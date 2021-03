12. mars i fjor stengte regjeringen ned Norge. Ett år senere forbereder de seg på å åpne landet igjen.

Bent Høie (H) har vært helseminister i over 2.700 dager. Det er like lenge som Erna Solberg har vært statsminister.

Men de siste 365 dagene har vært de mest krevende.

– Jeg har veldig høy terskel for å bli skikkelig forbanna, men jeg har revet meg i håret noen ganger det siste året. Og det har det vært god grunn til, sier Høie i TV 2-programmet Presseklubben.

NEDTUR: Sist gang Bent Høie fikk en nedtur var da beskjeden kom om betydelig færre vaksiner. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nedtur

Helseministeren forteller at det ikke er så lenge siden sist han følte på en skikkelig nedtur.

– Det var nå i januar, da vi både fikk utbrudd av det muterte viruset – og fikk beskjed om at vi fikk betydelig færre vaksiner i første kvartal. Den fredagen var mørk.

Danset hele natta

Høie er gift med generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT), Dag Terje Klarp Solvang.

– Nå har vi vært sammen i 25 år, og jeg blir bare mer og mer forelsket, ler Høie.

Han sier støtten fra mannen har vært avgjørende det siste året.

– Jeg er utrolig glad for å ha Dag Terje. Han har vært helt avgjørende for meg. Det å vite at det er en person hjemme som er der uansett; det er viktig.

Høie forteller at de i sine yngre dager gjerne tok helgeturer til Italia eller Spania for å feste.

– Det har vært veldig mye gøy! For to homser som reiser i en storby i Europa og har en hel kveld ute. Og danse til morgenen på slagerbarer, sier han.

GIFT: Bent Høie er gift med generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT), Dag Terje Klarp Solvang. Foto: Frode Sunde / TV 2

Nå håper han dagens unge kan få oppleve fest og moro igjen så fort som mulig.

– Jeg håper jo at i løpet av denne sommeren skal det begynne å bli mulig igjen.

