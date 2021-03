Kilder til TV 2 om korona-granskningen: Kritisk til beredskapen

Manglende beredskap og manglende rollefordeling er noen av de kritiske punktene Koronakommisjonen peker på i sin rapport, ifølge sentrale kilder med innsikt i kommisjonens arbeid.

Kritikken mot myndighetene vil i hovedsak handle om beredskapen, og hvor godt forberedt Norge var på å innføre drastiske pandemitiltak, får TV 2 opplyst.

Noen sentrale temaer i rapporten er:

Mangel på smittevernutstyr og beredskapslager.

Gjenåpningen til Europa.

Utfordringer når det gjelder rollefordeling i samarbeidet mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

– Ikke alle vil være enig

Leder av Koronakommisjonen Stener Kvinnsland holder kortene tett til brystet, men kan bekrefte at de nå har konkludert, og at ikke alle kommer til å være like fornøyde med konklusjonene:

– Det vil vel være synspunkter som kommisjonen kommer frem med, som ikke alle er enige i. Det vil jeg tro er helt naturlig med et sånt bredt spekter av ting som har foregått, sier Kvinnsland til TV 2.

Når det gjelder den akutte håndteringen rundt nedstengningen 12. mars i fjor gjorde derimot regjeringen mye riktig, utifra det kunnskapsgrunnlaget som var tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet (FHI), forteller en sentral kilde.

LEDER GRANSKNINGEN: Professor Stener Kvinnsland sammen med Bent Høie. Her fra fremleggelsen av utvalgsrapporten om sykehusorganiseringen i Norge i 2016. Foto: Heiko Junge/NTB

Rollerot

Det kokte i timene før Norge gikk inn i unntakstilstand 12. mars i fjor, og beslutninger ble tatt hastig. En taxi som ikke dukket opp var nok til at FHI-leder Camilla Stoltenberg ikke var til stede i møtet hvor avgjørelsen om å stenge skolene ble presentert. FHI frarådet å stenge barnehager og skoler.

En rekke medier har skrevet om hvordan FHI og Helsedirektoratet ved ulike anledninger har vært faglig uenig i sine råd til regjeringen, men det er først og fremst uklare roller – og konsekvensene av det, som har vært viktig for kommisjonen, opplyser flere sentrale kilder til TV 2. En av dem slår fast at det kommer tydelig kritikk på dette punktet.

Direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg opplyser at de ba om en klargjøring fra departementet om Helsedirektoratets rolle kort tid etter den historiske nedstengningen. På det tidspunktet hadde direktoratet beslutningsmyndighet. Det var i realiteten Helsedirektoratet som vedtok å stenge Norge.

– Men etter dette har direktoratet kun hatt en koordinerende rolle – ikke beslutningsrollen. Deres rolle ble endret, men det var ikke nedfelt noe sted. Vi ba om det, og det kom utpå høsten en gang, sier Stoltenberg.

11. desember i fjor så Bent Høies departement seg nødt til å presisere Helsedirektoratets rolle i pandemihåndteringen.

«Erfaringer vi har høstet så langt i håndteringen av koronapandemien, viser at det er behov for å opplyse om og presisere Helsedirektoratets rolle og ansvar i koordinering av sektorens håndtering av koronapandemien og forventinger til samarbeidet i sektoren slik det er nedfelt i planverket», heter det i brevet med tittelen «Forventninger til samarbeid om håndtering av koronapandemien».

Dette brevet kom altså ni måneder etter nedstengningen.

– Dette tok jo litt tid da?

– Men det må du spørre andre om enn meg, sier FHI-lederen.

– Men hva tenker du om det?

– Vi var veldig glade for å få det. Vi hadde for så vidt fått det muntlig, men vi tenker dette er noe som er viktig å få nedskrevet, sier Stoltenberg.

– Brukt tid på rollefordelingen

I 2019 ble en revidert utgave av smittevernloven vedtatt av Stortinget. Denne gav Helsedirektoratet en ny rolle som nasjonal koordinator for alle aktørene på helsefeltet, i en krise med et større smitteutbrudd. At rollen var ny, skapte utfordringer, forteller FHI-lederen.

– Vi har brukt en del tid på rollefordelingen, og klargjøre den. Det har vi jobbet med ganske kontinuerlig før vi nå er i en situasjon hvor det går mye mer av seg selv, sier Stoltenberg.

FHI-DIREKTØREN: Stoltenberg ba om en klargjøring fra departementet om Helsedirektoratets rolle kort tid etter den historiske nedstengningen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Ifølge FHI-lederen handler det om hvem som gjør hva, å unngå dobbeltarbeid, og å få klarhet i hvor enige eller uenige de to etatene faktisk har vært i de helt avgjørende rådene til regjeringen.

Flere FHI-ansatte har vært inne til samtale med kommisjonen, hvor forholdet mellom Helsedirektoratet og FHI har vært tatt opp.

- Hvorfor har forholdet mellom FHI og Helsedirektoratet vært viktig?

– Det vil jeg ikke svare på, men jeg kan bekrefte at det er en problemstilling. Dette er kjempeviktige etater i et sånt arbeid, sier kommisjonens leder Stener Kvinnsland.

Etter det TV 2 forstår vil også kommunikasjon mellom regjeringen og kommunene bli satt i et kritisk lys.

«Kritisk mangel»

TV 2 har snakket med flere kilder som forteller at mangelen på smittevernutstyr og beredskapslagre blir et sentralt tema, og at kommisjonen her kommer med kritikk. De kommer også med flere forslag til hva som må forbedres på dette området.

Da pandemien først brøt ut var mangelen på smittevernutstyr en akutt utfordring. Daværende assisterende helsedirektør Herlof Nilssen beskrev situasjonen slik i en e-post til kommunenes interesseorganisasjon KS, 18.mars 2020: «Det er kritisk mangel på smittevernutstyr i disse tider. Det vil derfor bli foretatt ein hard prioritering, og det er viktig at helsesektoren og nyttar sin kreativitet for å finne alternative måter å løyse utfordringane på lokalt.»

Det er ikke unaturlig når man ser på smittevernutstyr der man er avhengig av internasjonale leveranser at det blir en problemstilling Stener Kvinnsland, leder av Koronakommisjonen

– Smittevernutstyr som en del av forberedthet er selvfølgelig en klar del av rapporten. Hvem som hadde for lite og for mye, og hvordan det ble fordelt, har vi jobbet mye med, sier Kvinnsland.

EU-kommisjonen innførte 14. mars i fjor eksportrestriksjoner på ansiktsmasker og annet beskyttelsesutstyr til land utenfor EU. Utenriksdepartementet jobbet intenst med å få på plass en ordning som ville fjerne restriksjonene for Norge og andre EØS-land.

– Ser dere noe på forholdet mellom Norge og EU med tanke på smittevernutstyr?

– Det er ikke unaturlig når man ser på smittevernutstyr der man er avhengig av internasjonale leveranser at det blir en problemstilling, sier Kvinnsland.

Gjenåpningen

Kommisjonen har jobbet siden april i fjor. Den har fulgt alle fasene av norske myndigheters forberedelser og håndtering av pandemien fra nedstengningen i mars i fjor, til den gradvise gjenåpningen på forsommeren, og fram til nye innstramninger.

– Gjenåpningsproblematikken er en sentral problemstilling, sier Kvinnsland, og utdyper:

– Hadde man lært av vårens hendelser og det som skjedde? Var man bedre forberedt?

Professor Stener Kvinnsland har ledet arbeidet i granskningskommisjon om koronakrisen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Norge er fremdeles rammet av pandemien, og kommisjonen har dermed ingen endelig fasitsvar.

– Gjenåpningen strekker seg jo til og med inn i dag, men det er klart vi har noen oppfatninger om gjenåpningen sett opp mot det som skjedde innledningsvis.

Fra rødt til gult

En kilde med innsikt i kommisjonens arbeid viser til at gjenåpningen til Europa og importsmitte er noe av det som granskes mer i dybden.

I korrespondansen med FHI har kommisjonen blant annet ønsket en oversikt over datoer for når Polen har endret status fra rødt til gult og motsatt.

Kvinnsland svarer slik på hvorfor de har bedt om å få informasjon om Polen spesifikt:

– Det dreier seg om å få illustrerende eksempler på en problemstilling. Sånn vil det jo alltid være. Du mener noe om noe, og da bruker du utgangspunkt i de hendelsene som har vært. Som illustrasjon på styrker eller svakheter i systemet.

FHI har varslet

En av svakhetene ved beredskapen som kommisjonen har sett på, er systemene MSIS og SYSVAK som har trengt store oppgraderinger. MSIS er systemet som overvåker smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge, og et beredskapsregister for håndteringen av større hendelser som en pandemi.

Det har vært store moderniserings-behov der i veldig mange år. Camilla Stoltenberg, FHI-direktør

– Hvorfor var det viktig å borre i dette?

– Det er et sentralt tema i smitteovervåkning og sporingsproblematikk. Det er kjempeviktig, sier Kvinnsland.

«Det har vært krevende å få oppmerksomhet om behovet for modernisering og utvikling av smittevernregistrene», skriver FHI til Koronakommisjonen, og lister opp hvordan de ved minst ti anledninger har varslet om behovet for oppdatering av registrene i beredskapssammenheng de siste årene - før den pågående pandemien.

– Det har vært store moderniseringsbehov der i veldig mange år. Det har vært krevende å få et infeksjonsregister som overvåker sykdommer som vanligvis gir liten sykdomsbyrde, til å bli høyt prioritert, sier Stoltenberg.

– Men har det fått noen konsekvenser at det har vært svakheter ved systemet?

– Det har hatt den konsekvens at det har vært et voldsomt behov for å oppgradere det mens pandemien pågår, og alles kapasitet er satt under stort press, sier FHI-lederen.

– Hva tenker du om at det ikke har vært den samme interessen for å oppgradere, når dere har varslet om det over ti ganger?

– Vår jobb er å varsle om det, og så er det en helhetsvurdering om det har vært en riktig eller gal prioritering.

– Hva mener du?

– Jeg mener selvsagt at man skulle prioritert dette høyere, sier Stoltenberg.

Etter det TV 2 forstår vil det også bli pekt på betydelige svakheter ved Smittestopp-appen, som først ble stoppet av Datatilsynet før den ble relansert.

Utelukker ikke nye granskninger

Den endelig rapporten offentliggjøres 14. april, og selv om den blir på flere hundre sider utelukker ikke Kvinnsland at det blir behov for flere granskninger.

– Vi har satt en grense for tidsrammen for vår granskning, og det betyr at det er veldig mange spørsmål som henger. For dette er jo slett ikke over.

– Kan det bli en ny granskning?

– Det kan jeg ikke svare på, men jeg forestiller meg at det godt kan skje, sier Kvinnsland.

– Hvis det blir videre granskning, er du klar for å stille igjen?

– Det er et teoretisk spørsmål. Det må selvfølgelig vurderes av alle parter. For at det skal bli godt og uavhengig, skal man kanskje se på det med nye øyne. Men det er opp til dem som eventuelt skal oppnevne noen, og om det blir oppnevnt noen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie takket nei til å kommentere denne saken overfor TV 2 torsdag.