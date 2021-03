Tarjei Bø på pallen: – Har funnet et hemmelig ord jeg sier til meg selv

Storebror Bø, som vant verdenscupjaktstart samme sted sist søndag, skjøt to fulle hus på veien mot et av sesongens beste renn.

På stående tok han de fire første blinkene i raskt tempo, men brukte veldig god tid på den siste blinken. Bø endte på andreplass.

– Jeg bommet på det siste skuddet på forrige sprint, men jeg fikk ryddet opp til jaktstarten. Jeg har funnet et hemmelig ord jeg sier til meg selv på slutten av serien. Det er ikke ofte du klarer å stoppe opp og hente deg inn, men jeg når du mestrer det, føler du deg konge. Akkurat i dag er jeg stolt over at jeg klarte det, sier Tarjei Bø i et intervju med NRK.

Franske Fillon Maillet la grunnlaget for seieren ved å være raskere på standplass en sin norske konkurrent.

– Det er egentlig en tøff løype med mange motbakker, men så er den knallhard og isete, så det skiller veldig lite fra den beste til den dårligste i denne løypa. Da blir det en skytekonkurranse. Da jeg gikk ut etter skytingen håpet jeg det skulle holde til seier. Det føltes som et seiersløp, men det er alltid en franskmann eller en svenske. Jeg kan ikke være annet enn fornøyd. Jeg fikk ut det maksimale, sier Tarjei Bø.

Sturla Holm Lægreid holdt omtrent samme fart som storebror Bø og gikk ut i ledelse etter liggende skyting med ett sekund. Han måtte imidlertid ut i en strafferunde etter stående skyting. I mål var han 23,4 sekunder bak teten. Det ga en femteplass for sensasjonsmannen.

Johannes Dale var heldig på liggende, der et par av skuddene gikk kant inn. På stående bommet han én gang. Han la seg på en åttendeplass, mens Johannes Thingnes Bø fulgte på plassen bak seg.

Thingnes Bø holdt som vanlig en forrykende fart i sporet, men hans liggende skytinger er under pari for tiden. Torsdag måtte stryningen ut i to strafferunder. Thingnes Bø leverte samtidig en svært rask stående skyting og endte 37 sekunder bak vinneren i mål.

I kampen om verdenscupseieren sammenlagt måtte Thingnes Bø innse at forspranget til Lægreid ble redusert.

– Jeg gjør mitt beste, men ingenting fungerer om dagen. Liggende skal jo være lett, og jeg misunner alle som skyter feilfritt på liggende. Jeg har det tungt om dagen, sa Thingnes Bø.

– Jeg tror Johannes vil vinne. Han har høyere toppnivå. Nå er det ganske likt fordi Johannes bommet litt, men får han på plass skytingen så tror jeg han tar det. For oss er det luksus uansett, og begge er lagkamerater, men når den ene er broren min må jeg være ærlig og si at jeg heier litt ekstra på ham, sier Tarjei Bø til TV 2.

Vetle Sjåstad Christiansen var feilfri på liggende, men bommet to ganger på stående. Han endte 55,2 sekunder bak vinneren på 20.-plassen.

Endre Strømsheim bommet en gang på hver av skytingene han endte 1.51 bak i mål og får gå jaktstarten lørdag med 48. plassen.

