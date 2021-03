Disse spillerne tror TV 2s ekspert er med i Solbakkens første tropp

I dag, klokken 12.00, tar Ståle Solbakken ut sin aller første landslagstropp som norsk landslagssjef. Landslagsuttaket følger du direkte med TV 2s studio fra 11.45 på TV 2 Sport 2 og TV2.no!

Det er et uttak TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har store forventninger til.

– Dette blir spennende. Nå får vi den første virkelige pekepinnen på hvordan Ståle Solbakkens Norge kommer til å se ut, sier Jesper Mathisen.

Han mener en rekke spørsmål fortsatt er ubesvart – og han har troen på at Solbakken med sitt uttak kan overraske på flere områder.

Selv har Mathisen fulgt landslaget på tett hold i en årrekke. Han har tidligere hatt stor suksess med å avsløre landslagets lagoppstillinger før det har blitt offentlig. Nå har han fått utfordringen med å se i spåkula for å finne ut hvilke spillere som kan være aktuell for Solbakkens aller første tropp (se fullstendig oversikt nederst i denne saken).



Riktig nok gjenstår det å se om Solbakken får lov å sende sine beste menn ut i kamp, all den tid en norsk VM-boikott virker høyaktuell. Tidligere denne uka stilte Ståle Solbakken opp hos TV 2 og forsvarte hvorfor han mener en boikott blir feil:

I utgangspunktet kan Solbakken ha med seg 23 spillere i en kamptropp i VM-kvalfiseringen. Men siden det skal spilles tre kamper på kort tid, er det sannsynlig at Solbakken tar med seg flere spillere i sin første tropp.

Tror Solbakken kan overraske på stopperplass

Jesper Mathisen antar at Solbakken tar med seg tre keepere i sin første tropp.

Han ser på som Rune Almenning Jarstein og Andre Hansen som to opplagte alternativer.

– I tillegg har du Sten Grytebust og for eksempel Per Kristian Bråtveit, som gjorde det godt på «Nødlandslaget». Personlig tror jeg det blir Grytebust, sier Jesper Mathisen om FC København-keeperen.

I forsvarsrekka ser han på Birger Meling og Haitam Aleesami som opplagte venstreback-alternativer. I skadefraværet til Omar Elabdellaoui mener han Jonas Svensson og Martin Linnes seiler opp som de heteste alternativene.

– Og så har du det evige spørsmålet om hvem som skal spille midtstopper i lag med Kristoffer Ajer. Personlig har jeg veldig sansen for Andreas Hanche-Olsen. Jeg tror fort det kan være mannen Ståle satser på, sier Jesper Mathisen.

TETT PÅ LANDSLAGET: Jesper Mathisen og TV 2-reporter Ingrid Halstensen skal følge landslaget i de kommende VM-kvalifiseringskampene på nært hold. Foto: Vidar Ruud

Han tror ellers at spillere som Stian Gregersen, Stefan Strandberg, Leo Skiri Østigård og Ruben Gabrielsen kjemper om en plass i troppen.

Håvard Nordtveit er skadet og derfor ikke aktuell.

– Kan gi Ødegaard ny rolle

På midtbanen må Ståle Solbakken klare seg uten det kanskje mest opplagte alternativet, Sheffield Uniteds nøkkelspiller Sander Berge.

– Det blir spennende å se om Solbakken går for den vante 4-4-2-formasjonen eller om han for eksempel legger mer opp til en 4-2-3-1-variant. Jeg tror han er mye mer fleksibel enn det Lars Lagerbäck var på det, sier Mathisen.

Siden Berge mangler denne gang, tror TV 2-eksperten at Rostov-proff Mathias Normann er et opplagt alternativ på midtbanen.

– I tillegg kunne jo jeg for eksempel tenkt meg å se Martin Ødegaard i en mer sentral rolle på landslaget. Men det avhenger nok av hvilken formasjon Solbakken går for, sier Mathisen.

Han mener Vitesse-spiller Sondre Tronstad fortjener fornyet tillit i troppen etter suksessen med «Nødlandslaget» sist. Han tror også at spillere som Fredrik Midtsjø, Jens Petter Hauge, Morten Thorsby og Mohamed Elyounoussi er med i troppen.

– Så er jo spørsmålet hva som skjer med hjemlige profiler som for eksempel Markus Henriksen. Han er ute av sesong og var ikke veldig god da han kom hjem til Rosenborg i fjor, men samtidig var han bankers på laget i den forrige epoken, sier Mathisen.

Vil ha med spissjoker

På topp er det ingen tvil om at tre spillere er bankers på laget så lenge de er friske og raske: Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King.

– Jeg tror en fjerde spiss i troppen fort blir Jørgen Strand Larsen. Han var god på «Nødlandslaget», har levert sterkt i Groningen og er en mann for framtida. Jeg tror han blir tatt med denne gang, sier Jesper Mathisen.

Norge skal spille tre kamper i løpet av den kommende samlingen.

Den første er borte mot Gibraltar 24. mars. Så venter Tyrkia på hjemmebane i Malaga (!) 27. mars, mens samlingen avsluttes borte mot Montenegro tre dager senere.

Det er de strenge innreiserestriksjonene til Norge som gjør at Norge skal ha samlingen og hjemmekampen i Malaga-området.

Dette tror Mathisen kan bli Solbakkens kamptropp

Til kampene har Ståle Solbakken lov å ta ut 23 mann. Merk at troppen til de tre kommende kampene trolig blir på flere spillere.



Slik tror Jesper Mathisen av troppen kan bli:



Keepere: Rune Almenning Jarstein, André Hansen og Sten Grytebust.

Forsvarere: Jonas Svensson, Martin Linnes, Andreas Hanche-Olsen, Ruben Gabrielsen, Stian Gregersen, Birger Meling og Haitam Aleesami.



Midtbanespillere: Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi, Jens Petter Hauge, Mathias Normann, Sondre Tronstad, Morten Thorsby, Fredrik Midtsjø og Markus Henriksen.



Spisser: Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth, Joshua King og Jørgen Strand Larsen.