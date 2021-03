Solskjærs nye juvel med praktmål – fikk kalddusj på overtid

Manchester United - Milan 1-1

Den unge angriperen Amad Diallo har kommet til Manchester United med enorme forventninger.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har uttalt at ivorianeren er en av de mest spennende spillerne i fotballen. Til starten av andre omgang mot Milan valgte Solskjær å kaste Diallo innpå mot Milan.

Bare fem minutter inn i omgangen viste Diallo hvorfor mange mener han er et av de største talentene i verden. Bruno Fernandes spilte en vakker pasning til Diallo, som med en utsøkt heading sendte United opp i 1-0.

– Det var en pasning i verdensklasse. Bruno-pasningen var fantastisk og et bra løp. Det er en god fotballspiller med bra koordinasjon, timing og bra med ball. Han har fortsatt mye å lære, men det var kjekt at han fikk det første målet, sier Solskjær til TV 2.

Manchester United kjøpte Amad Diallo fra Atalanta for 430 millioner kroner i fjor høst, før overgangen ble fullført i januar.

SKANDINAVISK DUELL: Ole Gunnar Solskjær måtte se danske Simon Kjær sikre 1-1 for Milan på overtid. Foto: Dave Thompson

Diallos praktmål så lenge ut til å bli kampens eneste scoring, men på overtid headet Simon Kjær inn utligningen til 1-1. Dean Henderson, som fortsatt vikarierer for David De Gea, fikk ikke opp armene raskt nok og så lite imponerende ut.

– Det er selvfølgelig hardt å slippe inn på et av de siste touchene på ballen, men likevel vet vi har vi måtte reist til Milano og spille en god fotballkamp. Nå må vi score, og det har vi for vane på bortebane, så vi håper å finne tilbake til det, sier Solskjær til TV 2.

Manchester United kom fra en imponerende 2-0-seier over byrival City.

– Det gikk kanskje litt sakte (mot Milan). Vi fant ikke kombinasjonene, men noen ganger får du en reaksjon. Vi tok oss ut på søndag og det er en lang sesong, så noen ganger er du ikke opp mot ditt beste, men vi reiser ned dit og tror vi kan klare det, sier Solskjær.

Kontroversiell annullering

Det var Milan som startet best på Old Trafford, og i løpet av kampens elleve første minutter hadde italienerne to annullerte mål. Rafael Leão hadde tidlig en ball i nettet, men målet ble annullert for offside.

Så var det Franck Kessié som fikk drømmetreff på halv volley, men etter VAR-bruk ble scoringen fjernet som følge av hands.

– Vi har studert bildene veldig nøye. Vi greier ikke å se at det er hands, men det ser faktisk ut som det ikke er hands. De må ha noen bilder vi ikke har for å ta den avgjørelsen, mener TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Det er ingen bilder i produksjonen som tilsier at det er hands, skyter Europaliga-programleder Jon Hartvig Børrestad inn.

– På bildene vi har sett er det klart og tydelig at det ikke er hands, mener TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Thorstvedt påpekte i TV 2-studio i pausen at det ikke er noen bevegelse i armen til Kessié som skulle tilsi at ballen var innom den.

Utrolig Maguire-bom

Milan fortsatte å være det farligste laget i første omgang, men sju minutter før pause fikk Manchester United kampens største sjanse. Bruno Fernandes stusset Alex Telles’ hjørnespark og ballen havnet på bakerste stolpe. Der kom Harry Maguire alene på åpent mål, men den tidligere Leicester-stopperen klarte på utrolig vis å sette ballen i stolpen.

Etter 1-0-scoringen til innbytter Amad Diallo hadde Milan flere gode muligheter til å utligne, men ingen klarte å overliste Dean Henderson, som fortsatt vikarierer i Manchester United-målet i fraværet av David De Gea.

Men Manchester United var ikke ufarlige på overganger. Etter 72 minutters spill fikk Daniel James ballen nærmest på åpent mål, men waliseren fikk ikke stokket beina og skjøt utenfor Gianluigi Donnarummas mål.

Sju minutter før slutt ville Milan-leiren ha rødt kort på Scott McTominay, som allerede hadde rødt kort da han laget et klønete frispark på 20 meter, men Manchester Uniteds skotske midtbanespiller slapp unna.

Langt på overtid fikk Solskjær og Manchester United en kalddusj da Milans danske midtstopper Simon Kjær stanget inn 1-1.

Jens Petter Hauge fikk ikke plass i Europaliga-troppen til Milan.