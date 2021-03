Biden vil la alle amerikanere vaksineres innen mai

Som en del av sin «krigsplan» for å få USA tilbake til normalen innen 4. juli, ønsker president Joe Biden å vaksinere alle voksne amerikanere innen 1. mai.

Den omfattende vaksineplanen vil presenteres av presidenten under hans tale til det amerikanske folk natt til fredag norsk tid.

Her vil Biden instruere delstatene til å gjøre det mulig for alle voksne amerikanere å vaksinere seg innen 1. mai. Enn så lenge er det kun enkelte deler av den amerikanske befolkningen som har rett til å vaksineres.

Tilbake til normalen

Talen vil være Bidens første TV-sendte tale til nasjonen siden han ble innsatt som president 20. januar, og kommer kun timer etter at han signerte en gigantisk krisepakke som skal hjelpe koronarammede amerikanere.

I talen vil Biden legge frem sitt mål om å få USA tilbake til «en form for normalitet» innen 4. juli, amerikanernes uavhengighetsdag.

Presidenten vil samtidig understreke at dette målet kun er oppnåelig dersom alle amerikanere fortsetter å følge smittevernreglene, i det presidenten omtaler som «en krigsplan». Biden vil oppfordre til å fortsatt bruke munnbind, holde avstand og vaksinere seg når det er mulig.

Klar kontrast

Talen kommer nøyaktig ett år etter at hans forgjenger, Donald Trump, innførte innreiseforbud fra Europa. Nå ønsker Biden å se fremover.

– Jeg kommer til å snakke om hva som skjer videre. Det er et lys i enden av denne mørke tunnelen vi har vært i det siste året, men vi kan ikke slappe av eller ta seieren på forskudd, sa Biden på onsdag.

Tidligere denne måneden sa presidenten at USA vil ha nok vaksinedoser for 300 millioner amerikanere innen slutten av mai, drøyt to måneder tidligere enn hans opprinnelige plan.