Myrhol åpner for å forlenge karrieren

Når håndballgutta møter Brasil, Chile og Sør-Korea i OL-kvalifiseringen i helgen, er de storfavoritter til å ta seg til å sikre seg en av de to billettene til Tokyo.

Bjarte Myrhol har vært på landslaget i 19 år, men han har til gode å oppleve OL på tampen av en imponerende og innholdsrik karriere.

– Det er mange som spør meg om det, det er mye snakk om det og mye fokus på det. Personlig så er jeg av oppfatningen av at jeg ville være en ordentlig lykkelig mann selv om det ikke skulle bli et OL, sier Myrhol til TV 2.

– Samtidig så er det et sportslig høydepunkt hvor man kunne fått dra til Japan sammen med troppen og kjempet om medaljer for Norge. Det er noe av det som trigger meg mest, fortsetter veteranen.

Skulderen er blitt bedre

På den felles pressekonferansen i forkant av OL-kvaliken måtte Myrhol svare på flere spørsmål om OL blir karrierepunktum, men landslagskapteinen kan komme med en gladmelding etter å ha slitt med smerter i skulderen under VM i Egypt.

– Det er vel en 15 prosent bedre (enn i VM) på alle parametere, så det er både mindre vondt, gjør mindre vondt etterpå og jeg kan skyte hardere. Sånn at det var egentlig de prosentene som gjør at man kan utføre et vanlig håndballskudd, så det var helt nødvendig for meg å komme dit. Det var utrolig forløsende de ukene og dagene der jeg merket at det slapp litt, sier han til TV 2.

– Gjør skulderen noe med tankene om hva som skjer etter sesongen og forlenge håndballivet litt?

– Ja, jeg tar alle positive dager med et stort takk, så ser man hvor dette bærer. Det har vært noen tøffe måneder i høst, det er det ikke noe særlig tvil om. Så satser vi på at det blir en ordentlig gladvår med masse godt håndballspill, sier Myrhol.

38-åringen kan imidlertid slå fast at Tokyo blir hans siste OL-mulighet.

Tidenes mulighet

Håndballgutta har ikke vært med i OL siden lekene i München i 1972.

– Med den spillergruppen ville det nesten vært en nedtur om det ikke går nå?

– Ja, men det forventer vi selv også. Det er ikke noe man går og er bekymret for en gang. Forventningspress er utelukkende positivt, det er bare et bevis på at man er bra og spiller god håndball, sier Myrhol.

Myrhol mener dette er tidenes sjanse til Norge til å kvalifisere seg til OL.

– I hvert fall som jeg har vært med på. Tidligere har vi møtt lag som Kroatia, Danmark, Spania, og så videre, sånn at det er en stor, stor mulighet for oss etter å klare det, sier han.

– Hva kan du bidra med nå, hvilket nivå ligger du på?

– Godt spørsmål. Det er nok ikke den beste versjonen du har sett av Bjarte Myrhol, men samtidig så har jeg en annen rolle på landslaget enn jeg har hatt tidligere hvor man skulle stå 60 minutter gjerne begge veier. Nå handler det om å fortsette det med mange av de gode bevegelsene og løpene jeg har i kroppen, og så handler det om å få satt den ballen i mål. Jeg var egentlig ganske fornøyd med hvor mange sjanser jeg kom til i VM, men så var jeg ordentlig misfornøyd med uttellingen, sier han.

Landslagssjef Christian Berge liker det han har sett av Myrhol etter VM.

– Også på trening ser det mye bedre ut, så han er spilleklar, sier Berge.