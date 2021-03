Gjenskaper det som skjedde da Morten (39) ble drept av politiet

Spesialenheten mener de har et solid bevisbilde etter at Morten Michelsen ble drept av politiet i desember i fjor.

Både polititjenestepersoner og etterforskere fra Spesialenheten var i dag i og utenfor boligen der 39 år gamle Morten Michelsen ble skutt og drept av politiet i desember i fjor.

Det ble i dag gjennomført en såkalt rekonstruksjon av hendelsene.

Avhørt på stedet

De mistenkte polititjenestepersonene blir avhørt på stedet der skuddene ble avfyrt. Hensikten er å gi etterforskerne nødvendige detaljer i hendelsesforløpet.

– Det ble i dag foretatt to avhør og vil bli gjenført to nye avhør i morgen. Avhørene skjer på stedet, enkeltvis, og de overhører ikke hverandres forklaringer, sier Ellen Eikeseth Mjøs, leder ved etterforskingsavdeling Vest-Norge for Spesialenheten for politisaker.

REKONSTRUKSJON: Ellen Eikseth Mjøs, er leder for etterforskningsavdelingen Vest-Norge som ligger under Spesialenheten for politisaker. Foto: Kåre Breivik / TV2

Tre etterforsker og to jurister fra Spesialenheten deltar. I tillegg deltar to etterforskere fra Spesialenheten i Oslo samt etterforskere fra Kripos.

Viktig digitalt bevismateriale

Polititjenestepersonen som avfyrte skuddene, ble avhørt i dag. I tillegg ble det tatt bilder og film fra åstedet og i rekonstruksjonen deltok politistudenter som markører.

– Morten Michelsen hadde selv digitale opptak og dette er sammenfattet med lydloggen fra politiets samband, sier Eikeseth Mjøs.

Ved hjelpe av digital teknologi har Spesialenheten laget en tidslinje hvor opptakene fra Michelsen og lydloggen fra politiets samband, før, under og etter selve hendelsen er sammenfattet på en avansert og for Spesialenheten ny måte.

– Det digitale bildet vi har er en stor styrke inn i selve bevisbildet, understreker Eikeseth Mjøs til TV 2.

Stanset trafikken

– I praksis er dette et avhør på stedet. De mistenkte skal vise og beskrive hva som har skjedd, sier bistandsadvokat til Morten Michelsens foreldre, Lasse Ottesen.

Han deltar i avhørene på stedet, og har anledning til å stille de mistenkte spørsmål på stedet.

Det ble fotografert fra gateplan og inne i leiligheten til Michelsen. Da TV 2 var til stede i ettermiddag, ble trafikken gjennom Ibsens gate i korte perioder stanset for at etterforskerne skulle få dokumentert det de ønsket.

Til stede var også advokat Arild Dyngeland, som representerer polititjenestepersonen som avfyrte skuddene.



– Ved en rekonstruksjon blir det enklere å se og forstå, sier Dyngeland til TV 2. Han vil ikke kommentere etterforskninger eller hvorvidt han mener denne er grundig og i tråd med det han selv mener er godt etterforskningsarbeid.



Også advokat Gry Berger fra advokatfirmaet Lippestad som representerer de tre andre polititjenestepersonene som rykket inn i leiegården hvor skuddene ble avfyrt, deltar under rekonstruksjonen som gjennomføres torsdag og fredag denne uken.

Mye etterforskning gjenstår

– Det er vanskelig å si, men det går nok noen måneder til før man har en konklusjon i saken. Sånn er det i denne type saker, sier Ottesen.

På stedet var også avdøde Morten Michelsens far, Lasse. TV 2 har i en rekke reportasjer fortalt om kampen som han og Mortens mor, Vibekke, har ført i etterkant av at de mistet sønnen.

De har ønsket fokus på psykisk helse, og ble tidligere i vinter hørt da et stortingsflertall vedtok et stort løft til feltet.