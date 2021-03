Det tøffeste året i mitt 76-årige liv

For ett år siden stengte Norge ned og det ble hjemmetid for de fleste.

Eldre på sykehjem og deres pårørende tok den største belastningen i begynnelsen. Redselen for at beboerne skulle bli smittet og savnet etter besøk var påtrengende.

Folk ble oppfordret til å ringe besteforeldre og holde kontakt via telefon og Skype, hvilket mange gjorde.

Etterhvert som ukene og månedene gikk så ble det mange som savnet klassekameratene, kollegene, trening, idrett og sosial omgang.

Alle hadde, og har fremdeles, ting de savner og de får mer eller mindre oppmerksomhet fra media.

Det finnes en, eller riktignok to, grupper mennesker som jeg synes har fått forholdsvis liten oppmerksomhet.

Hjemme

Enslige, aleneboende pensjonister og de uføre. De, eller rettere sagt vi, er ganske mange og også veldig ulike.

Ja, pensjonister blir oppfordret til å gå turer, hvilket veldig mange er flinke til å gjøre.

Men hva med oss som grunnet sykdom eller skader ikke er istand til å gå turer?

De som med underliggende sykdommer – i risikogrupper – vi som må holde oss hjemme?

De som vanligvis er sosialt aktive – treffer venner og kjente på Pensjonistuniversitetet, Litteraturhuset, i foreninger, teatre, konserthuset eller museer. Som har ukentlige treff på kaféer, puber eller restauranter. Steder man kommer til med bil, med rullestol eller rullator.

Dette er hele deres sosiale liv. Har de heller ikke nær familie som ringer, blir det ekstra ensomt.

Kohort på én

De aleneboende har da en «kohort» på én, seg selv. Det vil i realiteten si omtrent null fysisk sosial kontakt på ett år.

Hva gjør denne eremittilværelsen med deres fysiske og psykiske helse?

Personlig er jeg psykisk sterk og har kontakt med både venner og familie pr telefon, men likevel, brakkesyken og ensligheten kan bli overveldende noen ganger.

Når jeg på tre uker ikke fysisk har sett eller snakket med noen andre enn den hyggelige mannen som leverer mat på døra. Når konversasjonen begrenser seg til «vær så god, tusen takk og ha en fin dag» får jeg lyst til å skrike.

Når årets høydepunkter er besøk på apotek, kontroll på sykehus og mine munnbind og engangshansker er fristende moteobjekter.

HBO, TV2 Sumo og Netflix er jeg ganske møkka lei, men ser allikevel på en eller annen form for skjerm i bortimot 10-12 timer i døgnet.

Jo, har sett mye lærerikt og interessant, leser også bøker, men merker at konsentrasjonen mangler. Jeg rett og slett savner input! Folk å til å diskutere et tv-program, eller et foredrag med. Folk å le sammen med. Hjernen har gått i dvale, det har vært et fordummende år.

Kjedelig

Å diskutere med meg selv er ikke det samme, uansett hvor uenig jeg er med meg selv.

Har i løpet av året funnet ut at jeg er utrolig kjedelig å være sammen med også, i hvertfall over lengre tid.

Jada, jeg klager litt, men dette skriver jeg ikke bare på grunn av meg og min situasjon, men andre i samme situasjon, som er verre stilt enn meg.

Jeg har noen kjente jeg ringer til, som virkelig har store både psykiske og fysiske problemer. Dette er personer som skulle hatt et meningsfylt år, men som isteden har fått betydelig nedsatt helse. Noe som ikke er mulig å rette opp litt senere i livet.

Hva jeg også synes er skremmende er at jeg ser en økende form av apati.

Noen har i løpet av året blitt så reduserte, både fysisk og psykisk, at eremittilværelsen ikke lenger bare er et «midlertidig tiltak». Den er blitt en trygg tilværelse og det føles skremmende og vanskelig å få «hverdagen tilbake», noe som de aller fleste andre gjerne vil ha.

Livsgleden

Jeg kjenner, eller vet om, noen. Hvor mange er det som aldri får, eller tør, å ta hverdagen tilbake? Som korona tok både livsgleden og lysten fra

For dette dreier seg ikke bare om at samfunnet er nedstengt, men også om mennesker, unge og gamle, som må være isolert på grunn av viruset, uansett om alle de sosiale møtestedene hadde vært åpne. De har egentlig ikke noe valg, de vet hva alternativet kan føre til.

Selv har jeg nå blitt så gammel at jeg, uansett mine underliggende sykdommer, har fått min første dose Moderna.

Så i påvente på andre dose, og at smitten går ned slik at samfunnet etterhvert åpner igjen, er min eremittilværelse forhåpentligvis snart over. Jeg også gru-gleder meg.

Dette har nok vært det tøffeste året i mitt 76 årige liv - som det også har vært for mange andre.

