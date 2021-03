London-politiet granskes etter sjokkerende forsvinningssak

Politimannen Wayne Couzens ble pågrepet onsdag, mistenkt for å ha kidnappet og drept 33 år gamle Sarah Everard. Han er også mistenkt for å ha blottet seg for en annen kvinne, og London-politiet skal nå granskes for sin håndtering av blotte-episoden.

Blottingen skal ha funnet sted på en fast food-restaurant 28. februar, fem dager før Everard forsvant.

Spesialenheten gransker

Politiet kritiseres for ikke å ha tatt blotte-episoden på alvor, og hendelsen granskes av den britiske spesialenheten IOPC.

– Etterforskningen vil se hvordan Metropolitan police behandlet en melding om at en mann blottet seg på en fast food-restaurant sør i London, sier spesialenheten i en uttalelse.

Politibetjenter plasserte blomster på stedet hvor liket ble funnet torsdag. Foto: Paul Childs/REUTERS

Metropolitan Police, Storbritannias største politienhet, ble dypt rystet over nyheten om at den mistenkte var en av deres egne.

Everards forsvinning er fremdeles under etterforskning, og politiet søker i ved en golfbane i Kent, hvor politiet onsdag kunngjorde at de har gjort funn av et lik. Liket er enda ikke identifisert, og politiet sier prosessen vil ta «betydelig mengder tid».

Tilfeldig offer

Samtidig åpner Everards familie opp om sorgen etter den tragiske hendelsen. I en uttalelse beskrives 33-åringen som en «nydelig datter og søster».

– Hun var snill og omtenksom, omsorgsfull og pålitelig. Hun satt alltid andre foran seg selv og hadde en fantastisk humoristisk sans, sier familien.

De retter videre takk til alle for den overveldende støtten de har mottatt i etterkant av forsvinningen.

Etterforskerne mener at Everard var et tilfeldig offer, og at gjerningspersonen ikke kjente til henne fra før. Couzens, som var ansatt i eliteenheten for beskyttelse av politikere og diplomater, sitter fremdeles i varetekt.

Politiet søker fortsatt i området rundt golfbanen. Foto: Paul Childs/REUTERS

Politimannen ble arrestert i sitt eget hjem i Kent, ikke langt fra der politiet har gjort funn av et lik. Couzens ble torsdag fraktet til sykehus for skader påført under pågripelsen, men Scotland Yard forteller at han nå er tilbake i arresten.

Skaper debatt

Saken har satt følelsene i sving over hele Storbritannia, og statsminister Boris Johnson er «sjokkert og svært trist» over forsvinningen.

– Vi må arbeide raskt for å finne alle svarene bak denne forferdelige forbrytelsen, krever statsministeren.

Forsvinningen har startet en diskusjon om kvinners sikkerhet i Storbritannia, og Londons ordfører Sadiq Khan erkjenner at hovedstatens gater ikke er trygge.

Londons ordfører Sadiq Khan erkjenner at London ikke er et trygt sted for kvinner. Foto: Victoria Jones/AFP

– Det er veldig viktig at folk av samme kjønn som meg forstår det, sier han.

– Hvis du er en kvinne eller en jente, er opplevelsene dine av denne byen, enten det er på arbeidsplassen eller på gata, svært forskjellig fra opplevelsen til menn og gutter. Det er veldig viktig at folk i maktposisjoner, som meg, forstår det og tar de nødvendige stegene for å rette på det, sier ordfører Khan.