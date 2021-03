– Vi var jo de som dro det med oss hit da

For ett år siden fikk Anne Høier, som en av de første i Norge, påvist koronasmitte. Hun kom rett fra afterski i Østerrike.

– Uflaks ja! Vi var på feil sted til feil tid, kan man vel si, sier Høier.

29. februar i fjor dro hun til Alpene med venninnegjengen. Frem til 7. mars var de i byen Ischgl i Østerrike, sammen med hundrevis av skiturister.

– Det første vi gjorde var å reise på afterski den søndagen, på Kitzloch, som jo har fått et litt dårlig rykte etter hvert, sier Anne Høier.

19. mars i fjor hadde 1742 nordmenn testet positivt for Covid-19. Folkehelseinstituttets rapport fra uke 12 i 2020, viser at 549 av disse hadde vært i Østerrike.

Syv av disse var reisefølget til Høier.

Etter hvert viste det seg at veldig mange av de smittede ikke bare hadde besøkt samme land, men også samme afterskibar.

Utestedet Kitzloch i byen Ischgl.

I denne baren sto en 36 år gammel tysk bartender. Han regnes som «patient zero» i Sør-Tirol. Trolig var han koronasmittet på jobb i et par uker før det ble oppdaget.

- Alle ble smittet

TV 2 møter Høier hjemme på Lambertseter torsdag, nøyaktig ett år etter at hun fikk tilbake det positive prøvesvaret. Den siste uken har Facebook minnet henne på det at det er ett år siden de var på tur.

– Det er jo helt fantastisk der. Det snødde om natten og var sol om dagen hele uken. Det var helt perfekt, sier hun når hun tenker tilbake.

Afterski er som for de fleste andre i Alpene, en del av pakka når man reiser på skiferie.

– Det hører jo med, og det var jo også veldig gøy, selv om det i ettertid viste seg at vi ble smittet alle sammen, sier Høier.

Høier klandrer ingen for at ting ble som de ble, og hun angrer heller ikke på noe. Da reisefølget dro fra Norge 29. februar, var det ingen reiseråd eller annen informasjon som tilsa at de burde la være å dra.

– Det skjedde, dessverre. Det var sånn man oppdaget det og sånn ble det, og så har man lært mye det siste året.

I ettertid har hun ikke snakket med noen som var i området i perioden, som ikke ble smittet. Ingen i Høiers reisefølge gikk klar av viruset.

Internasjonalt søksmål

Etter det massive utbruddet har om lag 6000 skiturister gått sammen om et gruppesøksmål mot delstaten Tirol i Østerrike.

Minst 42 av disse er nordmenn.

Høier og hennes reisefølge er ikke en del av saksøkerne.

– Det har vi ikke blandet oss bort i. Vi leste om det, men nei. Vi ser ikke behovet, og heller ikke hva vi skulle oppnå med det, sier hun.

Det er den østerrikske forbrukerorganisasjonen Verbraucherschutzverein (VSV) som organiserer søksmålet. Blant de saksøkte er delstaten Tirol, lokale helsemyndigheter, borgermesterne i Ischgl og Sölden, samt den mye omtalte baren, Kitzloch.

– Beryktet flight

– Nå når vi i ettertid sier hvilken flight vi var på så sier folk «Å, den flighten ja!», den har liksom blitt beryktet.

– Ja, det ble jo store overskrifter. Hvordan opplevde du det?

– Nei, hadde vi dratt da vi visste at det var en risiko, så hadde jeg følt på det. Men da vi dro så var det overhodet ingen som anbefalte å ikke dra. Det var ikke snakk om noe i det hele tatt.

Nå gleder hun seg til ting normaliserer seg igjen.

Likevel er hun usikker på om det vil bli mulig å arrangere afterski på samme måte som før, både i Norge og i resten av verden.

– Ja, det er jeg litt usikker på egentlig, men jeg håper det, sier Høier.