer enn 50 prosent av inntekten sin. 25. august 2020 ble disse personene bedt om å svare på en ny spørreundersøkelse. 1723 svarte på denne undersøkelsen. Det utgjør en svarprosent på 81. Svarene er innhentet i perioden 25. august – 2. september 2020. 28. februar ble de samme personene bedt om å svare på en tredje spørreundersøkelse. 1517 har svart. Det utgjør en svarprosent på 71. Svarene er innhentet i perioden 28. februar – 9. mars 2021. Tallene i denne artikkelen er basert på svar fra de som har svart på den tredje undersøkelsen. Når vi sammenligner svarene fra denne undersøkelsen med tidligere undersøkelser, er det kun svar fra de som har svart på den siste undersøkelsen og minst en av de to andre undersøkelsene som er tatt med. Tallene i denne artikkelen kan derfor ha avvik sammenlignet med tall oppgitt i tidligere artikler på tv2.no. Utvalget ble rekruttert gjennom et nettskjema distribuert via TV 2s nettsider og sosiale medier. Alle som svarte ble identifisert med Bank-ID eller annen elektronisk ID. TV 2 samarbeider med Universitetet i Oslo om en sikker løsning for innhenting og oppbevaring av sensitive data. Data blir behandlet anonymt. TV 2s utvalg består av 60,6 prosent kvinner og 39,4 prosent menn. Flest personer i utvalget oppgir at de har jobbet i bransjene serviceyrker og annet arbeid (27%), butikk- og salgsarbeid (20%) og reiseliv og transport (16%). TV 2s spørreskjema er kun distribuert på norsk. Dermed er det grunn til å tro at personer med minoritetsbakgrunn er underrepresentert.

Peker på uenighet

Høie får støtte fra regjerings- og partikollega Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Det er nok sånn at ute i landet så sitter det både folk som mener at vi burde hatt mye strengere tiltak, kanskje fordi de har opplevd smitte tett på kroppen, og folk som mener at myndighetene er altfor strenge, fordi deres virksomhet fint kan være åpen og holde smittevernreglene, sier han.

– Men det er et stort fall i tillit. Har dere gjort en god nok jobb for å holde på tilliten?

– Det er helt sikkert ting vi kunne gjort bedre. Men hvis vi ser på det store bildet, så har vi hatt bedre kontroll på smitten enn de fleste andre land som det er naturlig å sammenligne oss med, sier Røe Isaksen.

– Norsk økonomi har blitt hardt truffet, men mye mindre enn veldig mange av landene rundt oss. Vi har holdt dødstallene lavere. Vi har mistet færre til korona enn de fleste land som er naturlig å sammenligne seg med. På den måten har dette blitt håndtert godt.

– Noe av det viktigste

TV 2 har også vist tallene til direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. Han er enig med Høyre-toppene i at en større uenighet rundt hva som er riktige tiltak, er årsaken til den fallende tilliten.

Guldvog mener tillit er noe av det aller viktigste for at Norge skal lykkes under koronapandemien.

– Tillit er en av de største verdiene i det norske samfunnet, og den er bygget opp mellom organisasjoner, ulike deler av befolkningen, et godt forhandlingssystem, og gjennom mange hundre år med statsdannelse, sier han.

– I denne situasjonen har vi veldig glede av det, fordi det er mulig å ha en løpende dialog med befolkningen med åpenhet rundt usikkerhet. Det er jo først og fremst befolkningen som har gjort jobben og ført til at vi har hatt et lavere tiltakstrykk enn veldig mange andre land har hatt, på grunn av lave smittetall, mener Guldvog.