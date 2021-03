Forhandler om ny United-kontrakt

Midtstopper Eric Bailly er i forhandlinger om en ny langtidskontrakt på Old Trafford. Ivorianerens nåværende avtale strekker seg ut neste sesong, men nå bekrefter Ole Gunnar Solskjær at nye samtaler er i gang.

– Vi har begynt samtalene med Eric og hans representanter. Når han holder seg skadefri over en lengre periode kan man se nivået han har inne og jeg er veldig fornøyd med han, sier Solskjær.

Siden midtstopperen ankom Manchester United under José Mourinhos ledelse sommeren 2016, har han slitt en del med skader. 26-åringen har vært gjennom både en ankel- og en kneoperasjon siden han signerte for de røde djevlene, og tidligere denne sesongen var han ute av spill i nesten to måneder på grunn av en muskelskade.

– Spillestilen hans har kostet han for mange kamper, fordi 100 kamper i løpet av den tiden han har vært i klubben er ikke nok. Han er i ferd med å bli mer og mer robust, så han er en vi snakker med, forklarer Solskjær.

– Har vært fantastiske

Bailly er trolig en del av troppen som skal møte West Ham på Old Trafford søndag. The Hammers befinner seg foreløpig på en 5. plass i Premier League, seks poeng bak Manchester United, men med én kamp mindre spilt.

– De har vært fantastiske. Det er ikke lenge siden vi spilte mot dem i FA cupen og måtte ha ekstraomganger. Det var et tett kamp, sier Solskjær, som er meget imponert over den jobben David Moyes har gjort på London Stadium.

– Han har spillere som scorer mål, de er kreative, de forsvarer seg godt og de er veldig gode på faste situasjoner. David har gjort en fantastisk jobb, som vi vet han er kapabel til å gjøre, og jeg er glad på hans vegne, sier Solskjær.

Etter Manchester Uniteds seier mot byrival Manchester City forrige helg ble avstanden opp til den suverene serielederen krympet til elleve poeng, men siden den gang har Pep Guardiolas mannskap sikret seg en ny trepoenger. Med bare ti kamper igjen av sesongen innrømmer Solskjær at det kan blir tøft å hente inn de lyseblå.

– Vi vet at dette er en stor kamp for oss. Det er kanskje for langt opp til City, så vi må sørge for å trygge vår plass i toppen, sier 48-åringen.

– En god avtale for Jesse



Da hjelper det nok på at West Hams formspiller Jesse Lingard ikke er tilgjengelig søndag. 28-åringen, som er på utlån fra Manchester United, har bidratt med fire scoringer og én målgivende på seks kamper for London-laget, men på grunn av en klausul i lånekontrakten kan han ikke spille mot klubben han eies av.

– Dette har vært en god avtale for Jesse, for David og for oss. Jesse spiller i tier-rollen og siden vi har Bruno (Fernandes) der, så var det enkelt for meg å gi Jesse en sjanse til å bevise sine kvaliteter. Han har vært veldig god for dem og han er endelig seg selv igjen, skryter Solskjær.

SØNDAG: Se Manchester United - West Ham på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 19.30.