LSK-spiller nektet innreise etter Champions League-kamp

Vanhaevermaet og lagvenninnene landet på Gardermoen med charterfly onsdag kveld. I passkontrollen ble det uventede problemer for fotballprofilen, skriver Romerikes Blad.

Årsaken er at Vanhaevermaet har fast bopel i Belgia. Dermed omfattes hun av de strenge norske innreise- og karantenereglene på en annen måte enn lagvenninnene.

– Jeg har min adresse i Belgia fordi jeg har et hus der. Det er grunnen til at jeg ble stoppet. Jeg hadde ikke tenkt på det som et problem siden jeg både leier leilighet i Lillestrøm og har arbeidstillatelse. I desember var vi i Minsk, og da gikk det fint. Innser at jeg burde tenkt på det, men siden vi reiste sammen som lag, gjorde jeg ikke det, sier Vanhaevermaet til lokalavisen.

Den belgiske forsvarsspilleren endte med å bli henvist til karantenehotell. Hva som skjer videre, og om hun får reise til Lillestrøm, er høyst usikkert.

Samtlige LSK-spillere avga virustest ved ankomst til Norge onsdag.

– Det er en fortvilende situasjon som vi ikke hadde sett for oss. Vi burde kanskje visst om denne regelen, og at det ville bli et problem for Justine. Men vi har to andre utenlandske spillere som også var med på turen. De har heldigvis permanent adresse i Norge. Vi har vært i kontakt med Norges Fotballforbund, og vi håper det lar seg løse, sier LSKs daglige leder May Gulbrandsen.

Hun understreker at klubben forstår at regelverket er som det er.

(©NTB)