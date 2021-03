Dårlig nytt for Netflix-delere

Netflix tester i disse dager en ny funksjon som skal slå ned på passord-deling. Enkelte brukere av strømmetjenesten har allerede blitt bedt om å bekrefte at de bor i samme husstand som den opprinnelige eieren av kontoen.

– Hvis du ikke bor med eieren av denne kontoen, trenger du din egen konto for å fortsette å se, heter det i meldingen.

Brukerne blir deretter bedt om å skrive inn en kode sendt på tekstmelding eller e-post til den opprinnelige kontoinnehaveren.

En talsperson for Netflix sier til Sky News at selskapet årlig gjennomfører en hundrevis av ulike tester for å videreutvikle tjenesten.

Funksjonen, som foreløpig kun er i testfasen, skal ifølge Netflix også bidra til å beskytte kontoer og innloggingsinformasjon.

– Testen er laget for å forsikre om at folk som bruker Netflix har rett til å gjøre det, sier selskapet videre.

Det er usikkert om bruker-kontrollen vil utvides til å gjelde alle brukere. Til tross for at Netflix sine retningslinjer slår fast at alle brukere av en konto må være del av samme husstand, har strømmegiganten så langt hatt en relativt avslappet forhold til passord-deling.

Med stadig økt konkurranse fra andre strømmetjenester, vurderer Netflix nå å gå hardere til verks. En undersøkelse viser at omtrent hver tredje Netflix-bruker deler passordet sitt med minst én annen person, skriver Daily Mail.