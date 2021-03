Mourinho med gladmelding til Spurs-fansen etter Kane-smell

Det dukket opp urovekkende bilder av Harry Kane for Tottenham-fansen mot slutten av Europa League-kampen. Men før det scoret han to mål og sendte Spurs nærmere kvartfinalen.

Tottenham - Dinamo Zagreb 2-0

Tottenham var storfavoritter før møtet mot kroatiske Dinamo Zagreb i åttedelsfinalen i Europa League, og innfridde forventningene. To mål fra Harry Kane ga José Mourinho og co. et godt utgangspunkt før returoppgjøret.

Fem minutter før slutt måtte Harry Kane takke for seg. På benken satt han med ispose rundt høyrekneet etter å ha fått en smell. Kane vred seg i smerte etter duellen, men gikk av banen for egen maskin.

Se høydepunktene fra kampen i videovinduet øverst!

Etter kampen kunne José Mourinho berolige Tottenham-supporterne.

– Jeg tror ikke det er noe alvorlig. Alle vil spille på søndag, så jeg tror ikke en smell stopper han, uttalte portugiseren.

Dermed ser det ut til at Kane er klar for Nord-London-derbyet mot Arsenal på søndag.

Lamela i stolpen - Kane scoret på returen

Harry Kane rakk likevel å være svært sentral for Tottenham. Han scoret begge målene i 2-0-seieren.

Etter 24 minutter kom den første scoringen. Erik Lamela tok først med seg ballen gjennom bortelagets forsvar før han traff stolpen. På returen var Harry Kane på plass, og scoret sannsynligvis et av sine enkleste mål i karrieren.

Det betyr at han allerede har scoret flere mål enn de to foregående sesongene.

– Ingen presser Erik Lamela, og det nytter ikke. Argentineren er trygg med ball, og er centimetere fra å score selv, men det blir en assist isteden, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt om scoringen.

Noen minutter etter pause ble en potensiell straffe til hjemmelaget sjekket av VAR. Tanguy Ndombele gikk i bakken, men dommerne på bakrommet konkluderte med at det måtte mer til.

Midtveis i 2. omgangen doblet Kane ledelsen. Et innlegg fra Tanguy Ndombele ble klarert i beina på Tottenhams toppscorer, og da endte det som det ofte gjør. Det var mål nummer 26 for engelskmannen denne sesongen.

– Harry Kane med sin andre gratismulighet for dagen. Han sier ja takk til de begge, uttalte Mørtvedt.

Tottenham tok seg enkelt videre fra 16-delsfinalen med 8-1 sammenlagt over Wolfsberg, mens Dynamo Zagreb vant 4-2 over to kamper mot Krasnodar. Nå er det fordel Tottenham