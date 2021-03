Ramos vil ha Haaland fremfor Mbappé

I et intervju med journalisten Ibai Llanos, som er gjengitt av de spanske avisene Marca og AS, får Sergio Ramos spørsmål om fotballeuropas kanskje to heteste spillere om dagen - Kylian Mbappé og Erling Braut Haaland.

Ramos skryter av sistnevnte som denne uken scoret sitt 20. og 21. mål i Champions League i en alder av 20 år.

– Jeg tror ikke det ville vært dårlig for Madrid å forsterke seg med Haaland. Sulten hans etter mål, tittelambisjoner, hans størrelse og hastighet ville gitt Madrid mye, sier stopperlegenden.

– Lettere å signere Haaland

Han legger ikke skjul på at han også kunne tenke seg Mbappè, men tror en ny nordmann til det spanske hovedstadslaget ville vært mer sannsynlig.

– Jeg vil at begge to skal komme, men jeg tror det vil være lettere å signere Haaland. Med Mbappé er de økonomiske forholdene mer kompliserte. Mbappé ville også vært bra, men det ville være vanskeligere å bringe ham, tror Ramos.

Kommer Haaland til Real Madrid i fremtiden kan han bli lagkamerat med Martin Ødegaard, som for tiden er lånt ut til Arsenal.

Vil bli lenge

Det spørs om Ramos rekker å spille sammen med Haaland i Real Madrid. Spanjolen, som fyller 35 år senere i mars, har spilt for Los Blancos siden 2005. I intervjuet snakket han om når han ser for seg å forlate klubben.

– Det jeg ønsker er å dra med god samvittighet. Jeg vet ikke om det blir i dag, i morgen eller om fem år. Forhåpentligvis vil det være om lang tid, sier Ramos.

– Nå føler jeg meg sterkere, raskere og mer erfaren enn noensinne. Jeg tar vare på kroppen min, så jeg tror det er den mentale biten som styrer når jeg skal legge opp.

Likevel har stopperen et konkret mål i horisonten.

– Jeg tror jeg kan nå verdensmesterskapet i Mexico (2026). Jeg har lyst å bli den første som spiller seks verdensmesterskap, avslører han.