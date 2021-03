Nærmer seg riksrett mot Cuomo:

Etter at en sjette kvinne anklaget guvernøren for seksuell trakassering, har delstatsforsamlingen i New York bestemt at Cuomo skal granskes av justiskomiteen. Leder i delstatsforsamlingen, Carl E. Heastie, kaller granskningen for en «riksrettsetterforskning».

– Anklagene mot guvernøren er alvorlige. Justiskomiteen vil ha autoritet til å avhøre vitner, stevne dokumenter og vurdere bevis, sier Heastie i en uttalelse torsdag kveld.

Granskningen vil skje uavhengig av statsadvokatens etterforskning, som sist uke kunngjorde at hun ser nærmere på anklagene mot guvernøren.

Massiv motstand

Delstatsforsamlingens etterforskning blir kunngjort etter at 59 lokale demokrater ber guvernøren om å trekke seg.

Også borgermesteren i New York, Bill de Blasio, har nå fått nok av sin mektige partifelle.

– Anklagen om at guvernøren ringte en av sine ansatte, noen han hadde makt over, og ba dem komme til sin private bolig for så å begå et seksuelt overgrep, er totalt uakseptabelt, sier de Blasio ifølge CNBC.

– Jeg synes det er motbydelig, og han kan ikke lenger være guvernør, fortsetter borgermesteren.

Anmeldt til politiet

Den spesifikke anklagen de Blasio refererer til, er den groveste av de seks. En kvinnelig ansatt av guvernøren hevder hun ble innkalt til Cuomos bolig i fjor sommer, for å hjelpe Cuomo med å få mobiltelefonen til å fungere.



De to var alene i boligens andre etasje da Cuomo skal ha lukket døren og begynt å beføle den ansatte under blusen hennes, sier en kilde til Times Union.

Kilder i politiet sier til New York Times sier anklagen kan kvalifisere som seksuelt overgrep, og saken ble torsdag meldt til politiet. De har foreløpig ikke startet noen kriminell etterforskning av hendelsen, men guvernøren granskes av både statsadvokaten og delstatsforsamlingen.

Cuomo selv omtaler anklagen som «kvalmende», men insisterer på at han er uskyldig. Han ber både politikere og New Yorks innbyggere vente til statsadvokaten har fullført etterforskningen før de gjør seg opp en dom om saken. Til tross for det økende presset mot 63-åringen, nekter han å trekke seg.