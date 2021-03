Fikk drømmen knust av norsk boikott: – Det var en stor skuffelse

– Altså, kamerat Bresjnev, pass på, her kommer vi!

Det var ordene den norske sportskommentatoren Bjørge Lillelien brukte da Norges fotballandslag slo Vest-Tyskland i 1979 og kvalifiserte seg til OL i Moskva.



Men det ble ikke noe møte med den russiske statslederen Leonid Bresjnev for det norske landslaget.

Sammen med 64 andre land boikottet Norge lekene på grunn av Sovjetunionens invasjon av Afghanistan. Fra Europa hadde Norge kun selskap av Liechtenstein, Vest-Tyskland og Monaco.

Arne Larsen Økland (66) er visepresident i Norges Fotballforbund, men han var også en del av fotballandslaget da den norske idrettsledelsen valgte å boikotte OL i Moskva.

– Det var en stor opplevelse å kvalifisere seg, men desto større nedtur da vi havnet i den situasjonen. Det var ingen som hadde forståelse for boikotten den gangen. For å boikotte et idrettsarrangement skal det være veldig spesielt. Det kom ingenting ut av boikotten, det var surt, sier Arne Larsen Økland til TV 2.

Den tidligere Bayer Leverkusen-proffen og Bryne- og Viking-treneren har samme synspunkt på en eventuell boikott som NFF. Han mener dialog er veien å gå.

– Dialog er mye mer virkningsfullt enn boikott. Det er flott med initativiet i Norge, men å påvirke kan skape betingelser for senere mesterskap. Ingen sitter med god nok informasjon, og vi trenger mer enn 14 dager på oss. Diskusjonen er uansett prisverdig. Men melder vi oss ut, så er vi ikke til stede, slik at vi kan påvirke, sier Arne Larsen Økland.

1979: Arne Larsen Økland (9) har nettopp scoret ett av de norske målene i 2-0-seieren mot Sverige på Ullevaal. Samme år var han med på å skyte Norge til et OL han aldri fikk delta i. Foto: Vidar Knai/NTB

– Politisk standpunkt vi ikke kunne påvirke

Flere supportere rundt om i Norge har delt sin misnøye om det kommende verdensmesterskapet i Qatar.

Etter at Tromsø IL gikk ut og oppfordret Norges Fotballforbund (NFF) til boikott har flere andre norske klubber meldt seg på.

Odd, Brann, Viking, Strømsgodset, Rosenborg og senest Vålerenga har alle stemt for boikott.

Lillestrøm-helten Arne Erlandsen var også en del av laget som kvalifiserte seg til OL i Moskva. Han var kun 21 år gammel da lekene ble holdt, og husker i likhet med lagkameraten Arne Økland Larsen hele situasjonen som en avgjørelse spillerne tok tungt.

– Det var veldig synd og en stor skuffelse at det ble boikott. Det var jo et politisk standpunkt som vi ikke kunne påvirke, sier 61-åringen.

BOIKOTT: Arne Erlandsen gikk glipp av OL i Moskva da Norge valgte å boikotte mesterskapet. Foto: Fredrik Hagen

Han har likevel forståelse for at søkelyset rettes mot Qatar.

– Jeg har stor sympati og forståelse for at supporterklubber retter søkelyset mot det. Det er sterke krefter i fotballen, og det er bra. Men skal man boikotte så nytter det ikke at Norge gjør det alene, sier Erlandsen.

Bohinen boikottet kamp mot Frankrike

Lars Bohinen boikottet en privatlandskamp mot Frankrike i 1995 etter at landet hadde foretatt en atomprøvesprengning i Stillehavet. Avgjørelsen til Bohinen skapte store avisoverskrifter.

– Dersom man har en overbevisning og en tanke i dette tilfellet, så kan det være bra at de står opp for det og sender et viktig signal. Men man vet ikke hva konsekvensene kan bli, men det er bra om de fremmer sitt verdisyn.

– Ville du gjort det samme nå om du var aktiv?

– Jeg tror nok det er vanskeligere å boikotte et VM enn en privatlandskamp. Men hva jeg hadde gjort nå, det er jeg usikker på. Det kan hende det hadde vært vanskeligere å gjøre det nå, sier Bohinen.

Norges landslagssjef Ståle Solbakken stilte onsdag opp til et stort intervju med TV 2 angående boikott-debatten.

Solbakken var tydelig på at Qatar ikke er i nærheten av å innfri menneskerettighetene og at de aldri burde fått mesterskapet. Han uttalte også at UEFA og FIFA har altfor mange svin på skogen.

Han tror likevel ikke en boikott er riktig virkemiddel.

– Det er komplisert, det er supervanskelig. Og jeg er kanskje litt naiv, men jeg har fortsatt den lille troen på at menneskeheten at om vi er innenfor og bruker de korrekte virkemidlene, så kan vi få ting i riktig retning. Jeg tror det kan gi større resultater, sier Solbakken.

– Ingen vil heve et øye om bare Norge skulle velge å bli hjemme

Tidligere Viking-trener Bjarne Berntsen var også en del av landslaget som kvalifiserte seg til OL i Moskva. Berntsen har også hatt verv i NFF tidligere.

– Jeg følte ikke at boikotten virket noe særlig den gangen. Norge inngikk vel en stor handelsavtale med Sovjetunionen like etter, så idretten sto veldig alene. Det var surt når uskyldige parter ble rammet på den måten, sier 64-åringen.

VAR I QATAR: Tidligere Viking-trener Bjarne Berntsen så på forholdene i Qatar. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Bjarne Berntsen var selv i Qatar for noen år siden som en representant for forbundet.

– Det var selvfølgelig altfor lange dager og for dårlig lønn, men bomessig var det ikke så ille. Det skal likevel understrekes at vi kun fikk se det nyeste og fineste, sier Berntsen.

Han er klar i sin tale når det kommer til valget som bør tas.

– En boikott vil ikke bety noe som helst. Representanter fra LO og FF på den turen var helt klare på at dialog og påvirkning er det eneste som hjelper.

– Det er alt for lettvint å boikotte. Man må heller være mye tøffere og tydeligere. Ingen vil heve et øye om bare Norge skulle velge å bli hjemme, sier Berntsen.