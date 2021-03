EU: AstraZeneca-vaksinen kan fortsatt brukes mens blodproppene granskes

EUs legemiddeltilsyn sier at AstraZeneca-vaksinen fortsatt kan brukes selv om det er registrert tilfeller av blodpropp. Legemiddelverket i Norge står fortsatt på beslutningen om en vaksinepause.

EUs legemiddeltilsyn (EMA) sier at det foreløpig ikke er noen indikasjon på at det er en sammenheng mellom blodpropp og AstraZeneca-vaksinen.

Det opplyser EMA i en pressemelding torsdag ettermiddag etter at både Danmark og Norge har satt vaksineringen på pause på grunn av frykt for dødelige bivirkninger.

Danmark har registrert flere tilfeller av blodpropp etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. En dansk 60 år gammel kvinne døde av blodpropp én uke etter at hun ble vaksinert.

PAUSE: Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at han ikke vet hvor lenge vaksinepausen i Norge blir. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er per nå ingen indikasjoner på at vaksinasjonen har forårsaket denne tilstanden, som ikke er oppført som en bivirkning ved denne vaksinen, skriver EMA i en pressemelding.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at Norge nå ikke kommer til å endre beslutningen etter EMAs pressemelding.

– Vi vil ta en liten pause for å undersøke om det er en sammenheng. Vi kom til at dette er den beste løningen her og nå, sier Madsen til TV 2.

Danmark har satt en pause på to uker. Madsen sier han ikke vet hvor lenge pausen i Norge vil være.

Fordelen veier opp

Det europeiske legemiddeltilsynet mener at fordelen med vaksinen fortsatt veier opp for risikoen ved å ta den, og at vaksinen fortsatt skal brukes mens undersøkelsene rundt de alvorlige bivirkningene blir gjort.

– Den europeiske komiteen for legemiddelovervåking (PRAC) undersøker alle tilfeller av blodpropp rapportert etter vaksinasjon med AstraZeneca, sier EMA.

Storbritannia fortsetter AstraZeneca-vaksineringen selv om flere andre land gjør det motsatte. Britene har i stor grad basert vaksinasjonsprogrammet på denne vaksinen. Om lag 23 millioner briter har fått minst én vaksinedose.

Utenriksminister Dominic Raab, som besøkte Oslo torsdag, sier til TV 2 at han har forståelse for at hvert land har sine egne prosedyrer.

Han sier at under de kliniske studiene opplevde de tilfeller av allergiske reaksjoner.

– Disse studiene ble da midlertidig stanset, og vi hadde en gjennomgang. På bakgrunn av dette føler vi oss veldig sikre på at vaksinen er trygg å ta, men selvsagt har vi respekt for at ethvert land vil følge egne prosedyrer, sier Raab.

30 tilfeller

EMA opplyser at antallet blodpropp hos vaksinerte er ikke noe høyere enn det som er vanlig.

Per 10. mars er det blitt rapportert om 30 blodpropptilfeller blant nærmere 5 millioner vaksinerte med AstraZeneca i EU.

Smitteverndirektør Geir Bukholm opplyste til TV 2 tidligere torsdag at det er færre enn fem personer i Norge som har fått blodpropp etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen.

Begrunnelsen til at Norge velger å stanse vaksineringen er basert på et føre-var-tiltak.

– Dette er ingen enkel beslutning å ta. Dette innebærer ikke at vi fraråder bruk av AstraZeneca-vaksinen fremover. Det er en vaksine som i utgangspunktet har god dokumentasjon, sa Bukholm.

Forsinkelser

Pausen vil føre til at vaksinasjonen i Norge vil bli forsinket.

– Hastigheten på vaksineringen i Norge vil gå ned. AstraZeneca er en betydelig del av vaksinasjonsprogrammet i Norge. Vi har også fått melding om at vi får litt reduserte leveranser fra AstraZeneca de neste ukene, og denne pausen vil jo medføre noen forsinkelser i vaksinasjonsprogrammet, sier smitteverndirektøren.

Totalt 121.820 nordmenn er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen så langt.