Norway Chess fortsetter på TV 2

TV 2 har sendt direkte fra turneringen med studio på spillestedet helt siden 2014, og nå forlenges avtalen mellom TV 2 og Norway Chess nok en gang. Dette er verdens sterkeste ti-mannsturnering.

– TV 2 satser stort på norsk innhold og vi satser langsiktig på sjakk. Dermed er det svært gledelig å videreføre avtalen med den viktigste sjakkturneringen i Norge. Norway Chess representerer både sportslig kvalitet og ambisjoner om å stadig utvikle seeropplevelsen. Det er en uhyre spennende satsing vi ser frem til å være med videre på i en ny periode, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Årets utgave av Norway Chess vil foregå mellom 9. og 21. mai og TV 2 satser som vanlig stort med studio og eksperter direkte fra studio i Stavanger.

Den nye avtalen strekker seg over fem år i perioden 2022-2026.

– TV 2 har vært med oss siden 2014 og har vært en solid og spennende partner hvor vi har et meget godt samarbeid. Vi syns det er fantastisk at vi nå har inngått en 5-årig avtale med TV 2 som er den kanalen i Norge som satser mest på sjakk. Sammen utvikler vi sjakk som TV-produkt til glede for det norske folk. Vi har allerede startet planer om videre utvikling og vi ser frem til de neste 5 årene, med sjakk i verdensklasse på TV, forteller prosjektleder Benedicte Westre Skog i Norway Chess.

Sjakk-elskere slipper å vente til mai for å nyte sjakk på TV 2. Allerede lørdag kan man se Champions Chess Tour på TV 2 Sport 2 fra kl. 16.30.