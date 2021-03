TV 2-kommentatorens (24) forskning kan få stor betydning for sporten hun elsker

Maud Rødsmoen (24) debuterte som sjakk-kommentator for TV 2 i oktober 2020. Interessen for sjakk har vært der så lenge hun kan huske, og nå bruker hun mesteparten av sin tid på å skrive masteroppgave der temaet er, ja, du gjetter riktig – sjakk.

SKOLEJENTE: Maud klar for første skoledag i New York. Foto: Privat

Men dette sjakkeventyret startet langt borte, for lenge siden. Maud er nemlig oppvokst i New York og bodde mesteparten av sin barndom på andre siden av Atlanteren. Og som vi alle vet, i USA er alt større. Det gjelder for sjakken også.

– Sjakk var et fag på skolen i New York, og det var en kultur for å reise på turneringer sammen. Det ble et veldig godt sjakkmiljø.

Hun legger til at lillebroren og hun selv ble såpass inspirert at de dro på noe som het Early Morning Chess, som rett og slett var en times sjakktrening på morgenen før skoletid. På den måten ble det mye sjakkspilling i ung alder, og allerede som andreklassing deltok hun på sin første offisielle turnering.

– Det er ganske spesielt å dra på sjakkturneringer der det sitter 300 barn helt stille i et rom, og i pausen mellom partiene er det helt kaos og barna løper rundt som gærninger, ler hun.

Det var utrolig gøy å sitte i samme rom som Magnus Carlsen, han er litt sånn «larger than life». Maud Rødsmoen

Woman FIDE Master

NEW YORK: Maud er vokst opp i storbyen. Foto: Privat

Da Maud og familien vendte snuten hjemover til Norge, var det naturlig for ungjenta å gå inn i sjakkmiljøet også her. Da hun var 17 år deltok hun for første gang i sjakk-OL i Tromsø, noe som hun ser tilbake på som en av de største øyeblikkene i hennes sjakk-karriere:

– Det var veldig gøy! Det er et stort mesterskap der mange av verdensstjernene er med, så det har alltid vært inspirerende for meg, sier hun og legger til:

Under mesterskapet karret hun til seg seks av ni mulige poeng, som førte til at hun fikk tittelen Woman FIDE Master (WFM). Det er den tredje høyeste rangeringen en kvinnelig sjakkspiller kan motta.

– Når jeg ser tittelen foran navnet mitt i turneringer blir jeg litt stolt!

Men hva er det egentlig med sjakk som har trollbundet Maud?

– Jeg liker at det er veldig mange muligheter, bare etter et par trekk er det veldig mange ting som kan ha skjedd. Også er jeg veldig glad i ting der man må sitte å tenke, og det er ingen tilfeldigheter som er involvert. Også kan alle spille sjakk, det eneste man trenger er et sjakkbrett, understreker hun.

– Ingen grunn til at det skal være flere gutter enn jenter

En annen som også har lagt sin elsk på sporten, er den fiktive karakteren Beth Harmon fra Netflix-suksessen The Queens`s Gambit. I serien følger vi Beth som lærer å spille sjakk i kjelleren på et barnehjem, og reisen hennes i sjakkverdenen. Serien har fått mye oppmerksomhet for sitt fokus på kvinner i sjakk.

– Jeg synes det er veldig kult at de valgte å lage en historie på henne som sjakkspiller. Det har ikke vært så mange kvinner som har spilt sjakk opp i gjennom, så det er litt mangel på forbilder på kvinnesiden.

POPULÆRT: Sjakk blir bare mer og mer populært. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

I serien, som i virkeligheten, er sporten mannsdominert. Begge jentene har opplevd å være den eneste lille jenta blant sjakkspillerne. Nå håper Maud at historien om Beth vil inspirere flere jenter til å gå samme vei.

– Det er ingen grunn til at det skal være flere gutter enn jenter som spiller sjakk, så jeg håper at denne serien, og det at vi får flere kvinnelige forbilder, fører til at flere tenker at det er mulig å gjøre det bra i sjakk som jente. Jeg håper det senker terskelen for de som ønsker å bli med!

Og det virker som det går veien. 24-åringen har merket en økt interesse blant folk som ønsker tips fra henne selv, og ikke minst så har sjakknettsidene hatt en betydelig pågang. Nå vil Maud se flere, spesielt jenter, på sjakkturneringer når det kan arrangeres igjen.

– Sjakk har blitt kult, og flere interesserer seg og bryr seg om å lære reglene. Det har vært, og er fremdeles, en positiv utvikling!

Master i sjakk

Maud har definitivt ikke lagt sjakkbrettet på hylla, selv om mesteparten av tiden hennes nå går til å skrive masteroppgave. Hun flyttet til Trondheim for å studere fysikk og matematikk på NTNU. Da hun gikk i gang med masteroppgaven sin, fant hun raskt ut hva hun skulle skrive om.

MASTERSTUDENT: Sjakkspilleren skriver for tiden masteroppgave Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Før jul tenkte jeg mye på hvordan jeg kunne kombinere sjakkinteressen med min mattebakgrunn, så fant jeg ut at jeg ville skrive om sjakkcomputere. En slik type maskinlæring er i bunn og grunn statistikk og matte så det virket veldig gøy.

Sjakkcomputere er et program som analyserer en sjakkstilling og ut ifra den analysen anbefaler det «beste» trekket. Det Maud skal forske på i sin masteroppgave er hvordan man kan personliggjøre sjakkcomputere, slik at de forutser hvilket trekk et menneske ville gjort.

NTNU: Maud studerer på NTNU i Trondheim. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Ved å personliggjøre sjakkcomputerne kan man bedre forberede seg mot en spesiell type spiller, for eksempel en som er veldig god i sluttspillet. Man kan også forstå hvordan ulike spillestiler kan være gode, eller dårlige, mot andre spillestiler. Dermed kan man trene mer målrettet.

Den største motivasjonen er egentlig å lage en sjakkcomputer vi lettere kan forstå og som spiller som et menneske Maud Rødsmoen

– Vil gjerne fortsette

Maud har mange baller i luften, og samtidig som hun forsker på den moderne sjakk har hun gått inn i en kommentatorrolle. Hun legger ikke skjul på at gleden var stor da hun ble spurt om å være gjest i TV 2s sjakkstudio under Norway Chess i oktober.

SØSKEN: Maud deler kjærligheten for sjakk med lillebror. Foto: Privat

– Jeg ble skikkelig glad! Jeg har jo sett mye på disse sendingene, og broren min og jeg så alle nettsjakk-sendingene sammen. Og så er det veldig kult at sjakk er blitt mer tilgjengeliggjort ved at man har flinke folk som formidler sporten på en enkel måte!

– Jeg var veldig nervøs den første gangen, og når jeg har sett sendingen i ettertid så ser jeg at jeg er veldig annerledes og ikke så komfortabel. Men nå har jeg blitt godt kjent med de andre, får god oppfølging og de er flinke på å spille med god.

Maud imponerte stort i jobben som kommentator, og kommenterte under hele Tata Steel-turneringen i januar. Nå har hun nærmest fått fast plass i panelet.

KOMMENTATOR: I oktober debuterte Maud som sjakk-kommentator for TV 2 Foto: Alvilde Flaskerud

– Jeg tror TV 2 ville ha en kvinne i panelet, og det har fungert veldig bra at vi er tre litt forskjellige karakterer. Så fikk jeg høre at siden jeg har bodd i New York så tenkte de at jeg ganske sikkert var veldig pratsom, ler kommentatoren, og legger til:

– Når jeg først fikk muligheten så føler jeg at jeg tok den og gjorde det så bra jeg kunne. Jeg vil veldig gjerne fortsette med kommenteringen, det er utrolig gøy, avslutter ferskisen.

Og for de som ikke allerede har fått med seg New York-kvinnen i aksjon, så er det absolutt ikke for sent. Maud skal i studio de fem siste dagene av Magnus Carlsen Invitational-turneringen.

Det kan du se på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo fra lørdag 13. mars kl. 16:30.