Mange går ikke til legen under pandemien – frykter store konsekvenser

– Jeg hadde ikke lyst til å forstyrre helsevesenet med mine plager, så jeg tenkte «hvorfor dra på legevakten med noe så ubetydelig når de som jobber der, står i denne krisen», sier Patrick Njaastad (30).

I mange uker hadde han litt vondt i magen. En dag ble smertene så sterke at han ikke klarte å gjøre jobben sin. Da bar det videre til legevakten før han ble lagt inn på Haukeland sykehus. Legene er usikre på hva plagene skyldes.

Nå er Njaastad til utredning. TV 2 møter ham i forbindelse med en røntgenundersøkelse på Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen.

– Forhåpentligvis er det ingenting, og så kan jeg leve videre som normalt, sier han på vei inn til undersøkelsen.

Mange går ikke til legen

Det siste året har TV 2 fulgt en stor gruppe nordmenn som mistet jobben eller ble permittert da regjeringen innførte strenge smitteverntiltak 12. mars i fjor.

Nå, ett år senere, har vi stilt denne gruppen en rekke spørsmål.

1515 personer har svart på følgende: «Har du hatt plager som du under vanlige omstendigheter ville gått til legen med, men som du på grunn av pandemien ikke har søkt hjelp for?».

28 prosent svarer «ja» på dette spørsmålet.

TV 2s kartlegging kan understøttes av andre funn. Blant annet viser tall fra Kreftregisteret at antall kreftdiagnoser gikk merkbart ned i 2020.

Ikke mindre kreft nå enn før

Legeforeningens president Marit Hermansen er bekymret over utviklingen.

– Kreftfregisterets tall viser en nedgang i både lungekreft og brystkreft, og det er jo ikke fordi det er mindre fare for å få disse diagnosene nå, men fordi det ikke har blitt oppdaget, sier Hermansen.

VIKTIG Å KOMME TIDLIG: President i Legeforeningen, Marit Hermansen oppfordrer folk til å gå til legen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hun frykter at folk blir mer alvorlig syke før de kommer til legen, noe som igjen kan føre til økt sykelighet i befolkningen.

– Hva kan konsekvensene bli på invididnivå?

– Noen ting går over av seg selv, men hvis du har en plage som bekymrer deg, er det en god grunn til å oppsøke lege. Hvis plagen skyldes alvorlig sykdom som det finnes god behandling for, som det gjør for flere kreftformer, er det viktig å komme raskt til legen, sier Hermansen.

Må legge en plan

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier det er «alvorlig at vi endrer atferd fordi vi er redde for å gå til legen».

– Vi tror det har ført til at færre har søkt til helsetjenestene fordi de er bekymret for kreft, mens andre også kanskje har ventet med å be om hjelp for psykiske lidelser, sier han til TV 2.

FØLGER MED: Helsedirektøren Bjørn Guldvog sier at de er oppmerksomme på problemstillingen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Guldvog forklarer at Helsedirektoratet er oppmerksomme på. Han sier at budskapet til helsetjenesten er å ha et så åpent tilbud som mulig.

– Vi må også ha planer for det som skjer i etterkant av pandemien for å forsikre oss om at dette ikke blir vedvarende over tid, sier helsedirektøren.

Om undersøkelsen I perioden 8. - 16. april 2020 ba TV 2 Nyhetene personer som var rammet økonomisk av koronapandemien om å svare på en spørreundersøkelse. Totalt oppga 2126 personer at de var blitt permittert, oppsagt eller hadde mistet mer enn 50 prosent av inntekten sin. 25. august 2020 ble disse personene bedt om å svare på en ny spørreundersøkelse. 1723 svarte på denne undersøkelsen. Det utgjør en svarprosent på 81. Svarene er innhentet i perioden 25. august – 2. september 2020. 28. februar ble de samme personene bedt om å svare på en tredje spørreundersøkelse. 1517 har svart. Det utgjør en svarprosent på 71. Svarene er innhentet i perioden 28. februar – 9. mars 2021. Tallene i denne artikkelen er basert på svar fra de som har svart på den tredje undersøkelsen. Når vi sammenligner svarene fra denne undersøkelsen med tidligere undersøkelser, er det kun svar fra de som har svart på den siste undersøkelsen og minst en av de to andre undersøkelsene som er tatt med. Tallene i denne artikkelen kan derfor ha avvik sammenlignet med tall oppgitt i tidligere artikler på tv2.no. Utvalget ble rekruttert gjennom et nettskjema distribuert via TV 2s nettsider og sosiale medier. Alle som svarte ble identifisert med Bank-ID eller annen elektronisk ID. TV 2 samarbeider med Universitetet i Oslo om en sikker løsning for innhenting og oppbevaring av sensitive data. Data blir behandlet anonymt. TV 2s utvalg består av 60,6 prosent kvinner og 39,4 prosent menn. Flest personer i utvalget oppgir at de har jobbet i bransjene serviceyrker og annet arbeid (27%), butikk- og salgsarbeid (20%) og reiseliv og transport (16%). TV 2s spørreskjema er kun distribuert på norsk. Dermed er det grunn til å tro at personer med minoritetsbakgrunn er underrepresentert.

Gjorde bare jobben sin

For Patrick Njaastad er røntgenundersøkelsen ferdig. Nå venter han på svar.

Han oppfordrer alle til å gå til legen dersom de har plager som bør undersøkes fremfor å vente, slik han gjorde.



– Jeg ville bestilt meg en time hos legen og forklart situasjonen. Det er mye bedre enn å bli sendt på sykehus, sier 30-åringen.

Selv hadde Njaastad en god opplevelse i møte med helsevesenet.

– Jeg møtte kun på blide og imøtekommende folk. Selv var jeg veldig ydmyk, og jeg sa tusen takk til de som jobbet på akuttmottaket, men da fikk jeg beskjed om at de bare gjorde jobben sin.