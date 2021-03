Frode bråvåkner hver natt i frykt for hva fremtiden vil bringe

På Jack's Country Saloon i Bergen sentrum er tappekranen tom, lysene slukket og musikken slått av. Sånn har det vært i tolv måneder.

– Det er tragisk, sier manager Frode Hellebø.

Den 12. mars i fjor innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene Norge har sett i fredstid. Over natten ble Hellebø og titusener av nordmenn permittert og sagt opp.

STENGT: Jacks Country Saloon har vært stengt siden starten av pandemien. Foto: Pål Schaathun / TV 2

TV 2 har det siste året fulgt en gruppe nordmenn som mistet jobben, inntekt eller ble permittert som følge av koronakrisen. 1500 personer har tre ganger svart på hvordan det går med dem etter at Norge stengte ned.

Fasiten etter et år viser at mer enn én av tre av dem ikke er tilbake i jobb som før pandemien.

– Det er en kamp for livet hver eneste dag, sier Hellebø.

– Tunge tider

Klokken 17.55 for nøyaktig et år siden gikk den siste gjesten ut de oransje dørene på country-baren i Bergen sentrum.

– Dette er egentlig et sted som skulle vært smekkfullt en fredagskveld, sier Hellebø mens han speider utover den tomme baren.

STÅR OG VENTER: Utestedet har en rekke stamkunder som vanligvis kommer hver uke. Nå holdes baren stengt. Foto: Pål Schaathun / TV 2

På grunn av strenge restriksjoner og et trangt lokale har det vært umulig å holde åpent under pandemien.

– Det er tunge tider. Man kvier seg for å lese nyhetene om morgenen, for det er aldri noe positivt lenger, sier Hellebø.

Klarer ikke betale regninger

Et år med nedstenging, restriksjoner og avstand har gått hardt utover lommeboka.

– Det har påvirket den private økonomien voldsomt. Det er trist, sier Hellebø.

TV 2s undersøkelse viser at det er mange som sliter med å få endene til å møtes. Over halvparten av dem som ikke er tilbake i jobb som før pandemien, er bekymret eller svært bekymret for sin økonomiske fremtid.

Om undersøkelsen I perioden 8. - 16. april 2020 ba TV 2 Nyhetene personer som var rammet økonomisk av koronapandemien om å svare på en spørreundersøkelse. Totalt oppga 2126 personer at de var blitt permittert, oppsagt eller hadde mistet mer enn 50 prosent av inntekten sin. 25. august 2020 ble disse personene bedt om å svare på en ny spørreundersøkelse. 1723 svarte på denne undersøkelsen. Det utgjør en svarprosent på 81. Svarene er innhentet i perioden 25. august – 2. september 2020. 28. februar ble de samme personene bedt om å svare på en tredje spørreundersøkelse. 1517 har svart. Det utgjør en svarprosent på 71. Svarene er innhentet i perioden 28. februar – 9. mars 2021. Tallene i denne artikkelen er basert på svar fra de som har svart på den tredje undersøkelsen. Når vi sammenligner svarene fra denne undersøkelsen med tidligere undersøkelser, er det kun svar fra de som har svart på den siste undersøkelsen og minst en av de to andre undersøkelsene som er tatt med. Tallene i denne artikkelen kan derfor ha avvik sammenlignet med tall oppgitt i tidligere artikler på tv2.no. Utvalget ble rekruttert gjennom et nettskjema distribuert via TV 2s nettsider og sosiale medier. Alle som svarte ble identifisert med Bank-ID eller annen elektronisk ID. TV 2 samarbeider med Universitetet i Oslo om en sikker løsning for innhenting og oppbevaring av sensitive data. Data blir behandlet anonymt. TV 2s utvalg består av 60,6 prosent kvinner og 39,4 prosent menn. Flest personer i utvalget oppgir at de har jobbet i bransjene serviceyrker og annet arbeid (27%), butikk- og salgsarbeid (20%) og reiseliv og transport (16%). TV 2s spørreskjema er kun distribuert på norsk. Dermed er det grunn til å tro at personer med minoritetsbakgrunn er underrepresentert.

30 prosent sier det er sannsynlig at de ikke vil klare å betale regninger de neste månedene. 46 prosent svarer at de har fått regninger de ikke har klart å betale innen fristen.

Etter at Hellebø ble permittert, har han selv opplevd å få regninger han ikke klarer å betale i tide.

– Det går utover nattesøvnen. Jeg våkner ofte tre ganger i løpet av natten. Man ligger jo bare og grubler over fremtiden, sier Hellebø.

Ikke tilbake før i 2023

Koronapandemien førte til de høyeste arbeidsledighetstallene i Norge siden andre verdenskrig. Selv om ledigheten har sunket kraftig siden vårmånedene i fjor, er andelen arbeidsledige fortsatt dobbelt så høy som den var før pandemien.

Denne uken var 205.700 personer registrert som arbeidssøkere hos Nav.

– De siste to-tre månedene har ledigheten nesten ikke beveget seg i det hele tatt. Det skyldes den andre smittebølgen og smitteverntiltakene i den forbindelse, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum.

LANGTIDSEFFEKT: Sjefsøkonomen tror det vil være flere langtidseffekter av pandemien på arbeidslivet. Foto: Ingvild Fjelltveit/TV 2

Dørum forstår godt at mange er bekymret for fremtiden. Han tror det vil ta flere år før Norge er tilbake på samme sted som før pandemien.

– Dessverre så tror jeg den pessimismen har noe for seg. I våre anslag er ikke ledigheten tilbake på førkrisenivå før i 2023.

Tar en dag av gangen

USIKKER FREMTID: Tone Martinsen går en usikker fremtid i møte. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det er fortsatt mørkt ute da Tone Martinsen (55) pakker sekken og gjør seg klar til bussturen til jobb.

For et år siden mistet hun jobben som servicemedarbeider i Stena Line.

55-åringen var arbeidsledig i et halvt år før hun i september i fjor fikk en midlertidig stilling i besøkskontrollen på Akershus sykehus.

– Jeg har det bedre nå enn jeg hadde det for et år siden. Da var det mye usikkerhet. Nå har jeg på en måte vendt meg til situasjonen, at fremtiden er usikker, sier Martinsen.

Overgangen fra å ha jobbet 20 år i samme bedrift til å bli jobbsøker, var stor. Lettelsen var stor da hun fikk et engasjement på Ahus, selv om kontrakten i denne omgang bare varer ut april.

POSITIV: Selv om fremtiden er usikker har Martinsen tro på at det vil løse seg. Foto: Frode Sunde / TV 2

— Nå vet jeg at det går an. Jeg er fullt klar over at det ikke blir lett når jeg må ut og søke jobber igjen. Det kan hende jeg må søke på flere hundre jobber, men jeg vet at det går an å få napp, sier Martinsen.

Hun prøver å ikke tenke så langt frem, men ta en dag av gangen.

– Knalltøft

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen forstår at mange arbeidssøkere og midlertidig ansatte er bekymret for fremtiden.

– Jeg skulle ønske at jeg kunne si at det ikke er grunn til å være bekymra, men jeg forstår det. Dette har gått fra å være en kneik – riktignok en stor kneik – i fjor vår, til at vi nå holder på med det ett år etterpå. Og smitten er ikke borte enda, sier Isaksen.

Selv om Isaksen tror det er lysere tider i vente, vil det bli utfordrende å få alle tilbake i arbeid.

– Jeg vil beskrive arbeidsmarkedet nå som knalltøft. Vi har flere ledige nå enn vi hadde under finanskrisen, oljeprisfallet og dotcom-bobla som vi hadde på begynnelsen av 2000-tallet, sier Isaksen.

TAR TID: Ministeren tror det vil ta tid før arbeidsledigheten er tilbake på samme nivå som før pandemien. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Regjeringen har innført en rekke økonomiske tiltak for å hjelpe de som står uten arbeid. Likevel viser TV 2s tall at mange sliter med økonomien.

– Har regjeringen gjort nok for å sikre økonomisk trygghet for de arbeidsledige?

– Vi har i hvert fall gjort det vi kan. Vi har gjort en del ekstraordinære grep, for det finnes ingen annen krise i etterkrigstiden som har slått inn så hardt i arbeidsmarkedet som denne gjorde i mars og april.

DYSTERT: Utelibsbransjen er hardt rammet og Hellebø frykter for fremtiden. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– Klarer ikke en vinter til

Utelivsbransjen er en av bransjene som er hardest rammet av koronapandemien. For manager Frode Hellebø ser fremtiden fortsatt mørk ut.

– Vi har prøvd å holde motet godt oppe, men får vi en sommer til hvor vi ikke kan holde åpent blir situasjonen kritisk, sier Hellebø.

Han frykter at det ikke er lenge til Jack's Country Saloon må stege dørene for godt.

– Jeg tror ikke vi klarer en vinter til, sier Hellebø.