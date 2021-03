Ødegaard scoret sitt første Arsenal-mål med kanonkule

Arsenal og Martin Ødegaard tok et langt steg mot Europaliga-kvartfinale med 3-1-seier over Olympiakos.

Olympiakos - Arsenal 1-3

Martin Ødegaard fikk nok en mulighet fra start av manager Mikel Arteta i Arsenals første Europaliga-åttedelsfinale mot Olympiakos.

Drøyt halvtimen inn takket drammenseren for tilliten med å sende Arsenal opp i 1-0 med sitt første mål for London-laget, som vant kampen 3-1.

Fra 20 meter ladet Ødegaard skuddfoten og sendte av gårde en kanonkule som gikk rett på José Sá, men uten at Olympiakos-målvakten klarte å stoppe skuddet fra Arsenals nordmann.

– Den har han ventet på. Det var en skikkelig suser. Den går jo midt på, men det er hardt og ballen har et drag i seg. Den drar fint ut i luften. Det vitner om selvtillit og vilje at han i det hele tatt drar til derfra, utbrøt TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Ødegaard: – Det føles bra

Ødegaards scoring var hans første målpoeng på 241 kamper. Han sto uten målpoeng for både Real Madrid og Arsenal denne sesongen. 22-åringen scoret sist for Real Sociedad i juli forrige sesong.

– Jeg prøvde meg på et skudd og heldigvis traff jeg godt og ballen gikk inn. Jeg har følt meg hjemme fra første dag, så jeg er glad for å være her. Det føles bra, sier Ødegaard til BT Sport.

– Det var en viktig seier for oss, og det er viktig å få noen bortemål. Det var en god forestilling av oss, så jeg er fornøyd, sier Ødegaard.

Ødegaard mener det var avgjørende å score tidlig i kampen.

– Vi vet hvor viktig det er med bortemål i denne turneringen. Det var et godt tidspunkt å få scoringen på og sørge for ledelse til pause. Det var et godt øyeblikk, sier Ødegaard.

Selv om Arsenal har skaffet seg et bra utgangspunkt, er Ødegaard klar på at det ikke er avgjort ennå.

– Vi er bare halvveis. Vi må være hundre prosent fokuserte i neste kamp, for ingenting er avgjort. Nå venter en stor kamp (mot Tottenham) på søndag, og så skal vi klare til neste kamp. Forhåpentligvis kan vi få et godt resultat i den kampen også, sier Ødegaard.

Ceballos reddet av lagkameratene

Ti minutter inn i andre omgang satte Mikel Arteta inn Dani Ceballos for Thomas Partey, men det skulle vise seg ikke å være særlig lurt, for like etter rotet han bort ballen utenfor 16-meteren til Youssef El-Arabi, som tok Bernd Leno på halvdistanse og satte inn utligningen for Olympiakos.

Elleve minutter før full tid tok Ødegaard et kort hjørnespark til Willian, som slo mot bakerste stolpe, der Gabriel steg til værs og headet inn 2-1.

Martin Ødegaard ble byttet ut og erstattet av Emile Smith Rowe etter 82 minutters spill. Samtidig kom Mohamed Elneny inn for Willian. Det tok ikke mange minuttene med Elneny på banen før egypteren avanserte og banket til fra drøyt tjue meter. Ballen gikk i stolpen og i mål til 3-1.

Returkampen mellom Arsenal og Olympiakos spilles neste uke.

