– Ufortjent at den mest rettferdige skiløperen blir fratatt gullet på den måten

Emil Iversen blir stående som gullvinner på VM-femmila etter at Johannes Høsflot Klæbo og Norges Skiforbund trakk anken onsdag.

Klæbo var først i mål, men etter en russisk protest ble han diskvalifisert. I stedet var det Emil Iversen som fikk med seg VM-gullet fra Oberstdorf.

Iversen skriver i et Instagram-innlegg torsdag at det har tatt tid å få summet seg etter den dramatiske avslutningen på mesterskapet.

– Jeg er utrolig stolt over min egen prestasjon på femmila, og jeg er lykkelig over at jeg endelig klarte å få ut mitt aller beste i et mesterskap. Når det er sagt, er jeg lei meg på Johannes' vegne, og jeg synes det er ufortjent at den mest rettferdige skiløperen jeg kjenner blir fratatt gullet på den her måten, skriver Iversen.

– Det kan se ut som jeg blir stående i historiebøkene som verdensmester på femmil, som er en helt absurd drøm for meg og selvfølgelig skal feires. Jeg vil likevel rette en stor takk og gratulasjon til Johannes, som viser at han er en enorm idrettsmann, en fantastisk lagkamerat og venn, og endelig viser verden at han er den beste skiløperen i verden på både den korteste og lengste distansen, fortsetter Iversen.

– Når vi blir gamle og skal snakke om hvor du var når Johannes Klæbo ble disket, skal jeg skryte av at jeg var i nærheten, skriver Iversen videre.

Klæbo virket også klar for å feire Iversens VM-gull.

– Nå vil jeg at Emil skal få heder og ære som en ekte vinner. Han er en kjempegod kompis. Han fortjener en ekte hyllest – og en god fest, sa Klæbo i en pressemelding onsdag.

Mens Klæbo og det meste av VM-troppen har dratt videre til Sveits for å gå verdenscupavslutningen til helgen, satte Iversen seg på flyet hjem til Norge.

– Det har vært ekstrem pågang. Jeg har prøvd å logge av og slappe av, egentlig. Jeg har prøvd å summe meg litt, nyte det, tatt livet helt med ro, drukket litt rødvin og spist god mat. Jeg har forsøkt å lande skikkelig og har ikke rørt meg en meter siden jeg kom hjem, sier Iversen til NRK.

Bolsjunov tok sølvet, mens bronsen gikk til Simen Hegstad Krüger.