Snakker ut etter Piers Morgan-exit: – Ville ikke at han skulle slutte

GOD KVELD NORGE (TV 2): Værmann Alex Beresford (40) snakker for første gang ut etter at «Good Morning Britain»-programleder Piers Morgan (55) valgte å slutte.

Det ble en amper stemning i studio da Alex Beresford og Piers Morgan var uenige om det mye omtalte Meghan og Harry-intervjuet.

Nå skriver Beresford på Twitter at han ikke ville at Morgan skulle slutte etter deres diskusjon i studio.

– Det er så mye som kan sies. Piers sin avgang var oppriktig ikke den konklusjonen jeg håpet på, skriver Beresford.

Forlot studio

Diskusjonen mellom Beresford og Morgan startet etter at Morgan nok en gang startet sendingen med å gjøre narr av prins Harry og hertuginne Meghan.

Da ble Beresford rasende.

– Jeg skjønner at du ikke liker Meghan Markle, og det har du gjort tydelig så mange ganger i dette programmet. Jeg forstår at du hadde et vennskap med Meghan, og at hun brøt kontakten, sa Beresford i programmet.

Beresford fortsatte å kritisere Morgan, og etter hvert ble han så sur at han forlot studio.

Morgan har tidligere sagt at han og Meghan pleide være venner, men at hun brøt kontakten da hun begynte å date Harry.

– Ville at han skulle lytte

Beresford forteller på Twitter at både han og Morgan var klar over hvor forskjellige deres meninger om behandlingen av Harry og Meghan var.

Ifølge The Independent hevdet Morgan at han ikke tror på noe av det Meghan sier i intervjuet med Oprah Winfrey.

FORLOT STUDIO: Piers Morgan trampet ut av studio og valgte senere å slutte. Foto: Scanpix

40-åringen hadde håpet at de kunne forstå hverandre, og hevder at det ikke var ment som en hån å utfordre Morgans meninger.

– Jeg ville ikke at han skulle slutte, men jeg ville at han skulle lytte, forteller han.

Beresford mener de må være enige om å være uenige, og roser Morgan for hvordan han alltid har støttet han, gitt råd og at han er takknemlig for det.