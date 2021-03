Rødt kort og to tabber da Molde rotet det til for seg selv

Granada–Molde 2–0 (1–0)

Spansk motstand var det som ventet Molde i deres Europa-turné

Begge lagene overrasket mange da de avanserte fra forrige runde. Molde slo ut tyske Hoffenheim, mens Granada slo ut italienske Napoli.

Mot tyskerne fikk Molde med seg et glimrende utgangspunkt etter den første bortekampen, men mot Granada skulle de få det verre.

Spissduoen Jorge Molina (38) og Roberto Soldado (35) som er 73 år til sammen scoret begge mot nordmennene.

Et rødt kort og feil som sørget for to mål imot gjør at Erling Moe og blåtrøyene har en tøff oppgave foran seg neste uke.

– Jeg er skuffet. Selvfølgelig er jeg det. Vi gjør en god bortekamp, men vi har noen feilvurderinger som blir avgjørende. Slik er det på dette nivået, sier Molde-sjef Erling Moe til TV 2.

– Vi kommer ikke til å gi opp. Vi skal gi alt, sier Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem til TV 2.

Se Moldes forsvarsfeil øverst!

Forsvarstabbe sørget for tøff åpning

Det spanske hjemmelaget sendte av gårde det første varselskuddet etter 23 minutter. Tidligere Tottenham-spiss Roberto Soldado fikk gå alene til værs og stanget ballen mot mål. Kun en meget god Andreas Linde sørget for at spanjolene ikke tok ledelsen.

Tre minutter senere skulle derimot Granada straffe Molde. Granada-keeper Rui Silva sendte av gårde et utspark, som Molde-forsvaret ikke klarte å klarere. Dermed spratt ballen igjennom og Jorge Molina fikk en enkel jobb alene med Linde.

– Det er fryktelig forsvarsspill av Molde, var dommen til TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

– Jeg er selvsagt veldig skuffet, men det er en del av spillet, sier Sheriff Sinyan, som trolig må ta på seg skylden for målet, til TV 2.

To sekunders hodemist var det eneste som gjorde at Molde ikke leverte en bortimot perfekt førsteomgang.

Rødt kort og nytt mål imot

Da Martin Ellingsen tråkket til i en takling svermet det av Granada-spillere rundt kampens dommer. Molde-spilleren hadde nemlig allerede pådratt seg et gult kort. Dermed fikk han marsjordre 20 minutter før slutt.

– Jeg synes ikke det er riktig. Han når ballen først. Den der synes jeg er feil av dommeren, sa Erik Thorstvedt og fikk støtte av Erik Huseklepp.

Erling Moe sier til TV 2 etter kampen at også han synes utvisningen var streng.

– Jeg synes ikke det er noe rødt kort.



Like etterpå satt Erling Moe inn David Fofana, unggutten som sørget for uavgjort i Moldes første kamp mot Hoffenheim.

Men 30 sekunder senere smalt det igjen bak hos Molde. Roberto Soldado hadde flere ganger vært farlig frempå, og på det tredje forsøket lyktes han.

Den rutinerte spissen hamret til på volley. Andreas Linde trodde at ballen skulle gå ut, og dermed gikk han ikke etter den med hendene. Sisteskansen måtte skuffet innse at han hadde gjort en tabbe da han snudde seg og så at ballen lå i mål.

– Det er rett og slett en stygg keepertabbe, konkluderte Jesper Mathisen.

To minutter før slutt ropte samtlige med blå drakter på straffespark. David Fofana gikk i bakken, men dommer vinket spillet videre.

Reprisen viste at hendelsen skjedde utenfor boksen. Dermed grep ikke VAR inn.

Kampen endte til slutt 2-0 til spanjolene.