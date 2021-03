Et gjennompolitisert fotball-VM

Et sentralt argument for boikott har vært at dialog så langt ikke har ført frem. Det er feil.

En artikkel i The Guardian om dødsfall blant arbeidsmigranter i Qatar har satt fyr på debatten om Norge bør boikotte VM neste år.

Denne gang har et stort supporteropprør gjort at det ikke lenger er urealistisk at Norge blir det første landet som boikotter neste års fotballmesterskap. Med mindre Norges Fotballforbund (NFF) får utsatt debatten til høsten kan en boikott bli vedtatt på fotballtinget til helgen.

Boikott er ikke et mål

Oppslutningen om boikott-kravet har økt og presset på NFF er stort.

NFF har et poeng når de mener at spørsmålet krever grundig behandling, og nok tid til å vurdere grunnlaget for en boikott. Innvendingen er at det er over ti år siden tildelingen av VM 2022, og tid har det vært nok av.

Men boikott er et middel, ikke et mål i seg selv, og krever nettopp en klar, faktabasert begrunnelse. Debatten handler om mer enn dødstall og argumenter både for og mot bør reflektere det, men som hovedregel er de siste ukers boikott-krav forankret i nettopp dødstall, og påstander om at ti år med press ikke har virket.

Det er derfor nødvendig å spørre: hva vet vi egentlig om det?

Fotball er politikk

Det er få som fortsatt argumenterer for at fotball er apolitisk, men det bør likevel påpekes. Qatars ønske om å avholde fotball VM er grunnleggende politisk og tett knyttet til landets utenrikspolitikk slik den har blitt ført siden midten av 90-tallet.

Qatar er et veldig lite og veldig rikt land i et urolig nabolag og Gulf-krigen i 1991 illustrerte hvor sårbare små oljerike land var. Qatars utenrikspolitikk siden den gang har sentrert rundt å bygge bånd til mange land, og ikke minst bli satt på kartet.

Charlotte Lysa, postdoktor ved Universitetet i Oslo Foto: Privat

Paradoksalt nok kan man derfor si at det at vi i dag debatterer Qatar tyder på at strategien har lykkes; de snakkes om. Fotball-VM i Qatar er med andre ord allerede gjennompolitisert, og å forholde seg til det som et apolitisk arrangement gjør bare at vertslandet og FIFA får større innflytelse på hvordan mesterskapet brukes politisk.

Qatar er en migrantstat

Mari Norbakk, postdoktor ved Christian Michelsens institutt Foto: Privat

Av Qatars befolkning på nesten 3 millioner er nesten 90% migranter. Antallet har også økt jevnlig over mange år, og særlig etter 2010. Vi vet allikevel ikke så mye om hvem de er fordi den qatarske staten ikke offentliggjør statistikk over innbyggere på nasjonalitetsnivå.

Det gir vond smak i munnen å diskutere dødstall. Men mennesker dør. Og spørsmålet er derfor ikke hvor mange som har dødd i Qatar, men hvor mange dødsfall som kunne vært unngått. Tall som det the Guardian fremsetter sier ingenting om det. En av gruppene som tallet dekker, indere, er det for eksempel et estimert antall på 700 000 av i Qatar - mer enn dobbelt så mange som qatarske statsborgere. Tallet på alle indere som har bodd i Qatar i løpet av de ti årene det vises til er antakelig enda høyere. Selv om en stor andel av migrantarbeidere i Qatar arbeider i byggebransjen, er det nødvendig å påpeke at denne gruppen er mangfoldig, også med tanke på yrkestilhørighet og velstand.

For VM bygges ikke bare stadioner, men også hoteller og annen infrastruktur, og det er umulig å si hvor mange som har omkommet på en eller annen måte relatert til arbeidsforhold. Qatar utfører ikke obduksjon med unntak av spesielle tilfeller som for eksempel drap. Det er ikke i seg selv tegn på at det er noe muffens, men det er åpenbart at de burde gjort det gitt veien debatten har tatt.

Noe vet man likevel: ansatte i byggebransjen er ofte unge og i god form. Det finnes overbevisende dokumentasjon som viser at flere nepalesiske arbeidsmigranter dør av hjertesvikt enn hva man kan forvente ut fra gruppens sammensetning og at dette kan kobles til arbeidsforhold, for eksempel krevende arbeid i høye temperaturer. Tallet presentert av The Guardian sier uansett lite om dette.

Mye har skjedd - og mye gjenstår

Et sentralt argument for boikott har vært at dialog så langt ikke har ført frem. Det er feil. Den qatarske staten har gjennomført reformer av arbeidslovgivning og det problematiske kafala-systemet som innebærer at migrantarbeidere er avhengige av sine arbeidsgivere for å få oppholdstillatelse.

Dette har medført at ansatte lettere kan skifte arbeidsgiver, og fjerningen av det omdiskuterte «exit-visumet» som i realiteten gav arbeidsgivere rett til å begrense sine ansattes bevegelsesfrihet. Dette betyr ikke at kafala-systemet er borte, men det er ett steg i riktig retning. En viktig utvikling er også åpningen av regionens første ILO-kontor i Doha.

Qatar har også innført arbeidsforholdsbestemmelser som regulerer ting som minstelønn, arbeidstid og andre forhold som arbeid utendørs i varmen. Manglende streikerett og organisasjonfrihet er dog sentrale gjenstående kampsaker. Det skorter også på implementeringssiden, og det er langt fra alle migrantarbeidere som får oppfylt sine lovfestede rettigheter. En vedvarende utfordring er bruk av bemanningsbyråer i byggebransjen som er med på å forvitre arbeidsgiveransvar.

Hva vil man oppnå?

Nettopp hvem og hva som er mål for en boikott er relevant i denne sammenhengen fordi en av utfordringene i den faktiske gjennomføringen av reformer er nasjonale og internasjonale arbeidsgivere som velger å ikke følge opp (og heller ikke blir sanksjonert for brudd på) arbeidslovgivning. Reformene, særlig om de gjennomføres på en god måte, betyr allikevel at Qatar ligger langt foran sammenlignbare aktører på dette området.

Det er ikke i seg selv et argument for å støtte et VM i Qatar, men det er likevel viktig fordi reformene har potensiale til å få ringvirkninger i andre land og øke presset mot disse.

Hva man vil oppnå med en boikott (eller ved å unngå en boikott) bør reflekteres i argumentene. Et prinsipielt valg om at “nok er nok” er ikke nødvendigvis feil, men begrunnelsen bør like fullt være solid og faktabasert gitt at man faktisk ønsker å se en endring. Hva man boikotter, om det er FIFA, Qatar eller VM, er dermed heller ikke irrelevant. Kraften i det pågående supporteropprøret gjør det sannsynlig at denne runden, enten den ender med boikott eller ikke, legger føringer for hvordan man forholder seg til situasjoner i fremtiden.

Da er det ikke en avsporing å spørre, for eksempel, hvordan et slikt standpunkt vil spille inn på norsk deltakelse i OL i Kina neste år. Er det staten Qatar i seg selv som er målet, vil en boikott reise nye debatter rundt norsk våpeneksport til og investeringer i Qatar, eller Norsk Hydros tunge tilstedeværelse i landet.

Slike uklarheter kan også være årsaken til at enkelte kvier seg for å tilslutte seg boikott-kravet. En faktabasert argumentasjonsrekke vil ikke bidra til å svekke et krav, men legge grunnlaget for at debatten rundt VM i Qatar får faktiske ringvirkninger utenfor Norge, og etter mesterskapet er ferdigspilt i 2022. Med eller uten norsk deltakelse.

